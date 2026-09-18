Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,99% με ιστορικό ρεκόρ τζίρου

Ιστορικής σημασίας η σημερινή συνεδρίαση για το Euronext Athens, που ανακτά μετά από πολλά χρόνια τη θέση της στις ανεπτυγμένες αγορές.

Οι αναδιαρθρώσεις που έλαβαν χώρα στις σημερινές δημοπρασίες έβαλαν τη σφραγίδα, και πλέον οι ελληνικές εισηγμένες αποκτούν ..άλλο κοινό, πολύ μεγαλύτερο.

Η εικόνα στο ταμπλό ήταν βασικά πλαγιοπτωτική, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο -1,4% και τους περισσότερους τίτλους να πιέζονται, κάποιοι μάλιστα υπέρμετρα.

Τελικά, το κλείσιμο μετά από πολύ «βαριές» δημοπρασίες ήρθε στις 2661,3 μονάδες, με απώλειες 0,99%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν προφανώς και αναμενόμενα ακραία υψηλή. Στην κανονική συνεδρίαση πέρασαν περίπου 415 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 49 σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών. Και ακολούθησαν οι δημοπρασίες, όπου ο τζίρος εκτοξεύτηκε στα συνολικά 4,25 δισ. ευρώ, με τα πακέτα πάνω από 1 δισεκατομμύριο.

Επιμέρους, οι τραπεζικές μετοχές «κράτησαν χαρακτήρα», με τον ΔΤΡ να κλείνει ουσιαστικά αμετάβλητος.

Η CREDIA πρωταγωνίστησε και πήρε μια καλή ανάσα, με κέρδη 4,32% λίγο κάτω από το 1€, δείχνοντας ότι αρκετοί έσπευσαν να τοποθετηθούν με αφορμή την αναδιάρθρωση.

Τα ΕΛΠΕ πιέστηκαν ενδοσυνεδριακά έως και το -6,9%, για να κλείσουν τελικά στο -4,28%.

Η ΕΕΕ επιβάρυνε σημαντικά με τη στάθμισή της το ταμπλό, μιας και κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, κλείνοντας στα χαμηλά ημέρας με απώλειες 5,77%. Η ΔΕΗ είχε νευρική συμπεριφορά. Καταρχάς, με ώθηση από την (άλλη μια) εξέλιξη σχετικά με το βαρύνουσας σημασίας project με την Amazon, ξεκίνησε σε νέα πολυετή υψηλά, πάνω από τα 25€, με κέρδη έως και 2,8%. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη,

με την πολύ ενδιαφέρουσα μετοχή να χάνει έως και -3,4%, και να κλείσει με μέτριες απώλειες 2,03%.

Αντίστοιχα, ο AKTR συνέχισε να εντυπωσιάζει με σημαντικά επιχειρηματικά νέα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ήδη ισχυρό επενδυτικό του αφήγημα, με τη συμφωνία για την εν ευθέτω χρόνω απόκτηση του 51% της ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συνέχεια της προτερόχρονης συνεργασίας τους στην αγορά LNG (μέσω Atlantic SEE LNG Trade). Κι όμως, οι επενδυτές δεν «άκουσαν» ούτε αυτές τις σειρήνες, αφήνοντας τη μετοχή να κινείται αδιάφορα πέριξ των 10€.

Ανοδικό άλμα επιχείρησε η ταλαιπωρημένη ΒΙΟ, ενώ την ακολούθησαν και οι δύο μετοχές των θυγατρικών της Viohalco. Εν μέσω παρατεταμένου… κανονιοβολισμού στη ΒΙΟ (διανύει τον τέταρτο πτωτικό μήνα), που την έχει αναγκάσει να χάνει πάνω από 30% της αξίας της από τις κορυφές του Ιουνίου, η μετοχή κατάφερε να υπεραποδώσει με κέρδη 2,17%.

Αντίστοιχα, η ΕΛΧΑ έσωσε οριακά το επίπεδο των 3,50€ (σήμερα στο +3,03%) που συνιστά και στήριξη, ενώ και η πολλά υποσχόμενη (και πιο αμυντική) CENER επιβεβαίωσε ότι το επίπεδο των 21,40-21,80€ έχει αξία, βγάζοντας πολύτιμα αντανακλαστικά με κέρδη 2,58%.

Εντυπωσίασε ο ΔΑΑ στις δημοπρασίες, σε ιστορικά υψηλά με κέρδη 8,87%.

Τα ΕΧΑΕ συνέχισαν σε νεότερα υψηλά 18 ετών, με κέρδη ημέρας 11,74% και τους επενδυτές να αναγνωρίζουν ότι με όλες αυτές τις ιστορικές εξελίξεις στο Χρηματιστήριο αλλά και τη σημερινή αναβάθμιση με τον πελώριο τζίρο, η χρηματοοικονομική εικόνα βελτιώνεται ακόμα περισσότερο.

Εξαιρετική η νεοεισελθείσα SBLK. Παρά το ότι ξεκίνησε με +10% κέρδη από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης (η τιμή εισαγωγής ήταν στα 24,5€ και η επίσημη τιμή έναρξης τα 27,05€) και το ότι άντεξε τις πιέσεις των βραχυπρόθεσμων, σήμερα υπεραπέδωσε για δεύτερη ημέρα, με κέρδη 3,26%, προφανώς σε νεότερα ιστορικά υψηλά και σχεδόν 15% υψηλότερα από την εισαγωγή.

Σε χαμηλά τριμήνου επέστρεψε η ALWN, συνεχίζοντας την πλαγιολίσθηση στα 12,30, χάνοντας σήμερα 3,3%.