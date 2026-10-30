Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,15%, πτωτικός ο Οκτώβριος

Με αυξημένη μεταβλητότητα ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου στο Euronext Athens, σε ένα περιβάλλον επιφυλακτικότητας που χαρακτήρισε και τις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Ο Γενικός Δείκτης επιχείρησε τρεις φορές να επιστρέψει στην περιοχή του αμετάβλητου, χωρίς όμως να διατηρήσει τη δυναμική του, υποχωρώντας επανειλημμένα έως τη ζώνη του -0,6%. Τελικά έκλεισε στις 2.619,06 μονάδες, με απώλειες 0,15%, ολοκληρώνοντας έναν μήνα που διέκοψε το σερί έξι διαδοχικών ανοδικών μηνών.

Ο Οκτώβριος έκλεισε με πτώση 4,36%, αποτελώντας μόλις τον τέταρτο αρνητικό μήνα της τελευταίας διετίας. Παρά τη διόρθωση, η αγορά διατηρεί σημαντική απόσταση από τα μηνιαία χαμηλά των 2.514 μονάδων, στοιχείο που αποτυπώνει την ανθεκτικότητα της μεσοπρόθεσμης τάσης.

Ο τζίρος παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλός, φθάνοντας τα 423 εκατ. ευρώ, με 46 εκατ. ευρώ να αφορούν σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Η αυξημένη δραστηριότητα συνοδεύτηκε από έντονες κινήσεις στις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της συνεδρίασης.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,56%, παρά τις ανακοινώσεις ισχυρών αποτελεσμάτων από Alpha Bank, Πειραιώς και Eurobank. Χαρακτηριστική ήταν η συμπεριφορά της ΑΛΦΑ, η οποία από το υψηλό των 4,63 ευρώ και τα κέρδη 2,4% πέρασε σε αρνητικό έδαφος, φθάνοντας ενδοσυνεδριακά έως το -1,35%, προτού περιορίσει τις απώλειές της στο 0,44%.

Η αντίδραση των τραπεζικών τίτλων δείχνει ότι η αγορά είχε ήδη ενσωματώσει σημαντικό μέρος των θετικών αποτελεσμάτων στις αποτιμήσεις, ιδιαίτερα μετά την άνοδο των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων. Οι βραχυπρόθεσμες κατοχυρώσεις κερδών επικράτησαν, παρά τις ενδείξεις ισχυρής οργανικής κερδοφορίας και τις προοπτικές αυξημένων διανομών προς τους μετόχους.

Οι τελευταίες εξακολουθούν να αποτελούν ουσιαστικό στήριγμα για τις τραπεζικές αποτιμήσεις. Οι διοικήσεις διατηρούν ψηλά στην ατζέντα τη μερισματική πολιτική και την επιστροφή κεφαλαίων, προσφέροντας συγκεκριμένα επιχειρήματα για τη μεσοπρόθεσμη επενδυτική εικόνα του κλάδου. Ωστόσο, η επικείμενη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και το επιβαρυμένο διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα ενδέχεται να συντηρήσουν τη νευρικότητα.

Τεχνικά, η συνεδρίαση άφησε ορισμένες επιφυλάξεις. Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να εδραιωθεί πάνω από τις 2.620 μονάδες, παρά το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.626 μονάδων. Αντίστοιχα, ο τραπεζικός δείκτης, αν και κινήθηκε έως τις 3.078 μονάδες, υποχώρησε αισθητά, αποτυγχάνοντας να διατηρήσει την υπέρβαση της περιοχής των 3.030 μονάδων. Η απότομη αναστροφή αυξάνει τον κίνδυνο εγκλωβισμού βραχυπρόθεσμων αγοραστών στα πρόσφατα υψηλά.

Σαφώς καλύτερη ήταν η εικόνα των μετοχών των δύο διυλιστηρίων, που ανέτρεψαν τις αρχικές σημαντικές απώλειες. Η ΜΟΗ, έχοντας πιεστεί περίπου 2% στην αρχή της συνεδρίασης, βρήκε ισχυρή αγοραστική υποστήριξη στην περιοχή των 64 ευρώ και ολοκλήρωσε με άνοδο 2,83%, ανακτώντας το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών της προηγούμενης ημέρας. Αντίστοιχα, τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκε κατά 1,86%, επιβεβαιώνοντας την παρουσία αγοραστών στις χαμηλότερες τιμές.

Στη συγκράτηση των απωλειών του Γενικού Δείκτη συνέβαλαν επίσης οι δεικτοβαρείς ΕΕΕ και ΟΤΕ, με κέρδη 2,94% και 1,51% αντίστοιχα, προσφέροντας σημαντικά αντίβαρα στην αδυναμία των τραπεζών.

Στον αντίποδα, ο ΔΑΑ βρέθηκε υπό ισχυρή πίεση, καταγράφοντας πτώση 4,61%, με συναλλαγές περίπου 508 χιλ. μετοχών, στον απόηχο της έκθεσης της UBS. Η ένταση των ρευστοποιήσεων ξεχώρισε για έναν τίτλο με παραδοσιακά αμυντικό χαρακτήρα και αξιόλογη μερισματική προοπτική.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον νέο κύκλο εταιρικών αποτελεσμάτων. Στις 4 Νοεμβρίου ανακοινώνουν μεγέθη η Εθνική Τράπεζα, η Coca-Cola HBC και η LAMDA Development, ενώ στις 5 Νοεμβρίου ακολουθούν οι TITAN, METLEN και Bank of Cyprus.