Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,23% με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα το Euronext Athens, υπεραποδίδοντας έναντι όλων των μεγάλων Χρηματιστηρίων σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Προς επίρρωση, ο γερμανικός DAX40 κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος καταγράφοντας απώλειες 0,5% στο κλείσιμο της ελληνικής αγοράς, ενώ και ο S&P500 έχανε 0,35% προ λίγου.

Ο Γενικός Δείκτης στην Αθήνα, απεναντίας, κατάφερε να παραμείνει σε θετικό έδαφος σχεδόν όλη την ημέρα, με 10 εναλλαγές προσήμου και ενδοσυνεδριακό χαμηλό -0,06%, τερματίζοντας στο +0,23%, ελάχιστα κάτω από τις 2.600 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν για ενδέκατη συνεχόμενη συνεδρίαση χαμηλή, στα 199 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι τραπεζικές μετοχές είχαν καλή εικόνα, με μόνη την ΕΤΕ να καταγράφει απώλειες (-0,8%), ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,39% στις 3035 μονάδες.

Πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για τη ΜΟΗ αν και με χλιαρό κλείσιμο (+0,26% με ενδοσυνεδριακό υψηλό +1,8%), και «πέντε στα πέντε» ιστορικά υψηλά, εν αναμονή των αποτελεσμάτων εξαμήνου (25/8) αλλά και της αναδιάρθρωσης ελέω απόφασης MSCI να την (επαν)ενσωματώσει στον MSCI Standard.

Νέα υψηλά 25ετίας σημείωσαν και τα ΕΛΠΕ (+0,99%), έτοιμα να κλείσουν τη δέκατη συνεχόμενη ανοδική τους εβδομάδα. Η μετοχή έχει κορυφώσει με πρώτη στήριξη τα 13,70€, όπου «την περιμένει» η αγορά μετά από τέτοιο ανοδικό ράλι. Καταγράφει +82% εφέτος, σε ένα ανεπανάληπτο ανοδικό κρεσέντο συνυπολογίζοντας τον αμυντικό, παραδοσιακά, χαρακτήρα της μετοχής.