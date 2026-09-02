Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελεγχόμενες απώλειες 0,32%

Μαθήματα ανθεκτικότητας παρέδωσαν σήμερα οι επενδυτές στο Euronext Athens, «σώζοντας» μια φαινομενικά χαμένη συνεδρίαση.

Ο Γενικός Δείκτης, όχι μόνο κατάφερε να αποδώσει καλύτερα των υπολοίπων χρηματιστηριακών δεικτών στην Ευρώπη, αλλά και -κυρίως- να απορροφήσει τις πρωινές απώλειες.

Ως εκ τούτου, μετά από 10 εναλλαγές προσήμου, έκλεισε με μικρές απώλειες 0,32% στις 2.648,58 μονάδες, με ενδοσυνεδριακό χαμηλό -0,8%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 305 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 15 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Οι ως άνω αναφερθείσες απώλειες προέκυψαν εν μέρει από μια προθυμία αποεπένδυσης σε τόσο «υψηλά» επίπεδα, θυμίζοντας ότι ο Γενικός Δείκτης έχει κερδίσει 25% στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, ο Τραπεζικός Δείκτης 37% στο εξεταζόμενο διάστημα, ενώ πολλοί τίτλοι σε μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση έχουν ..υπερβάλλει, όπως ΜΟΗ +98%, ΕΛΠΕ +89%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +75% κ.ο.κ.

Ωστόσο, η κρισιμότητα της συγκυρίας δικαιολογείται και από τις εξελίξεις που επίκεινται στο βραχυπρόθεσμο, με κυριότερες την πολυαναμενόμενη ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ (όπου θα δώσει και το «επίσημο» στίγμα εν όψει προεκλογικής περιόδου) και την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου μας.

Και είναι λογικό, έως έναν βαθμό, να υπάρχει μια… κλίση προς μερική αποεπένδυση, δεδομένης της μεταβλητότητας που αναμένεται, ενώ παράλληλα χάλασε η βραχυπρόθεσμη εικόνα αρκετών τίτλων επιμέρους.

Εν πάση περιπτώσει, υπήρξαν τίτλοι που πρωταγωνίστησαν, όπως η ΠΕΙΡ, που έμεινε σε θετικό έδαφος καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, κλείνοντας με κέρδη 1%˙

η ΑΛΦΑ που σκαρφάλωσε από τη στήριξη των 4,50€ (χαμηλό ημέρας 4,487, -1,3%) στα 4,62€, κλείνοντας με κέρδη 1,72%˙

τα ΕΛΠΕ που επίσης προσπέρασαν το ενδοσυνεδριακό -1% και έκλεισαν σε νέα υψηλά 25ετίας, με κέρδη 2,06%˙

η CENER που έδωσε εξαιρετική ανοδική αντίδραση από τη ζώνη των 22€, που συνιστά ούτως ή άλλως και στήριξη˙

η ALWN που κράτησε με νύχια και με δόντια τη δική της στήριξη στα 13,10€.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συμπεριφορά του AKTR, που κράτησε τη ζώνη των 10 κι έβγαλε ανοδική αντίδραση, με πολύ υψηλά περιθώρια ανόδου.

Από την άλλη, η ΒΙΟ συνέχισε αδύναμα, και επιβεβαίωσε ότι τα 17€ ήταν κρίσιμα για τη συνέχεια, με επόμενο επίπεδο για πιθανή ανοδική αντίδραση τα 15,90€.

Επίσης, επικίνδυνα κινείται ο ΑΒΑΞ κάτω από 3,35€ και θέλει την προσοχή του, μιας και μπορεί να συνεχίσει να προς τα 3,16-3,19€.

Τέλος, η ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, μετά τα συμπαγή χρηματοοικονομικά α’ εξαμήνου και την αυξημένη πιθανότητα να συντηρήσει την υψηλή μερισματική απόδοση, έβγαλε τζίρο υποστηρίζοντας την περιοχή των 2€.