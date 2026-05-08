Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία κέρδη 4,18%, παρά τις σημερινές πιέσεις

Πτωτικά κινήθηκε, σήμερα, το ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς οι επενδυτές δίστασαν να ανέβουν πάνω από τις 2300 μονάδες του Γενικού Δείκτη, επηρεασμένοι κυρίως από το αδύναμο κλίμα στις λοιπές χρηματαγορές.

Και μάλιστα, συνέχισε το παράδοξο να συνεχίζουν ανοδικά οι αμερικανικοί δείκτες (σε ιστορικά υψηλά S&P500 και Nasdaq Comp.), αν και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται λόγος για πτωτική αγορά.

Κι έτσι, ο Δείκτης κατέγραψε απώλειες 1,11% κλείνοντας στα χαμηλά ημέρας, με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 302 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 48 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών. Ειδικότερα, τα 248 πέρασαν μέχρι τις δημοπρασίες, ενώ άλλα 54 καταγράφησαν στο κλείσιμο.

Παρά τα αρνητικά πρόσημα στο μεγαλύτερο μέρος των μετοχών (76 πτωτικές έναντι 39 ανοδικών), η τελική εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε κινήσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων και επανατοποθετήσεων σε τίτλους κατά το δοκούν, με τις περισσότερες να στηρίζονται καλά σε τεχνικά επίπεδα.

Εξάλλου, η εβδομάδα ήταν θετική (ΓΔ +4,18%), ανακόπτοντας το σερί των 2 προηγούμενων πτωτικών, ενώ και οι στηρίξεις βρίσκονται στις 2230-2250 μονάδες.

Προφανώς, μια πειστική προσπέλαση των 2310-2315 μονάδων θα επιφέρει σημαντική ώθηση με επόμενο στόχο τις 2440 και τελικό αποδέκτη τη ζώνη των 2800 εν ευθέτω χρόνω.

Ο Τραπεζικός Δείκτης παραμένει πρωταγωνιστής από πολλές απόψεις, και σήμερα παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για τις μετοχές, αν και το «παζάρι» έκλινε προς χαμηλότερα επίπεδα.

Τελικά, ο ΔΤΡ έδειξε ανθεκτικότητα, χάνοντας πολύ λιγότερα από την υπόλοιπη αγορά (-0,51%), ενώ ΕΥΡΩΒ και ΕΤΕ κατάφεραν μέχρι και θετικό κλείσιμο σε μια φαινομενικά «χαμένη» συνεδρίαση.

Ενδιαφέρον είχε η ΔΕΗ, απασχολώντας μάλιστα πάνω από 61 εκατ. ευρώ συναλλαγών, κυρίως διότι ενδοσυνεδριακά είδε έως και +4,35%, μα τελικά αντιμετώπισε πιέσεις που δεν απορρόφησε, με κλείσιμο στο +1,33%

H EEE πάτησε και πάλι στη στήριξη των 49,20 ευρώ, με στόχο τα 58€, ενώ και ο TITC απορρόφησε τις ρευστοποιήσεις, με άξονα περιστροφής τα εξαιρετικά αποτελέσματα α’ τριμήνου (αλλά και τις προσδοκίες που γεννώνται).

Ανάσες ξεκούρασης πήραν ΒΙΟ και CENER, εν μέσω ενός ισχυρότατου ανοδικού ράλι πολλών μηνών, με κέρδη από 1/1 +47% και +63% αντίστοιχα.

Κατά τα λοιπά, ανοδικό άλμα σημείωσε ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ +6,77%, ενώ και η DIMAND, με 5 φορές ανώτερο τζίρο του μεσοσταθμικού, στηρίχτηκε με κέρδη 1,56%.

Η μικρή TREK δείχνει ορεξάτη, πάνω από την αντίσταση των 3,30€ με όγκους και πακέτο 39 χιλ. τεμαχίων σε τιμή 3,24€. Η επόμενη στάση φαίνεται στα 4,10, αν και θέλει προσοχή στην εμπορευσιμότητα.

Τέλος, το ΚΡΙ συνεχίζει να καταγράφει υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, σήμερα με πάνω από 1,1 εκατ, ευρώ κατάφερε να παραμείνει στα ιστορικά υψηλά, στην κεφαλαιοποίηση των 760 εκατ. ευρώ.