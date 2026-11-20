Ισχυρές πιέσεις εκδηλώθηκαν στο Euronext Athens, με τη χθεσινή ανοδική αντίδραση να αποδεικνύεται βραχύβια και τους πωλητές να ανακτούν με εμφατικό τρόπο τον έλεγχο της αγοράς.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε και από την αντίστοιχη πτωτική εικόνα στις υπόλοιπες αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, με τις απώλειες να διευρύνονται από τα πρώτα λεπτά και τις όποιες προσπάθειες αντίδρασης να παραμένουν υποτονικές.

Η χθεσινή αποτυχία υπέρβασης της αντίστασης των 2.620 μονάδων επιβεβαίωσε τους προβληματισμούς για το ενδεχόμενο ανοδικής παγίδας (bull trap), με την περιοχή των 2.500 μονάδων να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Ο ΓΔ υποχώρησε κατά 1,87%, μακριά από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2,86%, στις 2.552,7 μονάδες, με την εικόνα στο ταμπλό να είναι κόκκινη, καθώς 97 μετοχές υποχώρησαν έναντι μόλις 18 που ενισχύθηκαν.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε στα 390 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με την ΑΛΦΑ (-4,58%) να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις μεταξύ των συστημικών τραπεζών και τις ΕΤΕ (-4,17%) και ΠΕΙΡ (-3,92%) να ακολουθούν.

Η ΕΥΡΩΒ υποχώρησε κατά 2,14%, με την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου και την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να αποτελούν τις βασικές μεταβλητές για τη βραχυπρόθεσμη χρηματιστηριακή της συμπεριφορά. Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ επέδειξε εκ νέου αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, κερδίζοντας 0,78%σε μια «δύσκολη» συνεδρίαση

Η MTLN (-3,88%) πιέστηκε σημαντικά με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, αν και άντεξε τη στήριξη των 43€, την ώρα που ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ. Η εισαγωγή της κατασκευαστικής θυγατρικής αναμένεται να αναδείξει μέρος της αξίας του χαρτοφυλακίου του ομίλου, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αναστρέψει την αρνητική χρηματιστηριακή τάση.

Νέα χαμηλά έτους κατέγραψε η ΛΑΜΔΑ (-2,42%), με τη χρηματιστηριακή της αξία να υποχωρεί κάτω από το 1 δισ. ευρώ, διευρύνοντας περαιτέρω την απόσταση μεταξύ χρηματιστηριακής αποτίμησης και αξίας του χαρτοφυλακίου της.

Αντιστάθηκε στις πιέσεις η ALWN (+-0,12%), με τη διοίκηση να επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή, ακόμη και στην περίπτωση που η αγορά της Βραζιλίας παραμείνει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027. Στα τρέχοντα επίπεδα τιμών, η συγκεκριμένη διανομή αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση άνω του 10%.

Διορθωτικά κινήθηκε ο ΣΑΡ (-2,59%), έπειτα από πέντε διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, διατηρώντας πάντως το επίπεδο των 12 ευρώ και διψήφια κέρδη σε επίπεδο μήνα.

Αρνητικό πρόσημο για τη BYLOT (-1,93%) μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, παρά τις ενδείξεις αποτελεσματικής προσαρμογής στο νέο φορολογικό περιβάλλον του Ηνωμένου Βασιλείου και τις σημαντικές προοπτικές συνεργειών από την επικείμενη εξαγορά της evoke. Ο υψηλός δανεισμός παραμένει ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την αποτιμητική αναβάθμιση του ομίλου.

Το ενδιαφέρον την επόμενη εβδομάδα μετατοπίζεται στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων εννεαμήνου των ΜΟΗ και ΦΡΛΚ την Τρίτη, της ΚΡΙ την Τετάρτη, της AS Company την Πέμπτη και της ΑΔΜΗΕ την Παρασκευή, όλες μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Τη Δευτέρα οι μετοχές της Eurobank και της Trastor θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα, ενώ την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΕΤΚΑ στο Euronext Athens.

Παράλληλα, η αγορά εισέρχεται στην τελική ευθεία ενόψει της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI στις 30 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει τις επενδυτικές ροές και τη συναλλακτική δραστηριότητα.