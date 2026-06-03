Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,92% με μέτριο τζίρο

Πτωτική ήταν η σημερινή συνεδρίαση στο Euronext Athens, με τη γενικότερη εικόνα να παραπέμπει σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις, παρά σε κάποια τάση εκτεταμένης αποεπένδυσης.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, πλαγιολισθαίνοντας σταδιακά, για να κλείσει σε χαμηλά ημέρας με απώλειες 0,92% στις 2.353 μονάδες.

Η παρατήρηση της πλαγιοπτωτικότητας υποστηρίζεται και από τη μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα, στα 217 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κι έτσι, δεν επήλθε κάποια αλλαγή στη γενικότερη ανάλυση, που θέλει τον Δείκτη να παραμένει σε εύρος τιμών, με άνω όριο τη ζώνη των 2410, και μια συγκρατημένη αισιοδοξία να πλανάται για επίτευξη νεότερων υψηλών πέριξ των 2.440.

Πιθανόν η σημερινή αδυναμία να ενισχύθηκε από την αδυναμία και των διεθνών αγορών, με τον γερμανικό DAX40 να χάνει 1% στο κλείσιμο του Euronext Athens (επίσης σε χαμηλά ημέρας), ενώ και ο S&P 500 έχανε εκείνη την ώρα 0,3%.

Οι τραπεζικές μετοχές ήταν αδύναμες, με τον ΔΤΡ να χάνει 1,5% και τις τέσσερεις δεικτοβαρείς μετοχές των συστημικών να κλείνουν αντίστοιχα σε χαμηλά ημέρας.

Εντύπωση προκάλεσε το ρεκόρ μειωμένης δραστηριότητας σε ΕΤΕ και ΕΥΡΩΒ, με μόλις 16 και 11,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, που αποτελεί περ. το 40% και 35% της μεσοσταθμικής τους δραστηριότητας.

Αντίθετα, σε ιστορικά υψηλά βρέθηκαν τα ΕΛΠΕ (υπενθυμίζουμε την αυξημένη αξία από τις ισχυρές μερισματικές αποδόσεις), με κέρδη 2,33%, ενώ και η ΜΟΗ προσέγγισε τα 40€, επίσης σε περιοχή ιστορικών υψηλών.

ΒΙΟ, ΕΛΧΑ και CENER πισωπάτησαν, δίνοντας ευκαιρία επανατοποθετήσεων για όποιους τις ακολουθούν, προερχόμενες από πολύμηνο ανοδικό κρεσέντο, ώστε να «δικαιολογούν» με το παραπάνω οποιαδήποτε τέτοιου είδους πλαγιοπτωτική κίνηση.

Πολύ καλή εικόνα συντήρησε η ALWN, που προσπέρασε και τα 13€ σε ένα θετικό momentum, που συμπληρώνει περ. 13% κέρδη στις τελευταίες 2 εβδομάδες.

Η ΕΕΕ, παρά τις πιέσεις, σταθεροποιήθηκε στο αμετάβλητο γύρω από τα 49€.

Ο TITC κινήθηκε σταθεροποιητικά σήμερα, συντηρώντας την επαφή του με τα 50€, όπως και η ΕΕΕ που δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερο πρόβλημα, κλείνοντας με ελάχιστες απώλειες.

O ΣΑΡ, παρά την πρόσφατη έξοδό του από τον 25άρη, παρέμεινε στα ιστορικά του υψηλά. Το χλιαρό κλείσιμο δεν αποτυπώνει την ενδοσυνεδριακή του συμπεριφορά, μιας και σκαρφάλωσε μέχρι και το +2,3%, προφανώς σε νέες κορυφές.

Παρόμοια συμπεριφορά και για το ΚΡΙ από τη μεσαία κεφ/ση, που δοκίμασε νέα ιστορικά υψηλά, χωρίς τελικά να κρατήσει τα κέρδη μέχρι το κλείσιμο. Παραμένει πρωταθλητής στη μεσαία κεφαλαιοποίηση σε απόδοση για το 2026, με το εντυπωσιακό (για τον αμυντικό του χαρακτήρα) +47% από τις αρχές του έτους.