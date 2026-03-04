Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρά κέρδη 4,26% και επιστροφή πάνω από τις 2.160 μονάδες

Αντιστροφή του κλίματος, στη σημερινή συνεδρίαση, με τους αγοραστές να επικρατούν.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε μουδιασμένα, βλέποντας στιγμιαία έως και αρνητικό πρόσημο. Όμως, σταδιακά, το θετικό επενδυτικό αφήγημα κυριάρχησε, και με δεδομένη την υπερβολική ποσοστιαία πτώση των δύο τελευταίων συνεδριάσεων, τουλάχιστον συγκριτικά με τα περισσότερα Χρηματιστήρια στον κόσμο, σκαρφάλωσε μέχρι και το +4,58%, για να κλείσει λίγο χαμηλότερα στο 4,16%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 470 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 58 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Τραπεζικός Δείκτης τράβηξε τα φώτα, είτε από πλευράς ποσοστιαίων μεταβολών, ή από τη σκοπιά της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Ο ΔΤΡ έκλεισε στο +6,71% και με τη στάθμισή του τράβηξε όλο το ταμπλό, ενώ και οι τραπεζικές μετοχές απασχόλησαν πάνω από 310 εκατ. ευρώ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών, ανεξαρτήτου κεφ/σης, έκλεισαν θετικές, προφανώς με αποκλίσεις στην απόδοση, και η γενικότερη εικόνα ήταν εξαιρετική.

Και αυτό διότι το επενδυτικό ενδιαφέρον απεδείχθη και πάλι, με τους εμπλεκομένους να «βιάζονται» να αγοράσουν θεωρώντας ότι αν παρέλθει η προβληματική της γεωστρατηγικής κρίσης σύντομα, όλα θα πάρουν και πάλι τον (ανοδικό) δρόμο τους.

Προσοχή χρειάζεται η ειδησεογραφία, μιας και ..ένας κούκος δεν φέρνει την Άνοιξη, και είναι λογικό να υπάρχει έντονη μεταβλητότητα με τόσο ρευστή κατάσταση, υπό την έννοια ότι ελλοχεύει ο φόβος μιας παγίδας αγοραστών.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση πρέπει να συναρτάται με το προφίλ του κάθε επενδυτή, και με το πόσο εκτεθειμένος (ή όχι) θέλει να είναι σε τέτοια δύσκολη συγκυρία. Αφενός, μια καλή έκβαση θα ισοδυναμεί με υπερκέρδη, μιας και σχεδόν ό, τι αγοράστηκε εχθές στο κλείσιμο και σήμερα νωρίς το πρωί, ήδη αποδίδει καλά και στεφόσον τα πράγματα επανέλθουν, μιλάμε για μεγάλα κέρδη. Αφετέρου, μια επιμονή σε αγοραστικές θέσεις με το απευκταίο άσχημο σενάριο, θα μπορούσε να εγκλωβίσει άδικα τα χαρτοφυλάκια.

Κατά τα λοιπά, η ανοδική κίνηση, αν και ενδιαφέρουσα, ήταν τουλάχιστον υπερβολική, αν συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Ενδεικτικά, ο γερμανικός DAX40 κατέγραφε κέρδη «μόλις» 1,4% και ο 100άρης Euronext +1%, σε μια μετριοπαθή στάση, όπως ήταν τέτοια και στην πτώση.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η κίνηση στο ΧΑ, έως τώρα, προσιδιάζει τις ημέρες της επιβολής δασμολογικής πολιτικής του Απριλίου 2025: μερικές ημέρες πριν την «έκρηξη» είχε υπάρξει μια ελαφριά πλαγιοπτωτικότητα, η ίδια η ανακοίνωση είχε φέρει μια δυνατή και μια πολύ δυνατή πτωτική συνεδρίαση (όπως η προχθεσινή και χθεσινή), τις οποίες είχε ακολουθήσει μια έντονα ανοδική (όπως η σημερινή).

Από εδώ και πέρα, θα παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά, για να δούμε εάν και κατά πόσο όλο αυτό που βιώσαμε ήταν ευκαιρία για αγορές και αφορμή για διόρθωση, ή πραγματικά οι φόβοι θα επαληθευτούν και θα εισέλθουμε σε μια άσχημη φάση, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών παραμένου «φθηνές» σε σχέση με τα προ εβδομάδων υψηλά τους, και ενδιεκτικά οι ΕΕΕ, BOCHGR, CENER, BIO, MOH και ΓΕΚΤΕΡΝΑ είναι οι πιο αμυντικές, ενώ μεγαλύτερη μεταβλητότητα απέκτησαν MTLN, ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΕΛΧΑ, ΑΛΦΑ, ΛΑΜΔΑ.

Ειδική μνεία για τον +16,96% της ΕΥΔΑΠ, η οποία κινήθηκε έντονα ανοδικά λόγω της εισόδου της ΓΕΚΤΕΡΝΑ στο μετοχικό σχήμα, κάτι που οι επενδυτές μετέφρασαν θετικό τόσο λόγω του μεγάλου discount της τιμής διαπραγμάτευσης σε σχέση με την τιμή συναλλαγής, όσο και λόγω της εισόδου ενός τόσο σημαντικού παίκτη για το μεσοπρόθεσμο της ίδιας της ΕΥΔΑΠ. Υπενθυμίζουμε ότι προς το παρόν, ο βασικός μέτοχος παραμένει το Δημόσιο, είτε άμεσα (50%+1 μετοχή) ή μέσω του Υπερταμείου (11,33%) του οποίου μοναδικός μέτοχος είναι το Δημόσιο.