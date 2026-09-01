Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελεγχόμενες απώλειες 0,75% παρά τις πιέσεις

Πτωτική ήταν η σημερινή συνεδρίαση στο Euronext Athens, προσιδιάζοντας τη συμπεριφορά στα διεθνή Χρηματιστήρια.

Η συνολική εικόνα, ωστόσο, παραπέμπει σε επιλεκτικές κινήσεις ρευστοποίησης, περισσότερο, παρά σε κάποια σοβαρότερη κλιμάκωση των αποεπενδύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης εξαιρώντας λίγα λεπτά στις αρχές της, με ενδοσυνεδριακό υψηλό +0,1%.

Πάντως, παρά τις πιέσεις, και τα χαμηλά ημέρας στο -1,5% (στις 2.638 μονάδες), έκλεισε με μέτριες απώλειες 0,75% στις 2.657,05 μονάδες, δείχνοντας ότι οι αγοραστές έβγαλαν αντίδραση με την πρώτη ευκαιρία.

Διαγραμματικά, ο Δείκτης «χρωστάει» μια επιβεβαίωση στη ζώνη των 2600 μονάδων, τουλάχιστον για να πάρει κάποιες ανάσες, συνυπολογίζοντας και τη μεταβλητότητα που αναμένεται εν όψει αναβάθμισης, αλλά και της πολυαναμενόμενης ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ (5/9).

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 257 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Επιμέρους, οι τραπεζικές μετοχές στήριξαν το ταμπλό, με τον ΔΤΡ να χάνει λιγότερο κι από τον ΓΔ, «μόλις» 0,57%, παρά την επιθετική του φύση.

Αντίθετα, η ΒΙΟ έχασε κι άλλο έδαφος (-3,49%), υπενθυμίζοντας ότι όσο κάτω από 17 κινείται απειλητικά προς τα; 15,90€ όπου και τοποθετείται η επόμενη στήριξη.

Αντανακλαστικά, η CENER (-2%) συμπεριφέρθηκε αδύναμα, δοκιμάζοντας τη στήριξη των 22-22,10€, απώλεια της οποίας θα οδηγούσε τη μετοχή κάτω από 21€, υπενθυμίζοντας ότι την εν λόγω στήριξη έχει δοκιμάσει (και κρατήσει) η μετοχή σε 5 συνεδριάσεις από τις τελευταίες 20.

Για άλλη μια φορά, οι μετοχές των διυλιστηρίων κινήθηκαν αντίθετα με την υπόλοιπη αγορά, με τη ΜΟΗ (+3,16%), ειδικότερα, να σημειώνει και νέα ιστορικά υψηλά, διανύοντας την ενδέκατη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση.

Τα ΕΧΑΕ έβγαλαν πωλητές από πολυετή υψηλά επίπεδα, με την κοντινή στήριξη να βρίσκεται στα 7,80€, και επόμενο στόχο (με ώθηση τα πολύ ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα) τη ζώνη των 9€.

Το ΚΡΙ επέμεινε στα ιστορικά του υψηλά, παρά τη χθεσινή διόρθωση με αφορμή την είσοδό του στον Small Cap του MSCI και την προτερόχρονη αποκοπή του μερίσματος (0,45€ την 20/8).

Ο ΑΒΑΞ «τρομάζει» κάτω από 3,35€ και θέλει την προσοχή του, μιας και μπορεί να συνεχίσει να προς τα 3,16-3,19€.

Τέλος, ο TITC έχασε έδαφος με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα, με το επίπεδο των 53€ να συνιστά μια βάση που δεν πρέπει να χαθεί (οριακά, 52,90€ το κλείσιμο, -3,02%), και την επόμενη στήριξη να φαίνεται στα 51-51,2€.