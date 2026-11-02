Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,64% με πιέσεις σε τράπεζες και διυλιστήρια

Προς αναζήτηση κατεύθυνσης κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, εν αναμονή των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ που διεξάγονται αύριο.

Ο Γενικός Δείκτης, έπειτα από δώδεκα εναλλαγές προσήμου, έκλεισε τελικά στις 2.602,41 μονάδες, με απώλειες 0,64%, στα χαμηλά της συνεδρίασης, παρά την προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης στο πρώτο μισό των συναλλαγών.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια και διαμορφώθηκε σε 250 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 25 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η εικόνα στο ταμπλό υπήρξε αρνητική, με 43 ανοδικές, 71 πτωτικές και 38 αμετάβλητες μετοχές, ενώ η υπεροχή των πωλητών έγινε περισσότερο αισθητή προς το τέλος της συνεδρίασης.

Στα άκρα του ταμπλό, η ΕΕΕ αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα στήριξης της αγοράς, ενισχυόμενη κατά 2,50% στα 57,50 ευρώ και ανανεώνοντας τα υψηλά μήνα.

Θετική πορεία ακολούθησαν η ΔΕΗ, με κέρδη 0,43% στα 23,46 ευρώ, και ο ΟΤΕ, ο οποίος διατήρησε τα 18,85 ευρώ.

Ο ΔΑΑ κατέγραψε άνοδο 1,06% στα 12,34 ευρώ, επιχειρώντας να ανακτήσει μέρος του εδάφους που έχασε στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Στον αντίποδα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των διυλιστηρίων. Η μετοχή της HELLENiQ ENERGY υποχώρησε κατά 5,86% στα 17,04 ευρώ, καταγράφοντας νέα χαμηλά μήνα και απομακρυνόμενη από την περιοχή των 18 ευρώ που αφορούσε σε τεχνική στήριξη. Ανάλογη εικόνα και για τη Motor Oil, η οποία σημείωσε πτώση 5,80% στα 63,35 ευρώ, χάνοντας την αντίστοιχη ζώνη τεχνικής στήριξης των 64 ευρώ και εξανεμίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης.

Αδύναμη παρέμεινε και η εικόνα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία υποχώρησε κατά 2,42% στα 38,64 ευρώ, συνεχίζοντας την πλαγιοκαθοδική της πορεία. Η μετοχή έχει απολέσει περίπου το 20% της αξίας της από τα πρόσφατα υψηλά, παρά τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και χωρίς να διαφαίνεται κάποια ουσιαστική μεταβολή στις επιχειρηματικές της προοπτικές που να δικαιολογεί την έκταση της διόρθωσης.

Σημαντικές πιέσεις καταγράφηκαν και στον τραπεζικό κλάδο, με την ΠΕΙΡ να αποτελεί τον αρνητικό πρωταγωνιστή, υποχωρώντας κατά 2,90% στα 9,516 ευρώ. Απώλειες 0,96% για τη ΕΥΡΩΒ και 2,11% για την ΑΛΦΑ, ενώ η ΕΤΕ διαφοροποιήθηκε, κλείνοντας με οριακή άνοδο 0,32% στα 15,785 ευρώ, εν αναμονή της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της την Τετάρτη.

Τέλος, στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΚΟΥΕΣ βρέθηκε στο στόχαστρο των πωλητών, μετά την αρνητική έκβαση της συμφωνίας για την ACS, καθώς η GLS δεν άσκησε το δικαίωμα εξαγοράς του υπόλοιπου 80%. Η μετοχή υποχώρησε κατά 3,59% στα 7,25 ευρώ, με την αγορά να επαναξιολογεί τις προοπτικές του ομίλου μετά την απώλεια μιας σημαντικής δυνητικής εισροής ρευστότητας.