Σημαντικά επιβαρύνθηκε σήμερα η χρηματιστηριακή εικόνα της εγχώριας αγοράς, με την ένταση των ρευστοποιήσεων, την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και την υποχώρηση των βασικών δεικτών σε κρίσιμα επίπεδα τεχνικών στηρίξεων να εντείνουν τον προβληματισμό στο επενδυτικό κοινό.

Έπειτα από ένα σχετικά ήπιο πρώτο ημίωρο, με κινήσεις πέριξ του αμετάβλητου, ο Γενικός Δείκτης ακολούθησε σταθερά καθοδική πορεία, με τις όποιες προσπάθειες ανοδικής αντίδρασης να εξαντλούνται γρήγορα και τις πιέσεις να εντείνονται προς το τέλος της συνεδρίασης.

Η επιδείνωση της εικόνας στη Wall Street επιβάρυνε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα, με την εγχώρια αγορά να επιδεικνύει αυξημένη ευαισθησία στις αρνητικές διακυμάνσεις των διεθνών χρηματιστηρίων και περιορισμένη ανταπόκριση στις ανοδικές τους αντιδράσεις.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα χαμηλά ημέρας, στις 2.454,94 μονάδες, με απώλειες 2,77%, δοκιμάζοντας πλέον τη σημαντική τεχνική στήριξη των 2.450 μονάδων (ενδοσυνεδριακό χαμηλό 2.445).

Ενδεικτική της έκτασης των ρευστοποιήσεων ήταν η αναλογία των πτωτικών προς τις ανοδικές μετοχές (105 έναντι 16), με τη συναλλακτική δραστηριότητα να σκαρφαλώνει στα 440 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η προτερόχρονη απώλεια της ζώνης στήριξης των 3.020-3.030 μονάδων του τραπεζικού δείκτη εκτιμάται ότι επιτάχυνε τις πωλήσεις μέσω της ενεργοποίησης εντολών περιορισμού ζημιών (stop loss), επιβαρύνοντας περαιτέρω την εικόνα της υπόλοιπης αγοράς.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν όλες ανεξαιρέτως οι τραπεζικές μετοχές, όλες σε αρνητικό εδαφος, με τον ΔΤΡ στο -3,6%.

Η έκταση των ρευστοποιήσεων στον κλάδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι οι τραπεζικές μετοχές αποτελούν βασικό παράγοντα στήριξης της αγοράς, χάρη στην ισχυρή κερδοφορία, τις σχετικά χαμηλές αποτιμήσεις και την αυξημένη ορατότητα ως προς τις μελλοντικές διανομές κεφαλαίου.

Απογοητευτική ήταν η εικόνα στο σύνολο της υψηλής κεφαλαιοποίησης, από την οποία όλες έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος.

Ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν, εκτός από τις τραπεζικές μετοχές, η ΕΥΔΑΠ (-4,92%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-6,18%), η ΒΙΟ (-3,47%) και η ΔΕΗ (-3,96%), με την τελευταία να αδυνατεί να αξιοποιήσει χρηματιστηριακά τη θετική είδηση της εξαγοράς της ιταλικής Enegan.

Σε χαμηλά έτους βρέθηκαν ενδοσυνεδριακά οι AKTR (-2%) και ΛΑΜΔΑ (-1,14%), ενώ σε χαμηλά τριμήνου υποχώρησαν οι MTLN, ΕΛΧΑ, CENER και ΜΟΗ.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η χρηματιστηριακή συμπεριφορά της MTLN (-2,4%), με τη μετοχή να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά χαμηλότερα των 40 ευρώ και τον όγκο συναλλαγών να υπερβαίνει το τριπλάσιο του μέσου ημερήσιου όγκου του τελευταίου τριμήνου. Η αυξημένη προσφορά τίτλων, σε συνδυασμό με τις μηνιαίες απώλειες του 13,46%, αναδεικνύει τη σημασία της ευρύτερης περιοχής των 40 ευρώ για τη μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα της μετοχής.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ο ΑΒΑΞ (-7,13%), ενώ σε νέα χαμηλά έτους υποχώρησε η ΦΡΛΚ (-1,78%), με τα αποτελέσματα εννεαμήνου να εντείνουν τον προβληματισμό ως προς την αποδοτικότητα της εμπορικής της ανάπτυξης. Η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους περιορίζει την επενδυτική αξία της αύξησης των πωλήσεων, με την ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας να αποτελεί το βασικό ζητούμενο.

Πάνω στο ψυχολογικής σημασίας επίπεδο του 1 ευρώ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση η ΒΥΛΟΤ (-3,01%), με την αξία των συναλλαγών στα 2,7 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο η αμερικανική αγορά θα παραμείνει κλειστή λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving), ενώ και την Παρασκευή η συνεδρίαση θα τελειώσει νωρίτερα, στις 20:00 ώρα Ελλάδος.

Τέλος, η ταυτόχρονη δοκιμασία σημαντικών τεχνικών στηρίξεων από τους τρεις βασικούς δείκτες της αγοράς καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμες τις επόμενες συνεδριάσεις. Ο Γενικός Δείκτης δοκιμάζει τη στήριξη των 2450 μονάδων, με τα αντίστοιχα επίπεδα για τον ΔΤΡ και τον FTASE25 να εντοπίζονται στις 2920 και 6280 μονάδες.