Χρηματιστήριο Αθηνών: Κατοχύρωση κερδών, με απώλειες 0,74%

τωτικά κινήθηκε σήμερα το Euronext Athens, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν κέρδη, χωρίς να φαίνεται ότι αλλάζει η υφιστάμενη ανοδική τάση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, και μολονότι ξεκίνησε αισιόδοξα με ενδοσυνεδριακό υψηλό +0,4%, τελικά έκλεισε σε χαμηλά ημέρας με απώλειες 0,74% στις 2.667,04 μονάδες.

Η εικόνα στις ευρωαγορές ήταν μικτή, με τον γερμανικό DAX40 να κινείται με μικρά κέρδη 0,2%-0,3% όλη την ημέρα, ενώ τα Χρηματιστήρια στο Παρίσι και Μιλάνο πλαγιοκοπήθηκαν σημειώνοντας απώλειες 1,4% και 0,6% αντίστοιχα.

Η συναλλακτική δραστηριότητα στην Αθήνα ήταν μέτρια, στα 262 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 33 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι τραπεζικές μετοχές επιβάρυναν την εικόνα, όλες με αρνητικό πρόσημο, και τον Τραπεζικό Δείκτη να σημειώνει απώλειες 1,27%, αν και δεν υπήρξε κάποιο σημάδι ανησυχίας για τη συνέχεια.

Η ALWN (-2,08%), παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου που ανακοίνωσε νωρίς το πρωι, δεν κατόρθωσε να τα αποτυπώσει στο ταμπλό, μιας και βγήκαν πωλητές που την πίεσαν έως και τα 13,91€ (-3,4%). Ωστόσο, τα αποτελέσματα άρχισαν να δείχνουν μια ALWN που μπορεί να υποστηρίξει μεσο-μακροπρόθεσμες θέσεις, με βασικούς πυλώνες τις ισχυρές χρηματοροές και τη μερισματική πολιτική. Υπενθυμίζεται ότι ο FTSE Russell έχει ήδη ανακοινώσει ότι η ALWN θα ενσωματωθεί στον Mid Cap.

Εξαιρετική και η συμπεριφορά της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, σε νέα υψηλά πάνω από την κεφαλαιοποίηση των 5,5 δισεκ., μιαν ανάσα από τα 47€, στοχεύοντας τιμές πάνω από τα 50€. Τα θεμελιώδη της είναι εξαιρετικά, παραμένοντας μια από τις άριστες επενδυτικές επιλογές αυτό το διάστημα.

Άνευρη η δεικτοβαρής ΕΕΕ (-2,38%), που δοκιμάζει την κοντινή στήριξη των 53,10-53,40€, με επόμενη στάση τα 58.

Ελκυστική φαίνεται η ΕΥΔΑΠ, με πολύ ισχυρό επενδυτικό στόρυ για τη συνέχεια, και τον Περιστέρη να έχει μπει (μάλλον όχι τυχαία) στο μετοχικό της σχήμα για τα καλά. Η μετοχή κερδίζει το εντυπωσιακό +55% στο πρώτο οκτάμηνο, συνυπολογίζοντας τον παραδοσιακά αμυντικό της χαρακτήρα.

Τέλος, η ΜΟΗ μοιάζει ασταμάτητη, σε νέα ιστορικά υψηλά και πάνω από τα 61€, με μεγάλο τζίρο 21 εκατ. ευρώ. Τη Δευτέρα θα λάβουν χώρα οι αναδιαρθρώσεις στους δείκτες MSCI, με τη μετοχή να επανέρχεται στον «μεγάλο» Standard Greece.