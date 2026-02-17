Χρηματιστήριο Αθηνών: Διακυμάνσεις για τον Γενικό Δείκτη

Περιορισμένες διακυμάνσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (17/2) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω συγκρατημένης ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά προσπαθεί να σταθεροποιηθεί μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ο βασικός δείκτης υποχώρησε κατά 3,23%. O Γενικός Δείκτης Τιμών, διαμορφώνεται στις 2.280,32 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,05%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.288,88 μονάδες (+0,43%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 32,28 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,88%), της Optima Bank (+1,83%) και της Κύπρου (+1,07%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-1,29%), της Aegean (-1,10%) και της Aktor (-1,09%).

Ανοδικά κινούνται 35 μετοχές, 42 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+9,43%) και Ίλυδα (+3,84%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Εβροφάρμα (-3,14%) και Δρομέας (-2,25%).