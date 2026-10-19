Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελεγχόμενες απώλειες 0,39% με χαμηλό τζίρος 0,39%

Ήπια πτωτικά κινήθηκε σήμερα το Euronext Athens. Και μολονότι συγχρονισμένο με τις υπόλοιπες, αρνητικές ευρωπαϊκές αγορές, μολαταύτα η σημερινή συνεδρίαση μπορεί να χαρακτηριστεί έως και αμυντική, δεδομένων των εκτεταμένων απωλειών των λοιπών Χρηματιστηρίων.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, και απουσία κρίσιμης μάζας υποστηρικτικών αγορών πλαγιολίσθησε, για να κλείσει στο -0,39% στις 2603,34 μονάδες,

Ενδεικτικά, ο γερμανικός DAX40 έχανε έως και 1,6% στο κλείσιμο στην Αθήνα, σε χαμηλά ημέρας, ενώ και οι άλλοι ευρωπαϊκοί δείκτες προσιδίασαν την κατεύθυνση αυτή.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν χαμηλή, στα 178 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Προεκτείνοντας, η απερχόμενη χρηματιστηριακή εβδομάδα, αν και θετική (μετά από δύο συνεχόμενες πτωτικές), συνοδεύτηκε από τη χαμηλότερη μέση συναλλακτική δραστηριότητα μετά την αναβάθμιση της 18ης Σεπτεμβρίου, απότοκο της διστακτικότητας των αγοραστών.

Προφανώς, το κλίμα επιβαρύνεται τόσο από το ανοιχτό μέτωπο στη Μέση Ανατολή (με προεκτάσεις σε αυξημένα επιτόκια και επίμονο πληθωρισμό), όσο και από το γαλλικό ζήτημα, το οποίο επανήλθε επιθετικά το Σαββατοκύριακο με τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια.

Από τεχνικής πλευράς, η πιθανότητα μιας πλαγιοπτωτικής συνέχειας εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένη, ιδιαίτερα μετά την απώλεια της περιοχής των 2620 μονάδων. Η καθοδική διάσπαση της 8ης Οκτωβρίου συνοδεύτηκε από αυξημένες συναλλαγές και τη δημιουργία πτωτικού χάσματος, εξέλιξη που έθεσε υπό αμφισβήτηση τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση.

Το εν λόγω χάσμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη τεχνική σημασία μετά τις τρεις αποτυχημένες προσπάθειες των αγοραστών να επαναφέρουν πειστικά τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2620 μονάδες. Ουσιαστικά, η προηγούμενη στήριξη έχει μετατραπεί σε αντίσταση, με την αγορά να αδυνατεί μέχρι στιγμής να ανακτήσει το χαμένο έδαφος.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια προσέγγιση της περιοχής των 2520 μονάδων, ενώ η σημαντικότερη μεσοπρόθεσμη ζώνη στήριξης εντοπίζεται αρκετά χαμηλότερα, στις 2300–2350 μονάδες.

Βέβαια, μια τέτοια εξέλιξη δεν θα συνεπαγόταν απαραίτητα επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών. Αντίθετα, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως μια αναγκαία αποσυμφόρηση, έπειτα από τη μεγάλη άνοδο που έχει προηγηθεί, ιδιαίτερα σε μετοχές που εξακολουθούν να εμφανίζουν πολύ υψηλές αποδόσεις από την αρχή του έτους.

Εν πάση περιπτώσει, οι μετοχές των τραπεζών επιβάρυναν με τη στάθμισή τους το ταμπλό. Ο ΔΤΡ έχασε 0,83% δοκιμάζοντας το -ψυχολογικής σημασίας- όριο των 3000 μονάδων, με όλους τους τίτλους σε αρνητικό έδαφος.

Η ΜΠΕΛΑ δοκίμασε νέα υψηλά μήνα, στα 27€. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση της συμμετοχής της FMR LLC, δηλαδή της Fidelity, πάνω από το όριο του 5%, διευκρινίζοντας ότι πρόσθεσε ελάχιστα τεμάχια, και βρέθηκε πάνω από αυτό το όριο, και δεν αγόρασε αυτές τις ημέρες όλο το 5% του ΜΚ. Η εξέλιξη αποτελεί ένδειξη ενίσχυσης της παρουσίας θεσμικού επενδυτή, χωρίς πάντως να αποτελεί από μόνη της εγγύηση για την πορεία της μετοχής, ενώ επίκειται και η προγραμματισμένη έκτακτη χρηματική διανομή ενός ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής τη 16η Νοεμβρίου.

Με την ανακοίνωση για τον διπλασιασμό της αρχικά σχεδιαζόμενης παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου καλωδίων στη Βαλτιμόρη να προσθέτει έναν ακόμη αναπτυξιακό καταλύτη, η CENER κινήθηκε αυτόνομα, με ενδοσυνεδριακό υψηλό +2%. Ιδιαίτερα σημαντικό ότι η πρόσθετη επένδυση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους, χωρίς νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αν και το κόστος της δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Η ενίσχυση της παραγωγικής παρουσίας στις ΗΠΑ δημιουργεί προϋποθέσεις για υψηλότερα έσοδα και περιορίζει την έκθεση στους δασμούς, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται πλέον στην απόδοση των νέων επενδύσεων και στην επίδρασή τους στις ταμειακές ροές. Η μετοχή διατηρεί κέρδη σχεδόν 50% από την αρχή του έτους, ενώ τα αποτελέσματα της 19ης Νοεμβρίου αποκτούν πρόσθετο ενδιαφέρον.

Σε νέα χαμηλά 52 εβδομάδων ο ΣΑΡ, που διευρύνει επικίνδυνα τις απώλειες από τα ιστορικά υψηλά που είχε δει στα τέλη Μαΐου, πλέον πέριξ των 11€ στην κεφαλαιοποίηση των 700 εκατ. ευρώ. Προφανώς, η έξοδος από τον 25άρη «του κόστισε» σε εισροές, παραμένοντας όμως μια υγιής και αξιοπρεπής επενδυτική επιλογή.

Η ΑLWN κινήθηκε σταθεροποιητικά πατά τις μεγάλες φετινές απώλειες, που ξεπερνούν το 35%, με στήριξη και από την αναμενόμενη διανομή 0,20€ ανά μετοχή (αποκοπή στις 21 Οκτωβρίου και πληρωμή στις 12 Νοεμβρίου). Όπως πάντα, ενδιαφέρουσα και η δυνατότητα επανεπένδυσης του ποσού σε νέες μετοχές, επιλογή που προσφέρεται στους μετόχους μέσω ειδικού προγράμματος, ενώ τονίζεται ότι η διανομή θα πραγματοποιηθεί από αποθεματικά εισφορών κεφαλαίου και δεν θα υπόκειται σε ελβετικό φόρο παρακράτησης. Τέλος, οι διαδοχικές αγορές από το Valea Foundation προσθέτουν ακόμη ένα στοιχείο στήριξης, αν και η αγορά εξακολουθεί να σταθμίζει τις ρυθμιστικές εξελίξεις στη Βραζιλία.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Capital Maritime (σύμβολο CMFC), συμφερόντων Μαρινάκη, μετά από την πολύ επιτυχημένη εισαγωγή (και συν αυτώ ΑΜΚ), όπου η υπερκάλυψη ήταν προφανής. Οι ενδιαφερόμενοι πήραν το 1/3 όσων δήλωσαν, και τα στοιχήματα συνεχίζονται για όσους θέλουν ενδεχομένως να επιμείνουν στις τοποθετήσεις τους.