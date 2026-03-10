Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρά κέρδη 3,62% με οδηγό τις τραπεζικές μετοχές

Το ελληνικό Χρηματιστήριο βρήκε ευκαιρία να πάρει τις απαραίτητες «ανάσες» μετά από λίγες ημέρες πίεσης που δέχτηκε, ελέω ανάφλεξης της γεωστρατηγικής κρίσης στο Ιράν.

Οι χθεσινοβραδινές δηλώσεις του Trump ήταν αρκετές να αμβλύνουν σημαντικά την κινδυνολογία για μια παρατεταμένη (και άκρως επιζήμια) συνθήκη, ώστε με τη σειρά τους οι χρηματαγορές να αντιδράσουν ανάλογα: η τιμή του πετρελαίου βυθίστηκε έως και τη ζώνη των 90 δολαρίων ανά βαρέλι, οι αμερικανικές μετοχικές αγορές συγκράτησαν τις ρευστοποιήσεις βγάζοντας αντανακλαστικά, οι ευρωπαϊκές τινάχτηκαν ανοδικά (λ.χ. ο DAX40 κέρδιζε σήμερα άνω του 2%).

Και στην Ελλάδα, η υπερβολή ήταν το βασικό χαρακτηριστικό, όπως εξάλλου απεδείχθη και στις περασμένες συνεδριάσεις, ανεξάρτητα το πρόσημο.

Κι έτσι, το ταμπλό ξεκίνησε βίαια ανοδικά, και με τη συνδρομή των τραπεζικών μετοχών ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε στο άνοιγμα +4,38% (+7% ο ΔΤΡ).

Αν και τελικά ο ΓΔ έκλεισε στο +3,62% (στις 2.178,76 μονάδες), τελικά δεν κατάφερε να συντηρηθεί σε τόσο υψηλά επίπεδα, καθώς όπως είναι λογικό, η νευρικότητα παραμένει.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, πάνω από 360 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 36 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οίκοθεν νοείται ότι η προβληματική δεν αγνοείται ούτε θα παρέλθει με μια δήλωση, ωστόσο τα πράγματα βελτιώθηκαν αισθητά, χωρίς όμως να δίνουν έρεισμα για διακράτηση, ενώ και οι βραχυπρόθεσμοι «εύκολα» ρευστοποίησαν βλέποντας ενδοσυνεδριακά +8,6% στην ΠΕΙΡ, +8% στην ΑΛΦΑ κ.ο.κ.

Αφήνοντας ..για άλλη μέρα την άνοδο, μην πιστεύοντας ότι δεν θα υπάρξουν αναταράξεις μέχρι να εξομαλυνθούν οι διπλωματικές σχέσεις.

Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κρατήσουμε την ουσία, κι έχουμε μια «βάση» στα χέρια μας, ήτοι τα χαμηλά επίπεδα της προηγούμενης Τρίτης, πέριξ των 2050-2060 μονάδων.

Ένα επίπεδο που αφενός αναχαίτισε τις τότε αρχικές άτσαλες αποεπενδύσεις εν μέσω πανικού, αφετέρου επιβεβαίωσε την αξία του εχθές, ανατρέποντας μια έντονα πτωτική συνεδρίαση.

Από εδώ και πέρα, ό, τι συμβεί στη ζώνη 2050-2190 είναι «θόρυβος» και ανακατατάξεις χαρτοφυλακίων.

Υπενθυμίζεται δε ότι την άλλη Παρασκευή θα λάβει χώρα η λήξη των Συμβολαίων σειράς Μαρτίου, κάτι που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μιας και τα στοιχήματα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Επιμέρους, αρκετές μετοχές υπεραπέδωσαν, μεταξύ αυτών οι τραπεζικές, εκείνες του ομίλου Viohalco, ο ΔΑΑ, ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ΠΡΟΦ κ.α.

Οι πρώτες είναι λογικό να τραβούν τα βλέμματα, καθώς είναι έντονα πιεσμένες και με πολύ θετικές προσδοκίες για τη συνέχεια, ενώ συνεχίζονται και οι διθυραμβικές εκθέσεις για το μεσοπρόθεσμο προσθέτοντας πόντους στο επενδυτικό αφήγημα.

Οι CENER, BIO και ΕΛΧΑ διόρθωσαν τη στρέβλωση που είχαν δεχτεί αυτές τις ημέρες, από τις πλέον πιεσμένες, ενώ και η ΑΡΑΙΓ έδειξε ανθεκτικότητα.

ΕΛΠΕ και ΜΟΗ ήταν λογικό να πισωπατήσουν, χωρίς να πρόκειται για πτωτικό κύμα, καθώς αντίστοιχα στις δύσκολες συνεδριάσεις όπου η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε, εκείνα κράτησαν ζωντανά πολλά χαρτοφυλάκια με την ανθεκτικότητά τους.

Ενδιαφέρον ήταν το σημερινό «γύρισμα» συμβολαίων των ΟΠΑΠ, ΒΙΟ, ΑΡΑΙΓ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΔΕΗ (στον Ιούνιο), όπως ακριβώς έγινε εχθές σε εκείνα του AKTR και της ΙΝΛΟΤ, χωρίς discount, κάτι που δείχνει μια ουδέτερη προσέγγιση, προς το παρόν (πλην της ΑΡΑΙΓ, λόγω μερίσματος).