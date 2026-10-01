Χρηματιστήριο Αθηνών: Διεκόπη το τετραήμερο ανοδικό σερί με απώλειες 2,51%

Πτωτικό ήταν σήμερα το Euronext Athens στην πρώτη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Και τα στοιχήματα για το εάν θα είναι ο μήνας όπου θα σπάσει το σερί των έξι ανοδικών, ξεκίνησαν δυναμικά.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με κακές διαθέσεις, μιας και οι ευρωαγορές ήταν εξίσου βαριές.

Ο Γενικός Δείκτης, στο πρώτο μισάωρο κατέγραφε ήδη απώλειες 2,2% με μεγάλο τζίρο πάνω από 70 εκατ. ευρώ, και το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών σε αρνητικό έδαφος ή/και χαμηλά ημέρας. Αν και σταδιακά, η εικόνα βελτιώθηκε με τη συναυτώ βελτίωση στους ευρωπαϊκούς δείκτες, σκαρφαλώνοντας έως και το -0,85%, τελικά ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2669,8 μονάδες, με απώλειες 2,5%, σε χαμηλά ημέρας και με «κακή» δημοπρασία.

Κι έτσι, έχασε τα κέρδη των τριών από τις τέσσερις προηγούμενες ανοδικές συνεδριάσεις, κινούμενος μόνιμα σε αρνητικό έδαφος.

Στα αρνητικά συγκαταλέγεται το ότι η άτσαλη πρωινή πτώση είχε αναλογικά περισσότερο τζίρο από τις υπόλοιπες «ανοδικές» ώρες, ώστε να μην «έπεισε» η ανοδική προσπάθεια ενδοσυνεδριακά, ενώ και το βαρύ κλείσιμο ενδυναμώνει τους φόβους για πτωτική συνέχιση.

Συνολικά, η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν τελικά υψηλή, και επιταχύνθηκε σημαντικά προς το τελευταίο μισάωρο, επίσης κλίνοντας προς τους πωλητές, στα 507 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 102 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Προφανώς, με τον Δείκτη να διορθώνει σήμερα από τα χθεσινά επιτευχθέντα πολυετή του υψηλά και μετά από τόσους πολλούς μήνες ανόδου (20 ανοδικοί στους τελευταίους 24), είναι λογικό να «δικαιούται» τέτοιου είδους εξαερώσεις, ακόμα και βαθύτερες, χωρίς να ενοχλείται η μεγάλη, ανοδική εικόνα.

Εν πάση περιπτώσει, οι σημερινές ρευστοποιήσεις αφορούσαν ένα μεγάλο μέρος των εισηγμένων, και όχι απαραίτητα μερικών, ώστε να διαφαίνεται και η σημαντικότητα της στιγμής.

Ενδεικτικά, οι τραπεζικές μετοχές πιέστηκαν, με τον ΔΤΡ να χάνει 3,61% επίσης σε χαμηλά ημέρας, με τις μετοχές των τεσσάρων μεγάλων να καταρρέουν στις δημοπρασίες˙ η δεικτοβαρής ΕΕΕ έχασε 3,31%, κλείνοντας σε χαμηλά ημέρας˙ τα ΕΛΠΕ πιέστηκαν μέσα στην ημέρα έως το -2,8%, με κλείσιμο στο -2,04% ˙ η ΜΟΗ ξεκίνησε πολύ επιθετικά έως το -3,45% αλλά στη συνέχεια μειώθηκε η ένταση των πωλήσεων, με κλείσιμο στο -2,58%˙ τέλος, ο ΔΑΑ έχασε 4,32%, σε μια από τις κακές «εμφανίσεις» του 2026.

Σε χαμηλά τριμήνου και ο TITC (-2%), που έχει μπει σε ένα πτωτικό σπιράλ χωρίς συγκεκριμένο λόγο, μιας και η εικόνα στα θεμελιώδη παραμένει ισχυρή.

Διαφορετική εικόνα είχαν οι ALWN, που υπεραπέδωσε στο +0,88% (υψηλό ημέρας +2,7%) διατηρώντας έτσι ελπίδες για κάτι καλύτερο, με έξοδο κάτω από 11,05€ σε κλείσιμο ημέρας.

Επίσης, η ΜΠΕΛΑ βρήκε στηρίξεις σε μια δύσκολη συνεδρίαση, έχοντας πλεονέκτημα και το αναμενόμενο μέρισμα του 1 ευρώ, σε υψηλά ημέρας με κέρδη 1,53%.

Από τη μεσαία κεφ/ση, εξαιρετική η συμπεριφορά της ΑΕΜ, σε νέα ιστορικά υψηλά. Με στήριξη τα 6,50-6,52€, έχει βάλει στόχο τα 7,20 σε πρώτη φάση.

Σε νέα χαμηλά έτους ο ΣΑΡ, πλέον κάτω από 750 εκατ. κεφ/ση, και όσο κάτω από 11,80€ προβληματίζει, έχοντας ήδη χάσει 26% από τα ιστορικά του υψηλά.

Τέλος, βαριά η συνεδρίαση και για τα ΕΧΑΕ (-4,46%), με την αγορά να περιμένει να δει τη ζώνη των 9,80€-10€.