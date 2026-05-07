Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια κέρδη 0,26%, συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια

Ασκήσεις ισορροπίας, σήμερα, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να προσπαθούν να απορροφήσουν το χθεσινό ανοδικό κρεσέντο.

Ακολουθώντας το γενικό μοτίβο στα διεθνή Χρηματιστήρια, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε περιορισμένο εύρος τιμών, με 6 εναλλαγές προσήμου και νευρικότητα γύρω από την περιοχή του αμετάβλητου, και κλείσιμο στις 2306 μονάδες με κέρδη 0,26%.

Ωστόσο, η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα των 326 εκατ. ευρώ (τα 99 εξ αυτών σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών) ανέδειξε και το αντίστοιχα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, ώστε να λογίζεται συνεδρίαση τακτικής με επανατοποθετήσεις και αναδιαρθρώσεις, όπου χρειάζεται.

Ο Δείκτης παρέμεινε επίμονα κάτω από την αντίσταση των 2320 μονάδων, κοιτώντας τον πρώτο στόχο στις 2440, αν και θα χρειαστεί μια καθαρή διάσπαση της εν λόγω αντίστασης.

Ο Τραπεζικός Δείκτης έχει πολύ καλό στήσιμο, εξαρχής με ώθηση από τις στηρίξεις στο ανοδικό χάσμα της 8ης Απριλίου, με τις τραπεζικές μετοχές να έχουν… όρεξη, έχοντας παράλληλα και καλές εξελίξεις μπροστά τους.

Υπενθυμίζεται αφενός ότι η ΕΥΡΩΒ κόβει μέρισμα τη Δευτέρα (0,071€), αφετέρου ότι αύριο το πρωί πριν το άνοιγμα αναμένονται τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της ΕΤΕ. Και προς το παρόν, αν κρίνουμε από αυτά της ΠΕΙΡ (σε λίγο και της ΕΥΡΩΒ, μετά το κλείσιμο), η συνθήκη είναι πολύ καλή, ενώ παράλληλα έχουμε μπροστά μας μετασχηματισμό με τις επεκτάσεις στην ασφαλιστική αγορά (σ.σ. ολοκληρώθηκε και για την ΕΥΡΩΒ η απόκτηση της Eurolife Life).

Η CREDIA πισωπάτησε, μαζεύοντας δυνάμεις για το ..τελικό χτύπημα στα 1,40€, όπου θα κριθούν πολλά, μιας και πάνω από εκεί ανοίγει ο δρόμος για τα μακρινά (;) 2,20€.

Άρεσαν τα αποτελέσματα α’ τριμήνου του TITC, που υπεραπέδωσε έναντι όλων των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης όλη την ημέρα, όμως με μέτριο κλείσιμο στο +2,7% (ενδοσυνεδριακά κατέγραψε μέχρι και +5,5%. Παραμένει η συνδυασμένη αφήγηση των (ανέκαθεν) ισχυρών χρηματοοικονομικών, των υψηλών προσδοκιών για τον μετασχηματισμό αλλά και της συμπαγούς συμπεριφοράς στο ταμπλό, που δίνει εμπιστοσύνη για επανατοποθετήσεις.

Απεναντίας, σκεπτικοί ήταν οι επενδυτές για την ΕΕΕ, αντίστοιχα επηρεασμένοι από τα αποτελέσματα α’ τριμήνου, αντικειμενικά χωρίς σοβαρό λόγο, μιας και η συνολική εικόνα ήταν εξαιρετική. Η μετοχή πιέστηκε στην αρχή, με ενδοσυνεδριακές απώλειες έως και -4,45%, μια ιδιαίτερα σημαντική απομείωση αναγνωρίζοντας και την αμυντική φύση της. Προφανώς, σταδιακά υπήρξε ανάρρωση, και εν τέλει έκλεισε με ελεγχόμενες απώλειες 1,93% και επόμενο στόχο τα 58€. Συνολικά, πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές επενδύσεις στο ελληνικό ταμπλό.

Σε νέα υψηλά βρέθηκε και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, για άλλη μια φορά, που αθόρυβα καταγράφει την καλύτερη επίδοση φέτος σε μεγάλη και μεσαία κεφ/ση, σχεδόν +70%, με δεύτερη από κοντά της τη CENER, επίσης σε ιστορικά υψηλά, αν και σήμερα με πιο «χαλαρή» συμπεριφορά από ό, τι μας έχει συνηθίσει.

Η ΒΙΟ κατάφερε να αναρριχηθεί σε νέες κορυφές, παρά την εντυπωσιακή της πορεία τους τελευταίους μήνες, με το ανυπέρβλητο +225% στο δωδεκάμηνο.

Κατά τα λοιπά, νέα ιστορικά υψηλά σημείωσε ο ΚΑΡΕΛ, και υπήρξε συνέχιση της ανοδικής κίνησης για τη μικρή ΣΙΔΜΑ, που με στήριξη τα 1,59 μπορεί να δει τα 1,80 (προσοχή στην εμπορευσιμότητα..) η ενδιαφέρουσα ΕΒΡΟΦ έβγαλε σημαντικούς όγκους πάνω στην αντίσταση των 3,80, με επόμενη στάση τα 4 και τελικό αποδέκτη τα 4,80.

Τέλος, «ξύπνησε» η ΠΕΡΦ επιστρέφοντας σε ιστορικά υψηλά, χωρίς ωστόσο να καταφέρει κλείσιμο πάνω από τα 9,10, παρά την υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα.