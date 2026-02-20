Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα

Παρά την πρωινή αισιοδοξία, το Χρηματιστήριο Αθηνών κινήθηκε αδύναμα στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, με αισθητή την απροθυμία ανάληψης ρίσκου.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά από 4 εναλλαγές προσήμου στο πρώτο μισάωρο, με ενδοσυνεδριακό υψηλό στο +0,16%, τελικά πλαγιολίσθησε μέχρι και τις 2.273,73 μονάδες, κλείνοντας με οριακές απώλειες 0,09%, με εντυπωσιακό κλείσιμο, που «μάζεψε» από το χαμηλό του -0,7%.

Μια εικόνα που συνολικά λογίζεται περισσότερο ως επενδυτική απάθεια, παρά ως κινήσεις αποεπένδυσης, καθώς τιμολογείται αρκετά υψηλό το γεωπολιτικό ρίσκο σε αυτήν τη φάση, εν μέσω διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν.

Αν και το σενάριο κάποιας ευρείας κλιμάκωσης είναι πολύ μικρό, ωστόσο οι συνέπειες που θα υπάρξουν στις χρηματαγορές στην απευκταία επέλευση αυτού είναι αρκετές για να αναγκάσει πολλούς να απέχουν.

Το παραπάνω συναρτάται και με την αργία της Δευτέρας στο ελληνικό Χρηματιστήριο, κάτι που πυροδοτεί ανασφάλεια, μιας και θα υπάρξει αδυναμία αντίδρασης.

Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα τη δεύτερη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα, και μάλιστα κάτω από τη στήριξη των 2.310 μονάδων. Επομένως, με άξονα περιστροφής τις 2330, το momentum είναι αρνητικό, με πρώτη στάση τη ζώνη των 2220.

Πάντως, θα κρατήσουμε και το γεγονός της μειωμένης, στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις, συναλλακτική δραστηριότητα. Σήμερα, πέρασαν 210 εκατ. ευρώ από το ταμπλό και άλλα 30 σε πακέτα, αποδυναμώνοντας έως ένα βαθμό την κρισιμότητα της πτωτικότητας.

Τα πρόσημα στις μετοχές, επιμέρους, ήταν μικτά και οριακά κεκλιμένα προς την πτώση (. Ενώ και ποιοτικά, δεν υπήρξαν σαφή ευρήματα που θα μπορούσαν να δώσουν εξηγήσεις για την πτώση ή την άνοδο μετοχών. Ενδεικτικά, από τον τραπεζικό ΑΛΦΑ και BOCHGR έκλεισαν θετικές και οι λοιπές πτωτικές, η ΒΙΟ έκλεισε με κέρδη ενώ ΕΛΧΑ και CENER έκλεισαν με απώλειες.

Το ενδιαφέρον θα κορυφωθεί την άλλη εβδομάδα, καθώς σε 4 μόλις συνεδριάσεις θα «χωρέσουν» τα αποτελέσματα και η συν αυτώ μεταβλητότητα των ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΑΛΦΑ και ΕΤΕ, ενώ και η CREDIA πυροδότησε το βραδυφλεγές φυτίλι της ΑΜΚ, εν αναμονή της ΕΓΣ σε λίγες ημέρες.

Από τις πλέον υποτιμημένες μετοχές, τους τελευταίους μήνες, είναι η MTLN που χάνει 37% από τα ιστορικά υψηλά του Καλοκαιριού, η ΜΠΕΛΑ (-23%) από τη μεσαία, εξαιρώντας τον ΕΛΛΑΚΤΟΡΑ (λόγω χρηματικών διανομών, -50%) πιέστηκε η BYLOT (-26%) και ο ΟΛΠ (-25%).

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό, ελέω αργίας Καθαράς Δευτέρας.