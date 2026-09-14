Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 1,16% με το βλέμμα στις αναδιαρθρώσεις

Με απώλειες ξεκίνησε τη χρηματιστηριακή εβδομάδα το Euronext Athens. Μια εβδομάδα όπου αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, με κυριότερες αφενός την αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI και Stoxx (την Παρασκευή), σε δημοπρασίες που ενδέχεται να σπάσουν κάθε ρεκόρ συναλλακτικής δραστηριότητας εν μέσω αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου˙ αφετέρου, την ανακοίνωση της Fed για το επιτόκιό της (Τετάρτη 21:00 ώρα Ελλάδος) και τη συν αυτώ ομιλία του επικεφαλής της, αμέσως μετά (21:30).

Σε αυτό το μοτίβο, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, παρά την τίμια προσπάθεια απορρόφησης των πρωινών πιέσεων (υψηλό ημέρας +0,11%). Συγχρονισμένος με τους υπόλοιπους χρηματιστηριακούς δείκτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ, πλαγιολίσθησε έως και στο -1,35%, για να κλείσει τελικά μετά από αδύναμες δημοπρασίες με απώλειες 1,16%, κοντά στις 2695 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 325 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Και λογικό ήταν να δημιουργηθεί ένα ασφυκτικό κλίμα που ανέστειλε υποστηρικτικές αγορές, μιας και η τιμή του πετρελαίου συνέχιζε ανοδικά εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή (το αργό πάνω από 104 δολάρια ανά βαρέλι).

Η εικόνα θα ήταν χειρότερη αν δεν «έβαζε πλάτη» η δεικτοβαρής ΕΕΕ (αλλά και ο ΟΤΕ), με μια κλασική συμπεριφορά σε συνεδριάσεις που χρειάζονται ισορροπία. Αυτό όμως αποδεικνύει και το γεγονός ότι οι σημερινές πιέσεις δεν έχουν χαρακτήρα πλήρους αποεπένδυσης, διότι σε άλλη περίπτωση, ούτε η ΕΕΕ δεν θα «άντεχε».

Επίσης, οι τραπεζικές μετοχές είχαν ανθεκτική συμπεριφορά, τηρουμένων των αναλογιών. Μέχρι σχεδόν το τέλος της συνεδρίασης κινήθηκαν αδύναμα, ωστόσο την τελευταία ώρα υπήρξε ισχυρή απορρόφηση της προσφοράς. Ο ΔΤΡ έκλεισε τελικά με απώλειες 1,19% και αδύναμες δημοπρασίες παρά το ενδοσυνεδριακό του χαμηλό στο -1,8%, αν και η μεγάλη εικόνα δείχνει πανίσχυρες μετοχές που «απλά» διόρθωσαν ελεγχόμενα από τα πολυετή τους υψηλά.

Έκτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση για τον TITC (-2,32%), που έχει εγκλωβιστεί σε μια βραχυπρόθεσμη πλαγιολίσθηση χωρίς προφανή λόγο. Η περιοχή των 50€ είναι η τελευταία σοβαρή στήριξη.

Τα 12,40€ είναι ένα οχυρό για τον ΣΑΡ, που παραμένει μια αμυντική και ελκυστική μεσοπρόθεσμη επιλογή, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει βγει πωλητής που τον πιέζει στο ταμπλό. Ενδεικτικά, χάνει 20% από τα ιστορικά του υψηλά που είχε δει στις αρχές Ιουνίου, ένα «μεγάλο» ποσοστό για τόσο αμυντικό τίτλο, καθώς εν μέσω πανδημίας είδε μόλις -30% σωρευτικά στις πολύ δύσκολες συνεδριάσεις Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2019.

Πιέστηκαν οι μετοχές του Ομίλου Viohalco. Καταρχάς, με αφορμή τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε μείωση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, αντανακλαστικά η CENER έγινε βορά των πωλητών (-4,01%), όπως και όλες εξάλλου οι όμορες εταιρείες στην Ευρώπη. Ενδεικτικά, PRY (Prysmian) -6,5%, NEX (Nexans) -7,1%, NKT (NKT) -4,4%.

Η ΒΙΟ ακολούθησε, δυστυχώς όντας ήδη σε αρνητική περιοχή κάτω από τα 17€, ενώ και η ΕΛΧΑ έχει μπει στο περιθώριο μετά την ΑΜΚ της (τον Ιούλιο του 2026, σε τιμή 4,20€), παλεύοντας να διατηρήσει ανέπαφη την τελευταία στήριξη στη ζώνη 3,55-3,60€.

Ενδιαφέρουσα η εξέλιξη στην ΑΕΜ. Η -ούτως ή άλλως ενδιαφέρουσα- εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μεταθέσει νωρίτερα την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εξαμήνου, την 21η Σεπτεμβρίου αντί της αρχικής 24ης. Συνήθως, τέτοιου είδους αλλαγές συνοδεύονται από ευχάριστα μεγέθη, ενώ είναι προφανής και η τεχνογνωσία της διοίκησης σε τέτοια θέματα, τοποθετώντας την ανακοίνωση σύμφωνα με την αναβάθμιση.

Η μετοχή τιμά τη βάση των 6,20€-6,30€, για μια πρώτη «βόλτα» στα 6,60€, που συνιστούν ιστορικά υψηλά που έχει δοκιμάσει σε εννέα ακόμα συνεδριάσεις στο δωδεκάμηνο, με μεγάλο στόχο τα 8,80-8,90€ και ενδιάμεση στάση στα 7,20€.

Τέλος, ειδική μνεία στην ΕΧΑΕ, που παρά τις πιέσεις σε όλο το ταμπλό, στάθηκε αξιοπρεπέστατα κλείνοντας θετική +2,63% σε νέα υψηλά 18 ετών, με τις προαναφερθείσες αναδιαρθρώσεις να «εξασφαλίζουν» εξαιρετικά υψηλό κύκλο εργασιών στο εγγύς μέλλον.