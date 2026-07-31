Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία κέρδη 3,09% – Στις 2.569,75 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης

ωρίς κατεύθυνση ήταν σήμερα το Euronext Athens, με τους επενδυτές να δοκιμάζουν ενδοσυνεδριακά και χωρίς επιτυχία νεότερα πολυετή υψηλά.

Ο Γενικός Δείκτης, παρά την πρωινή αισιοδοξία που τον είχε οδηγήσει να κερδίζει έως και +0,6%, τελικά έκλεισε με οριακές απώλειες 0,08%, μετά από 13 εναλλαγές προσήμου.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 395 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 37 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο Τραπεζικός Δείκτης είδε μετά από πολλά χρόνια το ψυχολογικής σημασίας επίπεδο των 3 χιλ. μονάδων, όμως μονάχα ενδοσυνεδριακά, καθώς πισωγύρισε με συνοπτικές διαδικασίες, για να κλείσει μάλιστα σε χαμηλά ημέρας με απώλειες 0,84%, κυρίως εξαιτίας της αδύναμης συμπεριφοράς της ΕΤΕ (-3,54%).

Αν και με ελάχιστες διαφορές, οι ΠΕΙΡ και ΕΥΡΩΒ πρωταγωνίστησαν, με την πρώτη να καταγράφει τα εμβληματικά 10€ μετά από τόσα χρόνια. Εξάλλου, θα διαπραγματεύεται τη Δευτέρα χωρίς τα 0,40€ της επιστροφής κεφαλαίου, και φυσικά ήταν λογική η υποστηρικτική διάθεση των ενδιαφερομένων.

Η CREDIA, μετά από 12 ημέρες περιπέτειας, επέστρεψε στο 1€. Το επίπεδο 1-1,10 συνιστά αντίσταση, εξαιτίας του μεγάλου πτωτικού χάσματος της 15ης Ιουλίου, με τη μετοχή να παραμένει μια από τις πλέον υποσχόμενες.

Μιλώντας για υποσχόμενες, ο AKTR επίσης έχει πελώρια περιθώρια (προς τα πάνω) ανατιμολόγησης, μιας και έχει βρεθεί «πάμφθηνος» σε αυτά τα επίπεδα, μετά και την αναταραχή από τη δική του ΑΜΚ.

Ανοδική συνέχιση για την MTLN, σε υψηλά τριμήνου, μετρώντας 6 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις. Με στήριξη τα 44, κινείται επιθετικά προς τα 47€.

Ο ΟΛΠ θα διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα των 1,9€ τη Δευτέρα, ευρισκόμενος σε διορθωτική τροχιά με στήριξη στα 43, τα οποία λογικά θα δοκιμάσει με αφορμή την αποκοπή.

Οι ΜΟΗ και ΕΛΠΕ παρέμειναν παντοδύναμες. Η πρώτη κατέγραψε ενδοσυνεδριακά νέα ιστορικά υψηλά (έκλεισε με οριακές απώλειες, τελικά) και η δεύτερη νέα πολυετή, με τα αποτελέσματα εξαμήνου της Helleniq Energy να αναμένονται εντυπωσιακά, την 5η Αυγούστου (μετά το κλείσιμο).

Δυνατά κινήθηκαν σήμερα οι BIO, CENER και NOVAL, με την τρίτη να έχει παραδώσει ενδιαφέροντα αποτελέσματα εξαμήνου, ενώ η CENER πιέστηκε προς το κλείσιμο, εν αναμονή των αποτελεσμάτων στις 4/8.

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινήθηκε η REALCONS, πλέον στα 238 εκατ. κεφ/ση, με κέρδη 34% στο πρώτο επτάμηνο του 2026.

Ιστορικές κορυφές είδε και η αμυντική ΜΠΡΙΚ, με κέρδη 9% στις 52 εβδομάδες, με επιπλέον 0,20€ από τα δύο μερίσματα (5/11/25, 6/5/26).

Σε επίπεδα Σεπτεμβρίου 2009 επέστρεψαν τα ΕΧΑΕ στα 7,7€, με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 20 χιλ. τεμαχίων, θυμίζοντας ότι στις αρχές του χρόνου κάποιοι αγόραζαν έως και τα 5,80€.

Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ δοκίμασε με ορμή να διασπάσει την αντίσταση των 4,40, που έχει δοκιμάσει χωρίς επιτυχία δις στις συνεδριάσεις 21 και 27 Ιουλίου. Αν και ο όγκος δεν ήταν και ο καλύτερος, η μετοχή έχει περιθώρια για τα 4,65€. Το σημερινό ανοδικό μίνι-χάσμα έχει τη σημασία του, καθώς κάτω από τα 4,25-28 αρχίζουν τα ..προβλήματα.