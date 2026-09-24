Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,33% παρά τις ισχυρές ενδοσυνεδριακές πιέσεις

Συνεχίστηκε η νευρικότητα και σήμερα, στο Euronext Athens, το οποίο έμεινε συγχρονισμένο με την πορεία των ευρωπαϊκών δεικτών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης, κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και με μεγάλο εύρος: ξεκίνησε έως και θετικός (+0,08%), βρέθηκε γρήγορα με ενδοσυνεδριακές απώλειες έως και -1,7%, αλλά σταδιακά απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος αυτών, κλείνοντας με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες δεδομένων των συνθηκών, -0,33%, στις 2.642,23 μονάδες.

Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι η μάχη σήμερα αφορά στις 2635-40 μονάδες, που έχουν δοκιμαστεί σε τέσσερις συνεδριάσεις μέσα στον μήνα, μια συμπεριφορά που αφενός επιβεβαιώνει την αξία του επιπέδου, αφετέρου αφήνει προέκταση έως και τις 2580 σε ενδεχόμενη απώλεια αυτού.

Σήμερα, οι πωλητές δέχτηκαν να δώσουν μετοχές και πολύ χαμηλότερα, «τρομάζοντας» στην ενδεχόμενη διάσπαση, ενώ τελικά, με βοήθειες και από τις ευρωαγορές που επίσης έβγαλαν αντανακλαστικά και μαζεύτηκαν, ο Δείκτης επιβεβαίωσε την πτωτική διάσπαση. Διαγραμματικά, δεν έχει παρέλθει ο κίνδυνος, ενώ από κάτω η πρώτη σοβαρή στήριξη φαίνεται στις 2550 μονάδες.

Άλλο ένα χαρακτηριστικό που δυσκολεύει την εξαγωγή συμπερασμάτων στο βραχυπρόθεσμο είναι η μικτή εικόνα που παρουσιάζουν οι μετοχές σε επιμέρους ανάλυση. Εν ολίγοις, οι τραπεζικές μετοχές, κυρίως, αποτυπώνουν το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης και αποδεικνύονται ανθεκτικές, ενώ άλλα χαρτιά (και κατά γενική ομολογία, «καλά» χαρτιά) έχουν πέσει σε ανέχεια το τελευταίο διάστημα, με πιο «βαριά» συμπεριφορά και αδύναμο αγοραστικό ενδιαφέρον, όπως ΜΠΕΛΑ, TITC, AKTR, AΔΜΗΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ALWN.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 414 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 55 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Όπως προελέχθη, ο ΔΤΡ τράβηκε τα βλέμματα, καθώς από το χαμηλό των -2,6% κατάφερε να περάσει σε θετικό έδαφος στο τέλος, με κλείσιμο στο +0,34%, αν και με μικτά πρόσημα στις μετοχές του.

Ο ΔΑΑ φαίνεται να έχει μπει στο στόχαστρο των αγοραστών, κερδίζοντας σήμερα σε μια «δύσκολη» ημέρα 3,58% με πολύ καλή συμπεριφορά καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και εξαιρετικά υψηλό όγκο 1,27 εκατ. μετοχών (τα 800 εξ αυτών σε πακέτα), οχταπλάσιο του μέσου όρου.

Η ΕΕΕ (+0,98%) επίσης έσωσε την παρτίδα, παραμένοντας σε επαφή με τα 52€, που αφορούν σε αντίσταση.

Ο ΟΤΕ πιέστηκε και σήμερα (-1,13%), πλησιάζοντας τη στήριξη των 18,90, αν και η μεγάλη εικόνα είναι εξαιρετική, με τη μετοχή να έχει χάσει λιγότερο από 7% από τις κορυφές του έτους.

Αίσθηση προκάλεσαν ΡΕΒΟΙΛ και BYLOT, αμφότερες υπεραποδίδοντας +4,38% και +4,17% αντίστοιχα, με την πρώτη να κινείται σε υψηλά έτους.

Αντίθετα, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα εξαμήνου, ο ΑΔΜΗΕ βρέθηκε βορά των πωλητών (-2,89%), ενώ και η αμυντική ΙΝΤΕΚ (-2,43%) δεν μπορεί να συνέλθει, μόνιμα πτωτική το τελευταίο διάστημα, με σωρευτικές απώλειες 25% τους τελευταίους λίγους μήνες.

Τέλος, πολλά υποσχόμενη παραμένει και η ΚΟΥΑΛ, που έδειξε ότι «ζητάει» λίγο ακόμα χρόνο από τους επενδυτές να την πιστέψουν, μετά τις ενοποιήσεις και εξαγορές, αν και σήμερα πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, κλείνοντας στο +3,32% με υπερδιπλάσιο του μεσοσταθμικού όγκο συναλλαγών.