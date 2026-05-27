Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση με οδηγό τις τραπεζικές μετοχές

Ανοδικά κινήθηκε το ελληνικό Χρηματιστήριο, και μολονότι δεν υπήρξαν υπερβολές, η συνεδρίαση ήταν καθαρά ανοδική.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, και σταδιακά σκαρφάλωσε έως και τις 2370 μονάδες, κλείνοντας με κέρδη 0,96% σε υψηλά ημέρας και νέα υψηλά τριμήνου.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν πολύ καλή, στα 345 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, ενδυναμώνοντας την αξία της ανόδου.

Η αγορά μοιάζει πολύ δυνατή και ορεξάτη να συνεχίσει ανοδικά, και κάθε πισωγύρισμα (ενδεχομένως άτσαλο) θα σημαίνει ευκαιρία επανατοποθέτησης, ανάλογα προφανώς και τις συνθήκες.

Προς το παρόν, εν ισχύ παραμένει το σενάριο της προτερόχρονης ανοδικής διάσπασης του Δείκτη πάνω από τις 2280 μονάδες, με καλές πιθανότητες να προσεγγίσει τον πρώτο στόχο των 2450.

Οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν δυνατά υποστηρίζοντας το ταμπλό, και ο ΔΤΡ υπεραπέδωσε του ΓΔ, με +1,85%, επίσης σε υψηλά ημέρας.

Η ΕΤΕ έχει πολύ καλό στήσιμο να συνεχίσει σε νεότερα πολυετή υψηλά, με δυνατή στήριξη στη ζώνη των 14,70€. Η ΠΕΙΡ είδε νέα πολυετή υψηλά, η πρώτη και πιο επιθετική από όλες, προσπερνώντας τα 9€, και στόχο το ψυχολογικής σημασίας επίπεδο των 10€.

Ανοδικό άλμα για την ΜΠΕΛΑ, που κατάφερε με καλό τζίρο πάνω από 8 εκατ. ευρώ να κατοχυρώσει τη ζώνη των 23 που συνιστούσε αντίσταση, ενώ παράλληλα έχει τιμήσει με τον καλύτερο τρόπο τη μακροπρόθεσμη στήριξη των 22.

Αφύπνιση και για τον TITC, που φαινομενικά «έχει μείνει πίσω» και θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια προσέγγιση των 58, στην περιοχή των ιστορικών του υψηλών που είχε καταγράψει στις αρχές του 2026.

Η BOCHGR κάλυψε το πρόσφατο μέρισμα των 0,50€, ενώ η συμπεριφορά της σήμερα δείχνει μια… ανυπομονησία, ίσως με την προσδοκία ενός επιπλέον μερίσματος, κατά τα υπονοούμενα της διοίκησης.

Χλιαρές οι μετοχές του Ομίλου Viohalco, που δεν ακολούθησαν το καλό momentum της αγοράς, αν και είχαν δείξει καλές διαθέσεις στο άνοιγμα. Προφανώς, και οι τρεις EΛXA, BIO, CENER παραμένουν σε επαφή με ιστορικές-πολυετείς κορυφές, και πρωταθλήτριες σε αποδόσεις το τελευταίο διάστημα, με προσδοκίες περαιτέρω κίνησης.

Η ΜΟΗ… γλύτωσε τα χειρότερα, μιας και μέχρι τις δημοπρασίες είχε χάσει 1€, αλλά τελικά έκλεισε στο +2,5%.

Η ΔΕΗ, στην πρώτη «κακή» μετα-ΑΜΚ συνεδρίαση, συνάντησε κάποιες ρευστοποιήσεις, που λογικά θα υφίστανται συνεχώς από τους βραχυπρόθεσμους που συμμετείχαν στην ΑΜΚ.

Τέλος, η ΕΕΕ συντηρήθηκε πλαγιοανοδική, στον δρόμο για τα 58€.

Από τη μεσαία κεφ/ση, ο ΑΔΜΗΕ συνέχισε το ανοδικό του ράλι σε νέα ιστορικά υψηλά, με ώθηση από την ευμεγέθη ΑΜΚ (καταρχάς του ΑΔΜΗΕ ΑΕ και κατ΄ επέκταση του εισηγμένου κατά το αναλογούν), στην έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Τέλος, το ΚΡΙ επέστρεψε στα 25, εν αναμονή των δικών του αποτελεσμάτων α’ τριμήνου.