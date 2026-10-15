Χρηματιστήριο Αθηνών: Διεκόπη το τριήμερο ανοδικό σερί με απώλειες 0,83%

Δεν είχε συνέχεια η τριήμερη ανοδική αντίδραση στο Euronext Athens, με τους πωλητές να επανέρχονται και τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί εκ νέου κάτω από τις 2.600 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αγορά στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας σταθερής κατεύθυνσης.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με έντονες πιέσεις, οι οποίες οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα. Ακολούθησε μια σταδιακή προσπάθεια ανάκτησης εδάφους, που όμως δεν είχε την απαιτούμενη δυναμική. Μάλιστα, προς το τέλος της συνεδρίασης οι πωλητές επανήλθαν, οδηγώντας τελικά τον δείκτη στις 2.582,10 μονάδες, με απώλειες 0,83%.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει σήμερα είναι η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, με τον τζίρο να έχει φθάσει τα 337 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 55,4 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Επομένως, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ανοδικές συνεδριάσεις, όπου η περιορισμένη συμμετοχή δημιουργούσε προβληματισμό, η σημερινή πτώση συνοδεύεται από μεγαλύτερη κινητικότητα.

Δεν πρόκειται απαραίτητα για ένδειξη γενικευμένης φυγής κεφαλαίων, είναι όμως σαφές ότι οι πωλητές εμφανίζονται πιο αποφασιστικοί, ιδιαίτερα στους τίτλους που είχαν προηγουμένως συγκεντρώσει σημαντικό αγοραστικό ενδιαφέρον.

Ανάλογη εικόνα αποτυπώνεται και στο εύρος της αγοράς, με 75 πτωτικές μετοχές έναντι 34 ανοδικών και 43 αμετάβλητων. Η διαφοροποίηση μεταξύ των επιμέρους τίτλων παραμένει εντυπωσιακή, καθώς ορισμένες μετοχές εξακολουθούν να κινούνται κοντά στις ιστορικές τους κορυφές, ενώ άλλες έχουν απομακρυνθεί ακόμη και 40%-45% από τα υψηλά τους.

Στο εξωτερικό, οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται με μικτές διαθέσεις, με τον FTSE 100 στο +0,67% και τον DAX στο -0,32%. Μεγαλύτερη νευρικότητα επικρατεί στη Wall Street, όπου ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,56% και ο Nasdaq κατά 1,38%, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων εξακολουθούν να επηρεάζουν κυρίως τις τεχνολογικές μετοχές.

Από τεχνικής πλευράς, η χθεσινή αποτυχημένη προσπάθεια υπέρβασης των 2.600-2.620 μονάδων αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Η συγκεκριμένη περιοχή, που συμπίπτει με το καθοδικό χάσμα της 8ης Οκτωβρίου, επιβεβαιώθηκε ως ισχυρή ζώνη αντίστασης, με την αγορά να απομακρύνεται εκ νέου από αυτήν.

Πλέον, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην περιοχή των 2.550–2.560 μονάδων, η οποία λειτούργησε ως βάση της πρόσφατης ανοδικής αντίδρασης. Ενδεχόμενη απώλειά της θα επιβάρυνε περαιτέρω τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, ανοίγοντας τον δρόμο για χαμηλότερα επίπεδα.

Οι τράπεζες είχαν και πάλι τον πρώτο λόγο στις ρευστοποιήσεις, με τον ΔΤΡ να υποχωρεί κατά 1,73%, στις 2.977 μονάδες. Ιδιαίτερα πιεσμένες η Πειραιώς (-1,61%), η Eurobank (-1,41%) και η Alpha (-1,76%), ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψαν επίσης η Εθνική (-2,05%) και η Optima (-4,74%).

Κι όλα αυτά, μόλις μία ημέρα μετά τη θετική έκθεση της Eurobank Equities, που αναβάθμισε τις εκτιμήσεις κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 2026–2028. Φαίνεται ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, οι καλές θεμελιώδεις προοπτικές δεν αρκούν για να συγκρατήσουν τις ρευστοποιήσεις, με αρκετούς επενδυτές να προτιμούν την κατοχύρωση μέρους των σημαντικών προηγούμενων κερδών.

