Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 2,39% στα χαμηλά ημέρας

Πτωτικό ήταν, σήμερα, το Euronext Athens, συγχρονισμένο με τα υπόλοιπα Χρηματιστήρια σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, για να κλείσει με απώλειες 2,39% στις 2.622 μονάδες, σε χαμηλά ημέρας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, περίπου 400 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 81 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Αρνητικός πρωταγωνιστής της ημέρας ήταν ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έχασε 4,45%, επίσης σε χαμηλά ημέρας, με όλες τις μετοχές του να καταγράφουν σημαντικές απώλειες.

Ενδεικτικά, η ΠΕΙΡ έχασε 5,56%, η ΑΛΦΑ 4,58% και η ΕΤΕ 4,43%, με τις δύο πρώτες να οδηγούνται σε χαμηλά μήνα. Εν ολίγοις, τα τρέχοντα επίπεδα τόσο στον ΔΤΡ όσο και επιμέρους στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών είναι κρίσιμα, καθώς αφενός λογίζονται ως βραχυπρόθεσμες στηρίξεις, από όπου δυνητικά θα αναμενόταν μια ανοδική αντίδραση, αφετέρου συνιστούν σημεία εξόδου για τους βραχυπρόθεσμους, πράγμα που θα μπορούσε να επιβαρύνει την κατάσταση.

Προφανώς, η ρητορική των πιέσεων στην αγορά ομολόγων και οι συν αυτώ για το δημοσιονομικό ζήτημα στη Γαλλία λειτουργούν ως αφορμή για υπερβολές, χωρίς να αποτελεί αυτό κάποια νέα μεταβλητή.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι τραπεζικές μετοχές που κατρακύλησαν, τουναντίον το μεγαλύτερο μέρος σε μεγάλη και μεσαία κεφ/ση ακολούθησαν. Ενδεικτικά, μόλις 20 μετοχές διασώθησαν από όλη την αγορά, και μόλις 6 από τη μεγάλη και μεσαία κατηγορία.

Μεταξύ αυτών και οι μετοχές των διυλιστηρίων, που παραδοσιακά αυτό το διάστημα λειτουργούν αντισταθμιστικά (ΜΟΗ +1,51%, ΕΛΠΕ +1,35%).

Στηρίξεις έδωσε και η ΕΕΕ (+0,2%) παραμένοντας πέριξ του αμετάβλητου, και «διορθώνοντας» λίγο τη συνολική αρνητική εικόνα χάρη στη στάθμισή της.

Ο δεικτοβαρής ΟΤΕ, επίσης, αν και αμετάβλητος, ωστόσο βοήθησε με τη σταθεροποιητική συμπεριφορά.

Πιέστηκαν ΒΙΟ και ΕΛΧΑ, εν μέσω μιας πολυήμερης ανοδικής αντίδρασης, χωρίς να ανησυχήσει το βραχυπρόθεσμο θετικό momentum.

Ο AKTR (-1,06%), παρά τις προσδοκίες με αφορμή την επίσκεψη του Ρούμπιο και το ενδεχόμενο αναφοράς του στο μείζον ζήτημα του Κάθετου Διαδρόμου, δεν κατάφερε να συντηρήσει το πρωινό αισιόδοξο άνοιγμα, κυρίως εξαιτίας του κακού κλίματος σε όλο το ταμπλό..

Από τη μεσαία κεφ/ση, ο ΑΒΑΞ επέστρεψε στη ζώνη των 3,30€ με απώλειες 2,63%, ουραγός σε (αρνητική) απόδοση, ενώ νέα χαμηλά τριμήνου είδαν ΙΝΤΕΚ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Τέλος, ο ΣΑΡ έκλεισε σε χαμηλά έτους (-0,7%), με το επίπεδο των 11,20€ να έχει το ενδιαφέρον του για μια ανοδική αντίδραση.