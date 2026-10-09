Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα

Προς αναζήτηση κατεύθυνσης ήταν σήμερα το Euronext Athens, υποαποδίδοντας έναντι των υπολοίπων Χρηματιστηρίων σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ο Γενικός Δείκτης, παρά το ότι οι ευρωαγορές παρέμειναν μόνιμα σε θετικό έδαφος διευρύνοντας σταδιακά τα κέρδη τους, δεν κατάφερε ούτε να ακολουθήσει, ούτε όμως και να δώσει μια πειστική ανοδική αντίδραση μετά το διήμερο σφυροκόπημα.

Έτσι, έκλεισε στις 2.559,18 με απώλειες 0,35%, μετά από 15 εναλλαγές προσήμου.

Κλείνοντας παράλληλα και τη δεύτερη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα, αφενός ήδη με απώλειες σχεδόν 7% από τα πολυετή υψηλά που είχε σημειώσει 5 εβδομάδες νωρίτερα, και λίγο πριν την επίσημη αναβάθμιση της 18ης Σεπτεμβρίου˙ αφετέρου χαμηλότερα και από το επίπεδο όπου έλαβαν χώρα οι δημοπρασίες του βαρυσήμαντου αυτού προαναφερθέντος γεγονότος.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 356 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 58 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Αντίστοιχα, ο Τραπεζικός Δείκτης έχει χάσει 11% από τη δική του κορυφή, αναδεικνύοντας ότι η πλαγιοπτωτικότητα των τελευταίων ημερών αφορά πρωτίστως τις τραπεζικές μετοχές, πού ούτως ή άλλως πρωταγωνίστησαν τόσον καιρό στην πολύμηνη άνοδο της αγοράς.

Εν πάση περιπτώσει, σήμερα το ταμπλό ήταν αδύναμο, με τον ΔΤΡ να υποαποδίδει αισθητα με κλείσιμο στο -1,4% και τις μετοχές του να παρουσιάζουν βαριά εικόνα. Ενδεικτικά, ΕΤΕ -1,2%, ΑΛΦΑ -1,14%, ΠΕΙΡ -1,27%, ΕΥΡΩΒ -2,46%, ενώ η CREDIA συντηρήθηκε στο +1,32%.

Ο AKTR υπεραπέδωσε στο +6,24%, δείχνοντας ..τα δόντια του μετά και τις προχθεσινές δηλώσεις του Ρούμπιο, σαφώς θετικές για τη μετοχή, οι οποίες πέρασαν «απαρατήρητες» εξαιτίας του πανικού κατά τη χθεσινή συνεδρίαση.

Η ΜΟΗ, με αφορμή την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, πιέστηκε ξαφνικά έως και το ενδοσυνεδριακό -6%, καθώς λογικά υπήρξε ανησυχία ότι θα υπήρξε σοβαρή τεχνική βλάβη που θα επηρέαζε τη λειτουργία. Ωστόσο, περνώντας η ώρα, απορροφήθηκε η πίεση, και η μετοχή τελικά έκλεισε -0,51%, με δυστυχή κατάληξη για το συμβάν σε ανθρώπινο επίπεδο.

Πολύ καλή η εικόνα της ALWN (+2,11%), που συνέχισε πλαγιοανοδικά παρά τη χλιαρή γενική εικόνα, μετά και τη λήξη του προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποιητικά κινήθηκε η ΕΕΕ, που συντήρησε με τη στάθμισή της το κλίμα στο ταμπλό.

Από τη μεσαία κεφ/ση, ο ΑΔΜΗΕ +4,5% κατάφερε να δώσει μια σοβαρή αντίδραση, απομακρυνόμενος από τη ζώνη των 4€.

Ο ΣΑΡ, αν και βρήκε στηρίξεις στα 11,20€, ωστόσο έκλεισε την έβδομη πτωτική εβδομάδα στις τελευταίες εννέα, διανύοντας μάλιστα τον πέμπτο πτωτικό μήνα. Ο στόχος σε οποιαδήποτε ανοδική κίνηση είναι το επίπεδο 13,60-13,90€ σε πρώτη φάση.

Τα ADPS, παρά τις ανακοινώσεις της διοίκησης για ένα -εν καιρώ- γενναίο μέρισμα, άνω του 7%, παρέμειναν κοντά στα ιστορικά χαμηλά με κέρδη ημέρας 1,62%, απέχοντας 17% από την τιμή εισαγωγής τους, χωρίς όμως να γίνεται λόγος για κάτι προβληματικό από άποψη χρηματοοικονομικών.

Ειδική μνεία στην νεοεισελθείσα Verallis (VRLS). Στο ντεμπούτο της, η μετοχή έκλεισε στο +20%, ωστόσο με μόλις 3 χιλ. τεμάχια. Αν και για την κεφαλαιοποίησή της (μπήκε πέριξ των 4 εκατ. ευρώ στα 0,95€) και για την αγορά (ΕΝ.Α Growth) δεν ανέμενε κανείς υψηλό τζίρο, δεν παύει να προσθέτει έναν πρακτικό κίνδυνο για οποιαδήποτε τοποθέτηση μεγάλης κλίμακας, τουλάχιστον στη φάση που βρίσκεται τώρα.