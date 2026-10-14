Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,19%

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης εξακολουθεί να βρίσκεται το Euronext Athens, παρά την τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση, με τους επενδυτές να διατηρούν επιφυλακτική στάση.

Ο Γενικός Δείκτης ακολούθησε το ήπια θετικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών, διατηρώντας καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης το θετικό του πρόσημο. Τελικά, ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με κέρδη 0,19% στις 2.603,7 μονάδες, έχοντας προηγουμένως καταγράψει ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.620,51 μονάδες (+0,65%).

Ωστόσο, η περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα, με τον συνολικό τζίρο να διαμορφώνεται στα 256 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 23 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, εξακολουθεί να προβληματίζει.

Η απουσία ουσιαστικής ενίσχυσης του τζίρου στις ανοδικές συνεδριάσεις αποκτά μεγαλύτερη σημασία, δεδομένου ότι οι πρόσφατες πτωτικές κινήσεις χαρακτηρίζονται από σαφώς μεγαλύτερη ένταση.

Επιβαρυντικό φαίνεται και το γεγονός ότι η Wall Street κινείται πτωτικά αυτήν την ώρα, με τον S&P500 να χάνει 0,7% και τον Nasadq Composite στο -0,9%.

Από τεχνικής πλευράς, η ζώνη των 2600-2620 μονάδων παραμένει το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης αγοραστών και πωλητών, καθώς συμπίπτει με το καθοδικό χάσμα της 8ης Οκτωβρίου. Η νέα αποτυχημένη προσπάθεια υπέρβασής της επιβεβαιώνει τη σημασία της ως βραχυπρόθεσμης αντίστασης, με την αύξηση του συναλλακτικού όγκου να αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για μια αξιόπιστη διάσπαση.

Παράλληλα, μετά την αναβάθμιση της 18ης Σεπτεμβρίου, παρατηρείται αυξημένη νευρικότητα και περιορισμένη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου, χωρίς να έχουν εμφανιστεί οι ισχυρές εισροές που θα μπορούσαν να προσδώσουν μεγαλύτερη δυναμική στην αγορά.

Χαρακτηριστική είναι και η έντονη διαφοροποίηση στις αποδόσεις των επιμέρους τίτλων. Αρκετές μετοχές εξακολουθούν να κινούνται κοντά σε ιστορικά ή πολυετή υψηλά, την ώρα που άλλες καταγράφουν απώλειες που φθάνουν ακόμη και το 40%–45%, αναδεικνύοντας τον επιλεκτικό χαρακτήρα των τοποθετήσεων.

Οι τραπεζικές μετοχές υποαπέδωσαν, με τον ΔΤΡ να κλείνει στο -0,36% και όλες σε αρνητικό έδαφος, πλην της ΕΤΕ.

Από τις κερδισμένες της συνεδρίασης, ξεχώρισε η ΜΠΕΛΑ (+4,52%), με τη μετοχή να επιστρέφει πάνω από τα 26€, πραγματοποιώντας συναλλαγές σχεδόν 21 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιες του μέσου όρου του τελευταίου τριμήνου. Ενδιαφέρουσα η ένταση της αντίδρασης, σε έναν τίτλο που εξακολουθεί να χάνει 5,52% από την αρχή του έτους και απέχει 8,15% από τα υψηλά του. Η πορεία των πωλήσεων και η ανθεκτικότητα των περιθωρίων κερδοφορίας, σε ένα περιβάλλον αυξημένου μεταφορικού και ενεργειακού κόστους, παραμένουν τα βασικά ζητούμενα.

Η ALWN (+2,19%) συνέχισε να ανακτά έδαφος, φθάνοντας στα 12,35€, με την αγορά να υποδέχεται θετικά τις νέες αγορές από το Valea Foundation. Μόνο στις 13 Οκτωβρίου αποκτήθηκαν 1,07 εκατ. μετοχές έναντι 13,33 εκατ. ευρώ, με μέση τιμή 12,41€, ενώ είχαν προηγηθεί και άλλες σημαντικές τοποθετήσεις. Με το πρόγραμμα επαναγοράς των 150 εκατ. ευρώ να έχει ολοκληρωθεί και τη μετοχή να χάνει ακόμη 35,34% από την αρχή του έτους, η επιμονή του βασικού μετόχου αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Μένει να φανεί αν θα μπορέσει να ανακτηθεί η περιοχή των 12,50€, με το θέμα της Betano στη Βραζιλία να εξακολουθεί να αποτελεί πηγή αβεβαιότητας.

