Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε το Euronext Athens, υποαποδίδοντας αισθητά έναντι των ευρωπαϊκών και αμερικανικών αγορών, με τις ρευστοποιήσεις να εντείνονται προς το τέλος της συνεδρίασης και τους ΓΔ και ΔΤΡ να κινούνται στα χαμηλά ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κάτω από τις 2.600 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 2,02% στις 2.584,51 μονάδες, κινούμενος μόνιμα σε αρνητικό έδαφος.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 380 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 79 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο τραπεζικός κλάδος αποτέλεσε τη βασική πηγή επιβάρυνσης του Γενικού Δείκτη, με την ΠΕΙΡ να υποχωρεί κατά 3,85%, την ΕΥΡΩΒ κατά 4,54%, την ΑΛΦΑ κατά 4,7% και την ΕΤΕ κατά 2,9%.

Οι μετοχές των συστημικών τραπεζών προσεγγίζουν τις πρώτες σημαντικές τεχνικές στηρίξεις τους, η συμπεριφορά των οποίων στις επόμενες συνεδριάσεις θα είναι καθοριστική για τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση της αγοράς.

Η επικείμενη ΑΜΚ της Eurobank, ύψους 750 εκατ. ευρώ, και η (εν εξελίξει) δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ μεταβάλλουν τις ισορροπίες σε επίπεδο ρευστότητας, οδηγώντας αρκετά χαρτοφυλάκια σε αναδιάρθρωση θέσεων και ενίσχυση των διαθεσίμων τους.

Ενδεικτικό είναι ότι η συναλλακτική αξία της Eurobank ξεπέρασε τα 135 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1/3 του συνολικού τζίρου της αγοράς.

Παρά τη θετική -σε γενικές γραμμές- αποτίμηση της εξαγοράς του 65% της Fibank, η χρηματοδότηση της συναλλαγής δημιουργεί βραχυπρόθεσμες αναταράξεις, με τις πιέσεις να διαχέονται πλέον στο σύνολο σχεδόν της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Αξιοσημείωτες ήταν και οι απώλειες των μετοχών των διυλιστηρίων, με τη ΜΟΗ στο -4,36% και τα ΕΛΠΕ στο -2,41%

Σε χαμηλά έτους υποχώρησε η ΛΑΜΔΑ (-0,77%), με τις απώλειες από τις αρχές του έτους να προσεγγίζουν το 19% και την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου του Ελληνικού να μην έχει μεταφραστεί σε αντίστοιχη χρηματιστηριακή δυναμική. Η μεγαλύτερη ορατότητα ως προς τις μελλοντικές ταμειακές ροές παραμένει ζητούμενο για την επενδυτική κοινότητα.

Σε χαμηλά έτους και η ΦΡΛΚ (-1,2%), με τη χρηματιστηριακή της εικόνα να παραμένει αδύναμη και την εξέλιξη της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας των επενδύσεων να αποκτά αυξημένη σημασία.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η ΟΤΟΕΛ (-2,09%), η οποία επίσης διολίσθησε σε χαμηλά έτους, με τα περιθώρια κέρδους, το χρηματοοικονομικό κόστος και τις κεφαλαιακές ανάγκες ανανέωσης του στόλου να αποτελούν βασικές παραμέτρους αξιολόγησης.

Σε χαμηλά τριμήνου βρέθηκε ο TITC (-1,81%), διευρύνοντας τις απώλειές της από τις αρχές του έτους στο 15,77%, ενώ πλέον απέχει περίπου 25% από τα υψηλά 52 εβδομάδων.

Στον αντίποδα, σε υψηλά μήνα κινήθηκε η ΣΑΡ (+0,99%), επιδεικνύοντας σχετική ισχύ έναντι της ευρύτερης αγοράς και αναδεικνύοντας τον αμυντικό χαρακτήρα του επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η ΕΥΔΑΠ, η οποία κατέγραψε ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά στα 14,22 ευρώ, με την απόδοσή της από τις αρχές του έτους να υπερβαίνει το 79%, αν και τελικά στο κλείσιμο έμεινε κοντά στα χθεσινά επίπεδα (+0,57%). Η αναμόρφωση του τιμολογιακού πλαισίου και η προοπτική βελτίωσης της αποδοτικότητας των επενδεδυμένων κεφαλαίων αποτελούν βασικούς καταλύτες για την αποτίμησή της.

Συνολικά, η αναλογία 73 πτωτικών έναντι μόλις 37 ανοδικών μετοχών, η διεύρυνση του αριθμού των τίτλων που καταγράφουν χαμηλά έτους και η επιτάχυνση των ρευστοποιήσεων προς το τέλος της συνεδρίασης συνθέτουν μια σαφώς επιβαρυμένη εικόνα. Η απώλεια των 2.600 μονάδων μεταφέρει πλέον το ενδιαφέρον στην αντοχή των επόμενων τεχνικών στηρίξεων, με τη συμπεριφορά του τραπεζικού κλάδου να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την εκδήλωση μιας ουσιαστικής ανοδικής αντίδρασης.