Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση με απώλειες 1,24%

Πιέσεις αντιμετώπισε για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση το Euronext Athens, και μάλιστα εντελώς ασυσχέτιστο με τα υπόλοιπα Χρηματιστήρια σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ο Γενικός Δείκτης, παρά το γεγονός ότι άλλαξε 9 φορές πρόσημο στα πρώτα 90 λεπτά συνεδρίασης, έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας με απώλειες 1,24% στις 2.636,54 μονάδες.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η απερχόμενη εβδομάδα ήταν αρνητική, υπενθυμίζοντας ότι έχει σημειωθεί λίγες ημέρες πριν ένα ανεπανάληπτο ιστορικό με 20 ανοδικούς μήνες (συμπεριλ. του Σεπτεμβρίου) στους τελευταίους 24.

Η σημερινή πτωτική κίνηση συνοδεύτηκε, όπως και εχθές με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 57 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η ΕΕΕ (+1,01%) προσπάθησε να κρατήσει τις ισορροπίες λόγω βαρύτητας στη στάθμιση, ωστόσο αφενός η πίεση στις τραπεζικές μετοχές, αφετέρου η χλιαρή δική της εικόνα, δεν μπόρεσαν να αμβλύνουν την ένταση των ρευστοποιήσεων.

Ο ΔΤΡ κατέγραψε απώλειες 2,77% με όλες τις μετοχές του σε αρνητικό έδαφος, και μάλιστα σχεδόν όλες να είναι ουραγοί στη μεγάλη κεφ/ση.

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ αυμπεριφέρθηκε άψογα, με κέρδη 1,86%, και με στήριξη τα 41,50 μπορεί να δοκιμάσει τη ζώνη των 47€.

Η ΛΑΜΔΑ (-0,8%) συνάντησε -και έσωσε- ξανά το κρισιμότατο επίπεδο των 6,10€ σε χαμηλά μήνα, που οριοθετεί και την εφετινή πλαγιοανοδική τάση.

Σε χαμηλά τριμήνου βρέθηκαν οι TITC και AKTR, με τον πρώτο να χάνει και τα 48€ (-2,46%), και πλέον διαγραμματικά έχει «κενό» μέχρι τα 45€, με αντίσταση τα 49€.

Σε χαμηλά έτους η ALWN (-3,65%), που δεν μπορεί να ισορροπήσει, μετά και την αρνητική εξέλιξη στην αγορά της Βραζιλίας. Η περιοχή του 10,20-10,50€ φαίνεται να είναι η επόμενη στήριξη, με τη μετοχή να συμπληρώνει 45% απώλειες στο δωδεκάμηνο.

Στα χαμηλά έτους και ο ΣΑΡ από τη μεσαία κεφ/ση, και όσο κάτω από 11,80€ προβληματίζει, έχοντας ήδη χάσει 26% από τα ιστορικά του υψηλά.

Ο ΦΡΛΚ, επίσης, είδε χαμηλά δωδεκαμήνου (-1,78%), με βαρίδι τα μέτρια αποτελέσματα εξαμήνου και παρά το γεγονός ότι ο Φέσσας έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνης εισερχόμενος στο μετοχικό σχήμα.

Τέλος, δύσκολη συνεδρίαση είχαν τα ΕΧΑΕ (-4,49%), με την αγορά να περιμένει να δει τη ζώνη των 9,80€-10€.