Από τις λιγοστές κερδισμένες της συνεδρίασης, ξεχώρισε η Coca-Cola HBC (+2,33%), με τη μετοχή να φθάνει στα 52,60€ και να λειτουργεί ως βασικό αντίβαρο στις πιέσεις του Γενικού Δείκτη. Η απόδοση από την αρχή του έτους διαμορφώνεται στο +18%, αν και ο τίτλος απέχει ακόμη 13% από τα υψηλά 52 εβδομάδων. Η σημερινή διαφοροποίηση έχει ενδιαφέρον, καθώς σε περιόδους αυξημένης νευρικότητας η αγορά συχνά στρέφεται σε εταιρείες με ισχυρή διεθνή παρουσία και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα εσόδων.

Η Jumbo (+1,67%) συνέχισε ανοδικά για δεύτερη ημέρα, φθάνοντας στα 26,80€, μετά το χθεσινό άλμα 4,52%. Η περιοχή των 26€ αποδείχθηκε, τουλάχιστον προς το παρόν, ικανή να προσελκύσει αγοραστές, με τον τίτλο να ανακτά σημαντικό μέρος των απωλειών του. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις πωλήσεις του τελευταίου τριμήνου και στη δυνατότητα διατήρησης των υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας, ενόψει και της ιδιαίτερα σημαντικής χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Η ΕΥΔΑΠ (+1,05%) παρέμεινε ανθεκτική, στα 13,42€, συνεχίζοντας να διαφοροποιείται από τη γενικότερη εικόνα της αγοράς. Το νέο τιμολογιακό πλαίσιο έχει δημιουργήσει προσδοκίες για ουσιαστική ενίσχυση της κερδοφορίας, ενώ η παρουσία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο μετοχικό κεφάλαιο προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στο επενδυτικό αφήγημα. Εντυπωσιακή η μηνιαία απόδοση, στο +14%, τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης χάνει περισσότερο από 4%.

Η Motor Oil (+0,14%) κατάφερε να διατηρήσει οριακά το θετικό της πρόσημο, στα 69,90€, παραμένοντας ουσιαστικά στα υψηλά της. Η απόδοση από την αρχή του έτους ξεπερνά το 122%, ενώ στο δωδεκάμηνο φθάνει το 180%, επιδόσεις που αντανακλούν τις υψηλές προσδοκίες για την κερδοφορία του Ομίλου. Το κρίσιμο ζήτημα πλέον είναι η διάρκεια της ευνοϊκής συγκυρίας στα διεθνή περιθώρια διύλισης και, βεβαίως, το ύψος των μερισματικών διανομών που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν.

Στον αντίποδα, η Allwyn (-1,66%) υποχώρησε στα 12,145€, παρά τις συνεχείς αγορές μετοχών από το Valea Foundation. Σήμερα γνωστοποιήθηκε νέα αγορά 283.899 μετοχών, συνολικής αξίας 3,49 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια της απόκτησης 1,07 εκατ. μετοχών την προηγούμενη ημέρα. Η επιμονή του ελέγχοντος μετόχου είναι ασφαλώς αξιοσημείωτη, ιδίως για μια μετοχή που έχει χάσει 36,41% από την αρχή του έτους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να αντιστρέψει τη βραχυπρόθεσμη τάση, με την περιοχή των 12€ να αποκτά ιδιαίτερη τεχνική σημασία. Το ζήτημα της Betano στη Βραζιλία εξακολουθεί να αποτελεί μια βασική εκκρεμότητα.

Ειδική μνεία στην ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς της Capital Maritime Finance, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, και την εντυπωσιακή ανταπόκριση με τις προσφορές να προσεγγίζουν το 1,1 δισ. ευρώ, έναντι στόχου άντλησης 250 εκατ. ευρώ, που μπορεί να αυξηθεί στα 300 εκατ. Πρόκειται για το πρώτο ναυτιλιακό IPO με αποκλειστική εισαγωγή στο Euronext Athens, με την έναρξη διαπραγμάτευσης να έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, με συμβασιοποιημένα έσοδα 3,9 δισ. δολαρίων και μακροχρόνιες ναυλώσεις που προσφέρουν σημαντική προβλεψιμότητα στις ταμειακές ροές. Η ισχυρή ζήτηση, μάλιστα, αποκτά μεγαλύτερη αξία αν συνυπολογιστεί η νευρικότητα των τελευταίων συνεδριάσεων στο ελληνικό ταμπλό.