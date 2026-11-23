Δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα παρουσίασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη συνεδρίαση να εξελίσσεται αρχικά υπό το βάρος σημαντικών ρευστοποιήσεων και στη συνέχεια να μετατρέπεται σε μια εντυπωσιακή ανοδική αντίδραση, με πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο.

Αφενός, μέχρι το μεσημέρι, η εικόνα ήταν εμφανώς αρνητική, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί έως και 1,1%, απειλώντας σημαντικές στηρίξεις στη ζώνη των 2.530 μονάδων, με αρκετές μετοχές να καταγράφουν νέα χαμηλά έτους, τριμήνου ή μήνα.

Η διάθεση ανάληψης κινδύνου παρέμενε περιορισμένη, ενώ οι πωλητές διατηρούσαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Ενδεικτικά, σε χαμηλά έτους βρέθηκαν OTOEΛ, ΦΡΛΚ και ΛΑΜΔΑ, με τη Fourlis να ανακοινώνει αύριο, μετά το κλείσιμο της αγοράς, τα αποτελέσματα εννεαμήνου. Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και σε τίτλους με ισχυρά θεμελιώδη χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την ευρύτερη επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Σε χαμηλά τριμήνου είχε υποχωρήσει ο ΟΤΕ, διατηρώντας ωστόσο τον αμυντικό του χαρακτήρα, καθώς οι μηνιαίες απώλειες δεν ξεπέρασαν το 3%˙ αντίστοιχα και η MTLN σε χαμηλά τριμήνου, παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας προσφοράς της ΜΕΤΚΑ˙ χαμηλά τριμήνου κατέγραψαν επίσης ο ΟΛΘ και η Ελλάκτωρ, ενώ σε χαμηλά μήνα υποχώρησαν οι AKTOR, Bally’s Intralot και Intracom Holdings.

Αφετέρου, κι εκεί που όλα έδειχναν ότι η αγορά όδευε προς ακόμη μία αρνητική συνεδρίαση, το σκηνικό ανατράπηκε, με προφανή καταλύτη την επιστροφή του mr Nvidia. Η εμφάνιση ισχυρών αγοραστικών εντολών, κυρίως στις τραπεζικές μετοχές, άλλαξε απότομα τη δυναμική, με τον Γενικό Δείκτη να καλύπτει πλήρως τις απώλειες και να επιστρέφει σε θετικό έδαφος, κλείνοντας στο +0,38%, στις 2.562,36 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 420 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 72 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο τραπεζικός κλάδος ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναστροφή του κλίματος. Η CrediaBank βρέθηκε στην κορυφή με κέρδη 4,69%, αν και είχε ούτως ή άλλως την καλύτερη συμπεριφορά από όλες τις τραπεζικές μετοχές, ενώ η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 3,58% και η Εθνική κατά 1,99%.

Σημαντική υποστήριξη προσέφερε και η ΕΕΕ (+1,39%), η οποία, λόγω της υψηλής στάθμισής της, συνέβαλε στη βελτίωση της εικόνας του Γενικού Δείκτη.

Εξαιρετική παραμένει η συμπεριφορά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία ενισχύθηκε κατά 2%, συνεχίζοντας να διαφοροποιείται από τη γενικότερη χρηματιστηριακή εικόνα. Η μετοχή καταγράφει άνοδο περίπου 15% σε επίπεδο μήνα και απέχει μόλις 5% από τα ιστορικά της υψηλά, εξέλιξη που αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις προοπτικές του ομίλου.

Παρά την εντυπωσιακή επιστροφή του Γενικού Δείκτη, η άνοδος δεν διαχύθηκε ικανοποιητικά στο σύνολο του ταμπλό. Οι πτωτικές μετοχές επικράτησαν των ανοδικών με αναλογία 70 προς 41, ενώ σημαντικές πιέσεις διατηρήθηκαν -μεταξύ άλλων- στην AKTR (-2,59%), στη ΔΕΗ (-2,42%) και στη Motor Oil (-2,1%).

Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσον αυτή η δυναμική μπορεί να αποκτήσει συνέχεια και, κυρίως, να επεκταθεί πέρα από τις τράπεζες. Η επιμονή των πιέσεων σε μεγάλο αριθμό τίτλων υπενθυμίζει ότι η συνολική εικόνα παραμένει εύθραυστη. Ωστόσο, η σημερινή απότομη αναστροφή έδειξε ότι οι αγοραστές δεν έχουν εγκαταλείψει την αγορά και ότι η επανεμφάνισή τους μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τις ισορροπίες, ακόμη και μέσα στην ίδια συνεδρίαση.