Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 2,43% με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Οι πωλητές επικράτησαν στο ελληνικό Χρηματιστήριο, ελέω διστακτικότητας προκληθείσας εκ της κλιμάκωσης της γεωστρατηγικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα πτωτικός και μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, ενδεικτικό της απουσίας αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Έτσι, ο Δείκτης διολίσθησε έως και τις 2130 μονάδες, κλείνοντας με απώλειες 2,43%, κοντά στα χαμηλά ημέρας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 315 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Τα διπλωματικά παιχνίδια συνεχίστηκαν, αυτήν τη φορά εις βάρος του επενδυτικού κλίματος, μιας και ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «πρέπει να παραμείνουν κλειστά» για να ασκηθούν πιέσεις στις ΗΠΑ.

Κάτι που μεταφράστηκε προφανώς αρνητικά από τις αγορές, λόγω της αυξημένης πιθανότητας να παραταθεί η ανωμαλία στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το ελληνικό Χρηματιστήριο, για άλλη μια φορά, υπερέβαλε σε σχέση με τα λοιπά ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Προς επίρρωσιν, ο γερμανικός DAX40 είδε χαμηλό ημέρας στο -1%, έχοντας μάλιστα κινηθεί μέχρι και σε θετικό πρόσημο ενδοσυνεδριακά, ενώ και ο S&P500 έχανε 1,2% στο κλείσιμο του ΓΔ.

Οι δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές επιβάρυναν περισσότερο το ταμπλό, με τον ΔΤΡ να κλείνει στο -4,58% και να απορροφά μεγάλο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας, συνολικά 195 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, παρά τις σημερινές πιέσεις, ο Δείκτης παραμένει εντός της «ασφαλούς» ζώνης συσσώρευσης 2050-2190 μονάδων, όπου δεν υφίσταται κατεύθυνση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Τουναντίον, πολλές μετοχές δεν σημειώνουν (ακόμα) νεότερα χαμηλά από εκείνα της «δύσκολης» Δευτέρας ή της προηγούμενης Τρίτης, αποτυπώνοντας μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η πλειονότητα των τίτλων έκλεισαν αρνητικοί, με μόλις 19 θετικούς, κανένας εξ αυτών να αξίζει μνείας.

Αντιθέτως, εντυπωσιακή παραμένει η συμπεριφορά του AKTR, της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, της ΕΕΕ, του ΟΤΕ και των ΕΛΠΕ-ΜΟΗ, όλες με μονοψήφιες απώλειες από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα, λόγω αντίστασης στις ρευστοποιήσεις ακόμα και σε τέτοια αρνητική συγκυρία.

Το ρολάρισμα των συμβολαίων (Μαρτίου σε Ιουνίου) συνεχίζεται, όντας πασιφανές πλέον ότι η ρευστότητα μετακυλίεται, κάτι που πιέζει και τεχνικά τις μετοχές μιας και το premium σε αυτό το σημείο θα ήταν αδύνατο, ενώ και το κλίμα υποβοηθά σε πιο άτσαλα γυρίσματα.

Αν και είναι δύσκολη μια οποιαδήποτε πρόβλεψη, ειδικά βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, το βέβαιο είναι ότι κάθε επενδυτική απόφαση αφενός θα πρέπει να συνάδει με το προφίλ του επενδυτή, την ανοχή του στον κίνδυνο, αφετέρου να συνοδεύεται από κάποιο σχέδιο, το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί αυστηρά.