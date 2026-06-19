Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια κέρδη 0,17%, πρωταγωνιστές οι ΕΛΧΑ και ΒΙΟ

Δυνατά έκλεισε το Euronext Athens την τελευταία συνεδρίαση της χρηματιστηριακής εβδομάδας. Μιας εβδομάδας που είχε 4 στις 5 ανοδικές συνεδριάσεις και αυξημένη μεσοσταθμική συναλλακτική δραστηριότητα, την υψηλότερη των τελευταίων 13.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά από 17 εναλλαγές προσήμου και μετά τις δημοπρασίες για τη λήξη των συμβολαίων Ιουνίου, «πάτησε» γκάζι και κινήθηκε κοντά στα προ δύο ημερών επιτευχθέντα υψηλά 16 ετών. Τελικά, έκλεισε με ήπια κέρδη 0,17% στις 2.476 μονάδες.

Ως προς τη συναλλακτική δραστηριότητα, ήταν μέτρια στα 286 εκατ. μέχρι τις δημοπρασίες του κλεισίματος (με 103 εκατ. εξ αυτών σε πακέτα). Όμως, στο κλείσιμο, τα πράγματα άλλαξαν, καθώς έλαβαν χώρα οι προγραμματισμένες αναδιαρθρώσεις των δεικτών FTSE/ΧΑ, FTSE Russell και STOXX, με το επίκεντρο στην CrediaBank, η οποία εντάσσεται στον δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap και στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παράλληλα προστίθεται σε σειρά διεθνών δεικτών της STOXX, μεταξύ των οποίων οι STOXX Greece, STOXX Emerging Markets, STOXX Eastern Europe, STOXX Balkan, STOXX All Europe και STOXX Global Total Market)˙ αντίθετα, ο ΣΑΡ αποχωρεί από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap και μεταφέρεται στον FTSE/ΧΑ Mid Cap. Τελικά, ο τζίρος πέρασε τα 450 εκατ. ευρώ.

Οι αγορές των ΗΠΑ παρέμειναν κλειστές σήμερα, ελέω αργίας Juneteenth National Independence Day, χωρίς αυτό τελικά να εμποδίσει το ελληνικό ταμπλό να κινηθεί με ρυθμό.

Η μέρα ανήκει δικαιωματικά στην ΕΛΧΑ. Η ανακοίνωση της ΑΜΚ στάθηκε η αφορμή για να σβήσει απώλειες 10 πλαγιοπτωτικών ημερών (επί συνόλω 12), και να τερματίσει με ανεπανάληπτα κέρδη 14,19%. Η απόδοση αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη απόδοση στην ιστορία της (+17,4% στον Μάιο του 2017), ενώ και η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν πολύ υψηλή, πάνω από 5 εκατ. ευρώ και 4 φορές ανώτερη του μέσου όρου της.

Μαζί της, και ίσως αντανακλαστικά, κινήθηκε η μητρική ΒΙΟ, με κέρδη 9,11%, ενώ η έτερη θυγατρική CENER, αν και όχι τόσο επιθετικά, ωστόσο υποστηρίχτηκε καλά και πάνω από τα 25€, καταγράφοντας +3,41%.

Νέα υψηλά 20ετίας για τον AKTR. Η προτερόχρονη διάσπαση των 11,40 έχει ανοίξει τον δρόμο για τα 14€, με την αγορά να …διψάει για ΑΜΚ, τις οποίες έχει τιμήσει μέχρι στιγμής.

Υψηλά τριμήνου και για τη ΛΑΜΔΑ, που έχει σώσει πανηγυρικά τη στήριξη των 5,80€, με διάθεση να δει τα 8,20€, τερματίζοντας μια πολύμηνη πλαγιοπτωτική κίνηση. Η πρώτη στήριξη φαίνεται στα 6,45-6,50€.

Τα ΕΛΠΕ, όχι μόνο δεν κατάφεραν να κατοχυρώσουν τα 11€ (χθεσινό ενδοσυνεδριακό υψηλό 11,36€), αλλά «έκαψαν» από τα καλά αποτελέσματα και τις εξελίξεις με τη συνεργασία με τη Chevron, επιστρέφοντας στη στήριξη των 10,80. Πάντως, κερδίζουν 30% από τις αρχές του έτους, και είναι πάντα «διαθέσιμα» για τα 12€. Αντίθετα, πιο επιθετική η ΜΟΗ, σε θετικό έδαφος, αλλά με μέτριο τζίρο.

Σε ιστορικά υψηλά και η BOCHGR, κλείνοντας για πρώτη φορά στην (νεότερη) ιστορία της στα ψυχολογικής σημασίας 10€.

Από τη μεσαία κεφ/ση, σε νέα ιστορικά υψηλά ο ΑΔΜΗΕ, σημειώνοντας αφενός για 11η φορά νέα ιστορικά υψηλά στις 20 ημέρες από την ανακοίνωση της ΑΜΚ, αφετέρου 40% σωρευτικά κέρδη, συμπληρώνοντας +55% εντός του 2026.

Νέα ιστορικά υψηλά και για το ΚΡΙ, μιαν ανάσα από το εμβληματικο 1 δισεκατ. ευρώ κεφαλαιοποίηση. Η μετοχή, πριν 10 χρόνια, αποτιμάτο στο 1,5€.

Τέλος, τα ΠΛΑΘ, κοντά στα υψηλά τριετίας, φαίνεται να κατοχυρώνουν τα 4,50-4,60€, ίσως με επιπλέον ώθηση από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του τριμήνου, και θα δικαιολογούσαν μια προσπάθεια για τα 5,50€.