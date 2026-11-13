Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία κέρδη 3,25%

Με θετικό εβδομαδιαίο απολογισμό ολοκλήρωσε την Παρασκευή το Euronext Athens, αν και η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έλλειψη βασικής κατεύθυνσης.

Ο Γενικός Δείκτης άλλαξε πρόσημο εννέα φορές, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακά κέρδη έως 0,8%, προτού ολοκληρώσει τις συναλλαγές στις 2.636,29 μονάδες, με απώλειες 0,16%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 235 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 32 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Η εικόνα επιβεβαίωσε τη διάθεση της αγοράς να διατηρήσει τα κεκτημένα της εβδομάδας, χωρίς ωστόσο να διαμορφώνεται τάση στο σύνολο του ταμπλό.

Ο τραπεζικός κλάδος ήταν ράθυμος, με τον ΔΤΡ (-0,59%) να κινείται χωρίς ιδιαίτερη δυναμική και τις επιμέρους μετοχές να παρουσιάζουν μικτές μεταβολές περιορισμένου εύρους.

Πάντως, παρά την απουσία έντονου αγοραστικού ενδιαφέροντος, οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να κινούνται κοντά στα πολυετή υψηλά τους, με τον κλάδο να διατηρεί σημαντικό μέρος της προηγούμενης ανόδου.

Ιδιαίτερη περίπτωση παραμένει η CrediaBank, καθώς τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα δεν έχουν καταφέρει να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την υπέρβαση του εύρους συσσώρευσης των 0,90–1 ευρώ.

Η μετοχή συνεχίζει να κινείται εντός στενών ορίων, με την αγορά να αναμένει προφανώς περισσότερες ενδείξεις για τη διατηρησιμότητα της βελτίωσης των μεγεθών και την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας.

Από τους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, το ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα ΕΛΠΕ, μετά την ανακοίνωση εξαιρετικά ισχυρών αποτελεσμάτων εννεαμήνου, με αιχμή την εκτίναξη των περιθωρίων διύλισης και την αυξημένη συνεισφορά των εξαγωγών. Η ανακοίνωση προσωρινού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή πρόσθεσε έναν ακόμη λόγο επαναξιολόγησης του τίτλου.

Η συγκυρία των υψηλών περιθωρίων μεταφράζεται πλέον σε ουσιαστική παραγωγή κερδών και ενισχύει την ελκυστικότητα της μερισματικής απόδοσης.

Ξεχώρισε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία επανήλθε πάνω από το όριο των 42 ευρώ, καταγράφοντας υψηλά μηνός. Η ανάκαμψη του τίτλου ενισχύει την εκτίμηση ότι οι πρόσφατες πιέσεις είχαν υπερβολικό χαρακτήρα σε σχέση με τις θεμελιώδεις προοπτικές του ομίλου. Το σημαντικό ανεκτέλεστο, η αυξανόμενη συνεισφορά των παραχωρήσεων και η ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικά στηρίγματα της επενδυτικής του ιστορίας.

Σταθεροποιητική ήταν η εικόνα της ΕΕΕ, έπειτα από τις προηγούμενες ρευστοποιήσεις που ακολούθησαν τις εξελίξεις γύρω από τη δραστηριότητά της στη Ρωσία. Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο η αγορά έχει απορροφήσει το σχετικό επενδυτικό ρίσκο, επιτρέποντας στον τίτλο να ανακτήσει σταδιακά τη δυναμική του.

Στον αντίποδα, η ALWN εξακολουθεί να απογοητεύει, υποχωρώντας σε νέα χαμηλά έτους (-3,42%). Η πρόσφατη υποβάθμιση της σύστασης από την JP Morgan σε Underweight, με μείωση της τιμής-στόχου στα 9 ευρώ από 13 ευρώ, επιβάρυνε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα. Στο επίκεντρο των επιφυλάξεων βρίσκονται οι αυξημένοι ρυθμιστικοί κίνδυνοι, οι προοπτικές κερδοφορίας σε βασικές δραστηριότητες και η περιορισμένη χρηματοοικονομική ευελιξία. Η παρατεταμένη αδυναμία της μετοχής υποδηλώνει ότι η αγορά εξακολουθεί να επαναξιολογεί την αποτίμηση και το προφίλ κινδύνου του ομίλου, παρά την πολιτική επιστροφών προς τους μετόχους.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΚΡΙ-ΚΡΙ συνέχισε την εντυπωσιακή χρηματιστηριακή της πορεία (+1,06%), ανανεώνοντας τα ιστορικά της υψηλά, για 41η φορά (!) εντός του 2026.

Αντίθετη εικόνα παρουσιάζει η ΟΤΟΕΛ, η οποία υποχώρησε σε νέα χαμηλά έτους. Παρότι οι ημερήσιες απώλειες δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ένταση (-0,19%), η παρατεταμένη διολίσθηση του τίτλου αποτυπώνει την έλλειψη ουσιαστικής αγοραστικής στήριξης. Η σταδιακή υποχώρηση, χωρίς ισχυρές αντιδράσεις, συνθέτει μια εικόνα επίμονης χρηματιστηριακής αδυναμίας, ενώ η χρηματοοικονομική εικόνα είναι σαφώς καλύτερη..

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επόμενη εβδομάδα, με πυκνό ημερολόγιο εταιρικών αποτελεσμάτων και σημαντικές μερισματικές αποκοπές.

Τη Δευτέρα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ανακοινώνουν αποτελέσματα εννεαμήνου η ΔΕΗ και η Aegean Airlines. Την Τετάρτη, πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης, δημοσιεύουν αποτελέσματα η Trade Estates και τα Αττικά Πολυκαταστήματα, ενώ μετά το κλείσιμο ακολουθούν η ΕλβαλΧαλκόρ, η Quest Συμμετοχών και η Alpha Trust Ανδρομέδα.

Την Πέμπτη, η IDEAL Holdings ανακοινώνει αποτελέσματα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και η Lavipharm μετά το κλείσιμο. Την ίδια ημέρα αναμένονται επίσης τα αποτελέσματα της Cenergy Holdings και τα προκαταρκτικά, μη ελεγμένα αποτελέσματα της Allwyn, τα οποία αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την παρατεταμένη χρηματιστηριακή αδυναμία του τίτλου.

Στο μέτωπο των μερισμάτων, τη Δευτέρα πραγματοποιείται η αποκοπή του προμερίσματος της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 0,26055 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και της έκτακτης χρηματικής διανομής 1 ευρώ ανά μετοχή της Jumbo.

Με την περίοδο ανακοινώσεων εννεαμήνου σε πλήρη εξέλιξη, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον όχι μόνο στην καταγραφή της κερδοφορίας, αλλά κυρίως στις εκτιμήσεις των διοικήσεων για το τελευταίο τρίμηνο και τις προοπτικές του 2027.

Το βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς παραμένει η έντονη διαφοροποίηση των αποδόσεων. Οι επενδυτές επιβραβεύουν τις εταιρείες που συνδυάζουν ορατότητα κερδοφορίας, ισχυρές ταμειακές ροές και αξιόπιστες προοπτικές διανομών, ενώ οι τίτλοι στους οποίους εντοπίζονται αβεβαιότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιέσεις, ακόμη και σε ένα συνολικά θετικό χρηματιστηριακό περιβάλλον.