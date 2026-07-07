Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές με ελεγχόμενες απώλειες 0,72%

Ήπιες πτωτικές τάσεις είχε σήμερα το Euronext Athens, διακόπτοντας το σερί των τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων.

Ο Γενικός Δείκτης μετά από τέσσερις εναλλαγές προσήμου στα πρώτα λεπτά, κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος, για να κλείσει με ελεγχόμενες απώλειες 0,72% στις 2.542 μονάδες, σε χαμηλά ημέρας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 368 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 59 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι τραπεζικές μετοχές έκαναν ένα ..διάλειμμα, έχοντας δοκιμάσει χθες τα νέα τους πολυετή υψηλά. Ο Τραπεζικός Δείκτης, αν και αδύναμος σήμερα με κλείσιμο στο -1.47%, σε χαμηλά ημέρας, φαίνεται να έχει κάθε λόγο να κυνηγήσει τις 3.100 μονάδες, ενώ και οι τέσσερις συστημικές έχουν πολύ καλή συμπεριφορά.

Εν μέρει, αυτή η συμπεριφορά υποστηρίζεται από τις εξαιρετικές κινήσεις τόσων ετών από τις διοικήσεις, που έχουν φέρει τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο στο παγκόσμιο επενδυτικό προσκήνιο, ενώ παράλληλα το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει αναλλοίωτο.

Μιλώντας για διοικήσεις, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ απέδειξε και σήμερα (πλέον, αμέτρητες οι φορές) ότι αφορά σε μια ώριμη και εξαιρετική περίπτωση με εξίσου ικανή διοίκηση, κλείνοντας σχεδόν αμετάβλητη. Μετά από μια τέτοιου μεγέθους ΑΜΚ, η οποία ήταν άκρως επιτυχημένη, και μετά από τέτοιο dilution των παλαιών μετόχων (εχθές «μπήκαν» οι νέες μετοχές), δεν «κατάλαβε τίποτα» στο ταμπλό, με τους επενδυτές όχι μόνο να μην ρευστοποιούν, αλλά να επιμένουν να αγοράζουν σε νεότερα ιστορικά υψηλά. Με διαφορά, η μετοχή είναι πρώτη σε απόδοση από όλο το ταμπλό, καταγράφοντας κέρδη 88% από 1/1.

Με δεύτερη σε κατάταξη τη ΒΙΟ, στο +60%. Να διευκρινιστεί ότι αυτό το ποσοστό ισχύει μετά από μια κακή περίοδο, όπου η μετοχή έχασε 15% σε μόλις 2 εβδομάδες. Το επίπεδο των 19€ είναι προφανώς μια βάση, όπου αναχαιτίζονται (και σήμερα) οι πωλητές από τις αρχές Ιουνίου, ίσως λόγω των ΑΜΚ και placement στις θυγατρικές, που εξέγειραν αμφιβολίες για τη βραχυπρόθεσμη συνέχεια της μητρικής.

Σε υψηλά 5ετίας η ΕΥΑΠΣ, με κέρδη 3,52%, και με την «μεγάλη ξαδέλφη» να βρίσκεται σε ιστορικές κορυφές (+0,84% σήμερα), στην αποτίμηση των 1,3 δισεκ. ευρώ. Αμφότερες είναι υγιείς χρηματοοικονομικά, δίχως άλλο.

Παρά το ότι καταγράφει υψηλά 18 ετών, με σερί 9 ανοδικών εβδομάδων, η ΔΕΗ δεν αντιμετώπισε πρόβλημα και παρέμεινε πέριξ του αμετάβλητου σήμερα. Η ζώνη των 23 θα μπορούσε να χρησιμεύσει σαν μια πρώτη βάση, εν τη περιπτώσει επιστροφής, με τη στήριξη στην ανοδική τάση τα 21,80-22,10. Εξάλλου, επίκειται και μέρισμα 0,60€ (αποκοπή 20/07).

Η ΕΕΕ «κράτησε» τον Γενικό Δείκτη, υπεραποδίδοντας με κέρδη 2,22%. Η μετοχή παραμένει στα ιστορικά της υψηλά, ενώ οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες είναι θετικές, με την είσοδό της στην Αφρικανική αγορά.

Τέλος, πιέσεις για τη ΜΟΗ (-1,66%), στην ανακοίνωση για τις ρευστοποίησεις 300 χιλ. τεμαχίων του Νίκου Βαρδινογιάννη στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου (μέσω της Doson). Η πρώτη στήριξη φαίνεται στα 39,50€, εν μέσω πολυήμερου ανοδικού ράλι, με τη μετοχή να διορθώνει σήμερα από τα ιστορικά της υψηλά.