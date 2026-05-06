Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρά κέρδη 3,17% με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα

Ανοδικό κρεσέντο, σήμερα, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προφανώς επηρεασμένο από το γενικότερο θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Καταλύτης, για άλλη μια φορά, ήταν οι αυξημένες προσδοκίες για ευρεία αποκλιμάκωση της γεωστρατηγικής κρίσης στο Ιράν, μετά και τη βούληση για παύση επιθετικών πρωτοβουλιών και επίλυση μέσω διπλωματικής οδού.

Η Wall Street συνέχισε σε νεότερα ιστορικά υψηλά (ήδη έχει επιτύχει πολλάκις τέτοια τις τελευταίες συνεδριάσεις), ενώ και οι ευρωαγορές είχαν καλό ρυθμό, με κέρδη άνω του 2% για τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Στην Ελλάδα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος και έκλεισε κοντά στα υψηλά ημέρας, στις 2300 μονάδες, με κέρδη 3,17%.

Εκτός από την εντυπωσιακή απόδοση, δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά αξίζουν προσοχής, η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και η εμφανής πολυφωνία.

Αφενός, πέρασαν από το ταμπλό σχεδόν 400 εκατ. ευρώ και άλλα 42 σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, ένας όγκος που είχαμε αρκετές εβδομάδες να δούμε, καθώς είχε επικρατήσει μια… ραθυμία εξαιτίας της διστακτικότητας˙ αφετέρου, οι περισσότεροι τίτλοι της μεγάλης και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης «βοήθησαν» στην τελική εξαιρετική εικόνα, αποδεικνύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Κι έτσι, το επίπεδο των 2250 μονάδων αποκτά μια αξία ως νέος άξονας περιστροφής στην επικείμενη ανοδική κίνηση.

Πολύ καλή ήταν η συνεδρίαση και στον τραπεζικό κλάδο, με τον Δείκτη να κερδίζει 4,98%. Εκτός από την OPTIMA, που την «άδειασαν» στο τέλος, με κλείσιμο -1,12%, οι λοιπές ήταν πολύ ισχυρές, με πρωταγωνίστρια την ΑΛΦΑ στο +7,86%.

Ανοδικό κρεσέντο για τις μετοχές του Ομίλου Viohalco. H BIO υπεραπέδωσε έναντι όλων των μετοχών στο ταμπλό, με εντυπωσιακά κέρδη 10,90 επιτυγχάνοντας και νέα υπερπολυετή υψηλά.

Όγδοη συνεχόμενη ανοδική ημέρα για τη CENER, που κατέγραψε και νεότερα ιστορικά υψηλά, για 20η φορά εντός του 2026.

Η ΕΛΧΑ, διέλυσε την αντίσταση των 4,35€ και πλέον, με στήριξη τα 3,40 μπορεί να δει τιμές άνω των 5€, έντονα «υποτιμημένη» τοπικά σε σχέση με τις άλλες δύο.

Ανοδικό άλμα για τον TITC, που πλησίασε τα 50€, τα οποία είχε δει στις αρχές Απριλίου.

Ανάσες για την πιεσμένη ΑΡΑΙΓ, που ξεκόλλησε από τη ζώνη των 11€, και με πολύ καλή συναλλακτική δραστηριότητα.

Μεγάλες χαμένες οι ΕΛΠΕ-ΜΟΗ, προφανώς έχοντας επηρεαστεί από τις εξελίξεις γύρω από την τιμή πετρελαίου, με 3,23% και 4,86% απώλειες αντίστοιχα.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΙΝΤΚΑ συνέχισε ανοδικά, με την κίνηση να «μετράει» ήδη κέρδη πάνω από 15% από τις αρχές Απριλίου. Και η αγορά αρχίζει να (ξανα)ποντάρει στην BYLOT αντανακλαστικά, ετοιμάζοντας το έδαφος για την πρώτη στάση στα 1,24€.

Το ΚΡΙ κατάφερε και νέα ιστορικά υψηλά, έχοντας την καλύτερη απόδοση στη μεσαία κεφ/ση για το 2026 και τη δεύτερη καλύτερη στις 52 εβδομάδες, +63%, πίσω από τον ΑΒΑΚΑ (+72%).

Ο οποίος ΑΒΑΞ, με μεγάλο τζίρο, σημείωσε νέα υψηλά διμήνου και την καλύτερη επίδοση σήμερα, στο +7,87%.