Τα ΕΛΠΕ (+2,09%) παρέμειναν σε επαφή με τα ιστορικά υψηλά, έχοντας ενισχυθεί κατά 133% από την αρχή του έτους. Σήμερα ο Όμιλος ανακοίνωσε έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, πέραν των υφιστάμενων εκπτώσεων στα καύσιμα κίνησης. Η χρηματιστηριακή άνοδος εξακολουθεί να τροφοδοτείται από τις προσδοκίες για ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία και ανάλογες μερισματικές διανομές, με τη δραστηριοποίηση στους υδρογονάνθρακες μέσω της συνεργασίας με τη Chevron να προσθέτει έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό καταλύτη.

Ο ΟΤΕ (+1,47%) κινήθηκε στα 19,38€, με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, υπερβαίνοντας τα 10 εκατ. ευρώ. Η μετοχή απέχει πλέον 5% από τα υψηλά 52 εβδομάδων, έχοντας ανακτήσει μέρος των πρόσφατων απωλειών. Στο επίκεντρο παραμένουν η ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών, η αύξηση των εσόδων από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και η πολιτική ανταμοιβής των μετόχων, που διατηρούν τον αμυντικό χαρακτήρα του τίτλου.

Η ΜΟΗ (+1,45%) εξακολούθησε να κινείται κοντά στις ιστορικές κορυφές της, στα 69,80€, με την απόδοση του 2026 να φθάνει το 122%. Η εντυπωσιακή αύξηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης έχει δημιουργήσει προσδοκίες για ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα και αυξημένες διανομές. Η εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου και η διάρκεια της ευνοϊκής συγκυρίας αποτελούν πλέον τους βασικούς παράγοντες για τη συνέχεια.

Η ΕΥΔΑΠ, που είχε φθάσει έως τα ενδοσυνεδριακά 13,50€, έχασε σχεδόν ολόκληρη τη σημερινή άνοδό της, επιστρέφοντας στα 13,28€. Ενδιαφέρουσα η αναστροφή, καθώς είχε προηγηθεί ένα εξαιρετικά ισχυρό διήμερο που οδήγησε τη μετοχή σε υψηλά πολλών ετών. Πάντως, με κέρδη σχεδόν 69% από την αρχή του έτους, το νέο τιμολογιακό πλαίσιο και η συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξακολουθούν να συντηρούν το επενδυτικό αφήγημα.

Η AKTOR (-2,06%) συνέχισε την πτωτική της πορεία, με τη μετοχή να διαμορφώνεται στα 9,50€ και τη συναλλακτική δραστηριότητα να ξεπερνά τα 12 εκατ. ευρώ. Παρά την πρόσφατη εξαγορά του συγκροτήματος ακινήτων στην Παιανία έναντι 45,55 εκατ. ευρώ, οι πωλητές εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο. Η μετοχή απέχει σχεδόν 37% από τα υψηλά 52 εβδομάδων, ενώ η συμπεριφορά της στην περιοχή των 9,30–9,50€ αποκτά αυξημένη τεχνική σημασία.

Η Cenergy (-3,04%) βρέθηκε μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, στα 22,98€, παρά τα κέρδη 53,20% από την αρχή του έτους. Η απόσταση από τα υψηλά 52 εβδομάδων διευρύνθηκε στο 12,6%, με τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις να απομακρύνουν τη μετοχή από την περιοχή των 25€. Το ισχυρό ανεκτέλεστο έργων και οι προοπτικές της διεθνούς αγοράς καλωδίων παραμένουν τα βασικά θεμελιώδη στηρίγματα, χωρίς όμως να αποτρέπουν την τρέχουσα διόρθωση.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΕΧΑΕ (+0,77%) κινήθηκε στα 10,48€, με κέρδη σχεδόν 66% από την αρχή του έτους. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance, η οποία ολοκληρώνεται αύριο, με στόχο την άντληση έως 250 εκατ. ευρώ. Η ανταπόκριση των επενδυτών θα αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα ένδειξη για τη δυνατότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να προσελκύει νέες εισαγωγές.

Το ΚΡΙ (-1,05%) υποχώρησε στα 32,90€, με ιδιαίτερα αυξημένες συναλλαγές, σχεδόν τετραπλάσιες του μέσου όρου τριμήνου. Παρά τη σημερινή πίεση, η μετοχή καταγράφει κέρδη 73% από την αρχή του έτους και απέχει μόλις 3% από τα υψηλά της. Η ισχυρή εξαγωγική παρουσία και η ανάπτυξη του ελληνικού γιαουρτιού συντηρούν τις υψηλές προσδοκίες, αν και τα σημερινά επίπεδα αποτίμησης αφήνουν λιγότερα περιθώρια για απογοητεύσεις.