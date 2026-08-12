Χρηματιστήριο Αθηνών: Αμετάβλητο πάνω από τις 2.610 μονάδες

Χωρίς κατεύθυνση κινήθηκε σήμερα το Euronext Athens, προφανώς στα πλαίσια της παραδοσιακής θερινής ραστώνης και υποαποδίδοντας σε σχέση με τα υπόλοιπα Χρηματιστήρια σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά από 15 εναλλαγές προσήμου και στενό εύρος διακύμανσης από +0,12% έως -0,3% έκλεισε αμετάβλητος στις 2.613,73 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 240 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ράθυμα κινήθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, και εξαιρώντας την ΑΛΦΑ, ο τζίρος ήταν μετριασμένος, ενδεικτικό της επενδυτικής απάθειας. Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο +0,27%, με μόνη την ΟΡΤΙΜΑ (οριακά) σε αρνητικό έδαφος.

Τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση για την ΕΕΕ (-1,09%), που ψάχνει τα πατήματά της σε νέα χαμηλά μήνα. Τα 55€ δεν κράτησαν τη μετοχή, με την επόμενη στάση να φαίνεται στα 51,50-51,90€.

Σε νέα υψηλά 20ετίας τα ΕΛΠΕ (+2,21%), πάνω από τα 4 δισεκ. κεφ/ση, με καλό τζίρο 7,2 εκατ. ευρώ, με υποστήριξη από τα εκπληκτικά χρηματοοικονομικά μεγέθη α’ εξαμήνου που ανακοίνωσε πριν μέρες.

Η ΜΟΗ κινήθηκε πέριξ του αμετάβλητου στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, μόνιμα σε επαφή με τα ιστορικά της υψηλά, αφού ούτως ή άλλως η περίοδος ευνοεί τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου ελέω υψηλών περιθωρίων διύλισης. Αύριο θα ξέρουμε την ετυμηγορία του MSCI για τη μετοχή (σ.σ. ο MSCI θα ανακοινώσει την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 μετά το κλείσιμο της αγοράς).

Ανοδικό άλμα για τη CENER (+5,41%), που επέστρεψε σε υψηλά μήνα μετά από την ολιγοήμερη παύση. Τα δικά της αποτελέσματα α’ εξαμήνου επιβεβαίωσαν γιατί παραμένει μια από τις υποσχόμενες μετοχές του 25άρη, με επόμενο στόχο τα 28€.

Η ΕΥΔΑΠ με κέρδη 2,61% απομακρύνεται από τη στήριξη των 10,80€ που τίμησε προχθές, ενώ και η χθεσινή συνεδρίαση (+5,89%) έδωσε το έναυσμα για κίνηση προς τα 14€.

Σε νέα ιστορικά υψηλά βρέθηκε το ΠΡΟΦ, ενώ και το βαρύ ΕΛΣΤΡ κατάφερε να προσπεράσει τη ζώνη των 2,80€ και να βρεθεί σε νέα υψηλά 2μιση ετών, στοχεύοντας τα 3,20€.

Τέλος, ο ΣΑΡ πισωπάτησε σε στηρίξεις πέριξ των 14,40€, ενώ και ο ΑΔΜΗΕ συντηρείται στη ζώνη 4,40-4,50€, «βλέποντας» τα 5,20€ μετά και την απόλυτα επιτυχημένη ΑΜΚ του.