Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 1,61% για τον Φεβρουάριο

Σημαντική ήταν η απερχόμενη χρηματιστηριακή εβδομάδα, μιας και παρεδόθησαν τα αποτελέσματα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, αλλά και άλλων εισηγμένων. Τα οποία, σε γενικές γραμμές, ήταν εξαιρετικά, αφήνοντας μια πολύ καλή αίσθηση για το ερχόμενο διάστημα.

Ωστόσο, η αγορά έδειξε σημάδια κόπωσης, και παρά τις ανακοινώσεις, δεν κατάφερε να αντιδράσει, έστω και αντανακλαστικά, με τη σημερινή συνεδρίαση να καταλήγει σε αρνητική.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε νευρικά στο πρώτο μισό, με 6 εναλλαγές προσήμου, ενώ αφέθηκε από εκεί και πέρα, για να κλείσει σε χαμηλά ημέρας με απώλειες της τάξης του 1,15%, στις 2.277,6 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ακραία υψηλή, στα 708 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, παρατηρώντας ότι έλαβε χώρα rebalancing στις δημοπρασίες, όπου και πέρασαν συνολικά στιγμιαία 425 εκατ. ευρώ.

Στα στατιστικά, ο Φεβρουάριος έκλεισε πτωτικός, μόλις ο δεύτερος στους τελευταίους 16, με το επίπεδο των 2150 να οριοθετεί την τάση και τις 2210-2220 να αφορούν στην πρώτη ενδιαφέρουσα στήριξη.

Προς το παρόν, μολονότι η 15ήμερη πτωτικότητα έχει επιφέρει 5,5% σωρευτικές ζημίες στον Γενικό Δείκτη (10,5% στον ΔΤΡ), μολαταύτα τα κέρδη είναι ακόμα ικανοποιητικά για το 2026, στο +7% (+11,7%).

Εστιάζοντας στις ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ, αφενός απορρόφησαν για άλλη μια συνεδρίαση το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας (513 εκατ. ευρώ), αφετέρου δικαιολόγησαν με τον καλύτερο τρόπο την έως τώρα ανοδική τους πορεία, με τα αποτελέσματα του 2025.

Εκτός από τα ισχυρά βασικά μεγέθη, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βελτιστοποίηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, ποιότητας κεφαλαίων, ρευστότητας κ.ο.κ..

Μια εικόνα που θα χρησιμέψει και στο μεσοπρόθεσμο, μιας και πολλά χαρτοφυλάκια θα «αναγκαστούν» να δουν τις τραπεζικές μας μετοχές, όντας -εκτός από αξιοπρεπέστατες- εξαιρετικά «φθηνότερες» από τις λοιπές ευρωπαϊκές.

Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι το spread του ελληνικού 10ετούς είναι σταθεροποιημένο σε υπερπολυετή, προ μνημονίων επίπεδα (περ. 65 μ.β., προσώρας), δύσκολα κάποιος θα έβρισκε αντεπιχείρημα σε σοβαρή τοποθέτηση.

Εξαιρετική ανθεκτικότητα παρουσίασαν ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ, με τις δύο τελευταίες να καταφέρνουν να κλείσουν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ σημαντικές πιέσεις είδε η ΕΤΕ που έχασε 4%.

Η CREDIA διατηρεί τον δικό της μοναδικό ρυθμό σε τροχιά για την ΑΜΚ της, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει σημαντικά αυξημένο, και δικαιολογημένα, μιας και πρόκειται για την πιο υποσχόμενη περίπτωση στο ελληνικό ταμπλό, με τεράστιες δυνατότητες για τη συνέχεια.

Και για όποιον αναζητά τέτοιες ευκαιρίες, σίγουρα η CREDIA είναι μια από αυτές.

Εν πάση περιπτώσει, το ταμπλό σήμερα ήταν κόκκινο, με το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών σε αρνητικό έδαφος και ελάχιστες να διασώζονται.

Μεταξύ αυτών, CENER και ΒΙΟ από τη μεγάλη και ΕΧΑΕ από τη μεσαία κεφ/ση. Σε νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε η CENER (+2,56%), πλέον στις 10 μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση, με 4,66 δισεκ. ευρώ.

Μα και η ΒΙΟ (+2,87%), με εντυπωσιακό κλείσιμο, τινάχτηκε στο +2,87%, με πάνω από 14 εκατ. ευρώ τζίρο, σχεδόν 6 φορές ανώτερο του μεσοσταθμικού.

Η ΕΧΑΕ (+2,24%) έκλεισε την τρίτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα κόντρα στο γενικότερο αδύναμο κλίμα, εν μέρει εκμεταλλευόμενο τα ισχυρά αποτελέσματα 2025, ήδη 1€ υψηλότερα από τα χαμηλά στα τέλη Ιανουαρίου.