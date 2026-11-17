Σε πτωτική τροχιά κινήθηκε σήμερα η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, σε συγχρονισμό με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, και τον Γενικό Δείκτη να παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος.

Πρόσθετη επιβάρυνση στο επενδυτικό κλίμα προκάλεσε η υποβάθμιση της σύστασης της JP Morgan για την ελληνική αγορά σε Neutral από Overweight, με τον αμερικανικό οίκο να διακρίνει περιορισμένους άμεσους ανοδικούς καταλύτες.

Έτσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.637,69 μονάδες, με απώλειες 0,48%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 290 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο τραπεζικός δείκτης βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων (-1,03%), επιβαρύνοντας τη συνολική εικόνα του ταμπλό. Το σύνολο των τραπεζικών μετοχών κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος, χωρίς ωστόσο να παρατηρηθούν ιδιαίτερες εξάρσεις στις πιέσεις.

Αξιοσημείωτη ήταν, πάντως, η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς αρκετών μη τραπεζικών τίτλων της, καθώς οι επιχειρηματικές εξελίξεις και οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εννεαμήνου συντηρούν το ενδιαφέρον για επιλεκτικές τοποθετήσεις, ακόμη και σε ένα δυσμενές χρηματιστηριακό περιβάλλον.

Η ΕΥΔΑΠ κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, μιαν ανάσα από τα 14 ευρώ με κέρδη 1,9%. Η αγορά επαναξιολογεί ουσιαστικά τα οικονομικά χαρακτηριστικά της εταιρείας, καθώς το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και η προβλεπόμενη ενίσχυση των εσόδων μεταβάλλουν τις προοπτικές κερδοφορίας της. Η επιστροφή στην κερδοφορία κατά το πρώτο εξάμηνο, το επενδυτικό πρόγραμμα των 2,5 δισ. ευρώ και η ενίσχυση της μετοχικής παρουσίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελούν βασικές παραμέτρους της χρηματιστηριακής επανατιμολόγησης. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην οικονομική απόδοση των επενδύσεων και στη διαμόρφωση μιας διατηρήσιμης ανοδικής πορείας της κερδοφορίας.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κρίνεται η διαγραμματική συμπεριφορά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,66%), η οποία επιβεβαίωσε με επιτυχία τη στήριξη των 41,30 ευρώ, έχοντας προηγουμένως διασπάσει την επίμονη πλαγιοπτωτική τάση της περιόδου Αυγούστου-Νοεμβρίου. Η απορρόφηση της προσφοράς στη συγκεκριμένη ζώνη ενισχύει την αξιοπιστία της ανοδικής διάσπασης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις κίνησης προς τον επόμενο στόχο των 44 ευρώ.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, η ΔΕΗ προσπάθησε να αντιδράσει ανοδικά (ενδοσυνεδριακά κέρδη 2%), αν και τελικά έκλεισε οριακά θετική μόλις στο +0,27%. Τα οικονομικά μεγέθη επιβεβαιώνουν την αναπτυξιακή δυναμική του ομίλου, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στην αποδοτικότητα του ιδιαίτερα φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος και στην εξέλιξη της κερδοφορίας ανά μετοχή μετά την αύξηση κεφαλαίου. Διαγραμματικά, η διατήρηση των 22,30 ευρώ, επίπεδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βραχυπρόθεσμο stop loss, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ανοδικής κίνησης προς τη ζώνη των 26 ευρώ.

Η ΑΡΑΙΓ επιχείρησε, χωρίς επιτυχία (κλείσιμο στο -0,6%), την καταγραφή νέων υψηλών μήνα, στον απόηχο των μάλλον καθησυχαστικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου. Η ανθεκτικότητα της κερδοφορίας, παρά τις πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, λειτουργεί υποστηρικτικά για την επενδυτική εικόνα της εταιρείας. Η υπέρβαση των πρόσφατων τοπικών υψηλών παραμένει, ωστόσο, το ζητούμενο για την επιβεβαίωση μιας ισχυρότερης ανοδικής δυναμικής.

Αργά αλλά σταθερά ανακτά το χαμένο έδαφος ο ΣΑΡ (+1,16%), καταγράφοντας νέα υψηλά μήνα και έχοντας ήδη ενισχυθεί κατά 13% από τα χαμηλά του Οκτωβρίου. Η σταδιακή βελτίωση της τεχνικής του εικόνας συνηγορεί υπέρ της ολοκλήρωσης του κύκλου πιέσεων της περιόδου Ιουνίου-Οκτωβρίου, που ακολούθησε και την έξοδό του από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπου αντικαταστάθηκε από την CrediaBank. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικός είναι ο χαρακτήρας της ανάκαμψης, η οποία εξελίσσεται χωρίς απότομες χρηματιστηριακές εξάρσεις.

Συνολικά, παρά την αρνητική κατεύθυνση των βασικών δεικτών, η επιμέρους συμπεριφορά αρκετών μετοχών καταδεικνύει ότι η αγορά δεν στερείται επενδυτικών ευκαιριών. Η αυξανόμενη διαφοροποίηση των αποδόσεων αναδεικνύει τη σημασία της επιλεκτικότητας, με τα εταιρικά θεμελιώδη μεγέθη και τους ιδιαίτερους επιχειρηματικούς καταλύτες να αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα έναντι της γενικότερης χρηματιστηριακής τάσης.