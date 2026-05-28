Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,91% με πρωταγωνίστρια τη ΔΕΗ

Διορθωτικού χαρακτήρα η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε χωρίς εξάρσεις μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, και έκλεισε με απώλειες 0,91% στις 2.348,45 μονάδες, σε χαμηλό ημέρας.

Εξάλλου, η συνολική συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, μιας και εξαιρώντας τον τζίρο στη ΔΕΗ (220 εκατ. ευρώ), όλο το υπόλοιπο ταμπλό μάζεψε άλλα τόσα εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, μάλιστα τα 93 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Και λογικό ήταν να υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον στη ΔΕΗ, λόγω του rebalancing και της μοιραίας αύξησης της στάθμισης στον MSCI (λόγω αντίστοιχης αύξησης κεφαλαιοποίησης).

Πάντως, άσχετα από την ασυμμετρία στη συναλλακτική δραστηριότητα, το επενδυτικό αφήγημα παραμένει θετικό, με τον Γενικό Δείκτη να έχει κατοχυρώσει τις 2.280 μονάδες και να κινείται προς τις 2.450 (ο ΔΤΡ προς τις 3100).

Το μεγαλύτερο μέρος των ελεγχόμενων ρευστοποιήσεων κατευθύνθηκε στις τραπεζικές μετοχές και στους τίτλους του Ομίλου Viohalco.

Αφενός, ο ΔΤΡ έχασε 2,47%, επίσης στα χαμηλά ημέρας, με όλες τις μετοχές να έχουν παρεμφερή συμπεριφορά. Η ΕΥΡΩΒ είχε την πιο βαριά εικόνα, κλεινοντας στο -4,19%. Αφετέρου, CENER, ΒΙΟ και ΕΛΧΑ πιέστηκαν χωρίς προφανή λόγο, όμως η πρώτη μάλιστα να βγάζει αντανακλαστικά και να κλείνει στο +2,8% με αυξημένο τζίρο σχεδόν 8 εκατ. ευρώ˙ η μητρική έκλεισε σε νέες κορυφές 25ετίας, ενώ η ΕΛΧΑ πισωπάτησε, ωστόσο πάνω στη στήριξη των 5€.

Ειδικότερα για τις τραπεζικές μετοχές, που θεωρούνται και ο μοχλός στο ελληνικό Χρηματιστήριο, έχουν έναν επιπλέον λόγο (πλην των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών) για να ελπίζουν σε περαιτέρω άνοδο, τα σχόλια της έκθεσης του ΔΝΤ σχετικά με τους, περιορισμένους και διαχειρίσιμους, όπως αναφέρεται κινδύνους στις ελληνικές τράπεζες, τονίζοντας μάλιστα ότι οι εκείνες φαίνονται ανθεκτικές ακόμη και υπό δυσμενή σενάρια stress tests.

Κατά τα λοιπά, η ALWN έδωσε μια πρώτη «ευκαιρία» επανατοποθέτησης σε όποιους πιστεύουν στην ανάρρωση της ταλαιπωρημένης -το τελευταίο διάστημα- μετοχής, με δεδομένο ότι ήδη έχει λάβει χώρα μια πρώιμη ανοδική αντίδραση από τα χαμηλά 4ετίας.

Η ΕΕΕ συντηρήθηκε με ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις, στον δρόμο για τα 58€.

Ο ΣΑΡ, παρά την έξοδό του από τον 25άρη, συνέχισε σε νέα ιστορικά υψηλά, έστω και οριακά, μιαν ανάσα πλέον από το 1 δισεκ. ευρώ,

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ πάτησε στη στήριξη των 42€, με επόμενη τη ζώνη των 39€, ευρισκόμενη σε αυτό το εύρος 39-43 από τις αρχές Απριλίου.

Η MTLN σταθεροποιήθηκε πάνω από τα 40€, με επόμενη στάση τα 44€.

Ειδική μνεία για το ΚΡΙ, που επέστρεψε σε νέα ιστορικά υψηλά, μετά και την ανακοίνωση πολύ ισχυρών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026, κερδίζοντας 5,82%.