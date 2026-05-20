Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,40% με οδηγό τις τράπεζες

Ανοδικό έκλεισε σήμερα το ελληνικό Χρηματιστήριο, μετά από μια περιπετειώδη συνεδρίαση, και μετά από τρεις ημέρες πιέσεων, έλαβε χώρα μια πρώτη προσπάθεια αναχαίτισης των ρευστοποιήσεων.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε απαισιόδοξα, αφού κατέγραψε ενδοσυνεδριακό χαμηλό -0,73%. Ωστόσο, έκτοτε ξεκίνησε μια συντονισμένη προσπάθεια των αγοραστών να υποστηρίξουν το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εκείνοι οδήγησαν σταδιακά τον Δείκτη σε θετικό έδαφος, με κλείσιμο στις 2.220 μονάδες, με κέρδη 0,4%.

Κρίσιμο θεωρείται και το γεγονός ότι η ανοδική αντίδραση βγήκε από τη στήριξη στην περιοχή των 2.190 μονάδων (ενδοσυνεδριακό χαμηλό 2.194), ενώ ταυτόχρονα για τους παρατηρητικούς, αυξήθηκε σημαντικά η συναλλακτική δραστηριότητα από εκείνο το σημείο και μετά.

Η οποία, συνολικά, ήταν μέτρια στα 215 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες, και άλλα σχεδόν 60 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 42 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Επομένως, η γενική εικόνα παραπέμπει σε σταθεροποιητικές τάσεις, με την αγορά να αναμένει κάποιον καταλύτη που θα δώσει νέα ώθηση.

Επομένως, ακόμα και για τους βραχυπρόθεσμους, τα χαμηλά της σήμερον μπορούν να λειτουργήσουν ως γραμμή άμυνας, με μικρή δυνητική απώλεια εφόσον διαρραγούν, και αντίστοιχα μεγάλο ενδεχόμενο ποσοστό κέρδους στο σενάριο που επιστρέψουν (τουλάχιστον) στις πρόσφατες κορυφές τους.

Οι τραπεζικές μετοχές έδωσαν καλό ρυθμό, πατώντας κατ΄ αντιστοιχία σε ενδιαφέρουσες στηρίξεις, και ειδικά οι ΠΕΙΡ (8€) και ΕΥΡΩΒ (3,50€). Η τελευταία, όμως, δεν έκλεισε καλά, με τη δημοπρασία να βγαίνει στα χαμηλά ημέρας με απώλειες 1,45%, από το +1,5% λίγα λεπτά νωρίτερα

Ορεξάτη ήταν και η CREDIA, που υπεραπέδιδε όλη την ημέρα έναντι των λοιπών τραπεζικών μετοχών, συνιστώντας εξάλλου ένα από τα πιο ελπιδοφόρα στοιχήματα αυτόν τον καιρό.

Σε καλή μέρα βρέθηκαν και οι μετοχές του Ομίλου Viohalco, που -τουλάχιστον, προς το παρόν- αντέδρασαν μετά από πολύ ισχυρές πιέσεις που εδέχθησαν στις τελευταίες συνεδριάσεις, και μάλιστα τις ισχυρότερες σε όλο το ταμπλό. Και πάλι, η CENER δεν κατάφερε να δημοπρατηθεί καλά, κλείνοντας αρνητική.

Μεγάλο ενδιαφέρον και για τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ, μια από τις πρωταθλήτριες στο ταμπλό, που κράτησε το ψυχολογικής σημασίας όριο των 40€, ερχόμενη από τα 43€, με τις εκθέσεις των αναλυτών να συγκλίνουν σε σαφώς υψηλότερες τιμές-στόχους.

ΕΕΕ, TITC και ΔΑΑ παρουσίασαν άλλη μια «σφιχτή» συνεδρίαση, αμφότερες σε στηρίξεις μα καλά περιθώρια ανοδικής κίνησης, ειδικά για τις δύο πρώτες.

Ο AKTR προσέγγισε τη στήριξη των 10€, η ΜΟΗ έβγαλε αντίδραση από τη ζώνη των 35€, ενώ και η ΑΡΑΙΓ, παρά την αρνητική συγκυρία, επανήλθε πάνω από 11,20€, με τα αποτελέσματα α’ τριμήνου να σταθεροποιούν την κατάσταση.

Από τη μεσαία κεφ/ση, ανοδικό άλμα έκανε η ΕΧΑΕ με κέρδη πάνω από 4%, ενώ αγοραστές βγήκαν στην ΙΝΤΚΑ (δυστυχώς, δεν σταθεροποιήθηκε μέχρι το κλείσιμο), ενώ πλαγιολίσθησε ο ΦΡΛΚ, πιθανόν μην πείθοντας με τα δικά του αποτελέσματα α’ τριμήνου.