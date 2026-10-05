Χρειάζονται κανόνες αντί για αποσπασματικές λύσεις

Του Μιχάλη Χουρδάκη

Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Καθηγητή Ιατρικής ΑΠΘ

Στην Ιατρική, όταν γνωρίζεις ότι μια κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί, δεν περιμένεις την κρίση για να αποφασίσεις πώς θα αντιδράσεις. Έχεις πρωτόκολλο.

Κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει και μια οργανωμένη Πολιτεία τις ενεργειακές κρίσεις.

Η ακρίβεια στα καύσιμα δεν σταματά στην αντλία. Περνά στις μεταφορές, στο κόστος παραγωγής, στις τιμές των προϊόντων και τελικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και για τη Θεσσαλονίκη και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα, όσο πλησιάζει ο χειμώνας, προστίθεται και το κρίσιμο ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ασφαλώς δεν αποφασίζονται στην Αθήνα. Η φορολογική πολιτική, όμως, οι έλεγχοι στην αγορά και οι μηχανισμοί προστασίας του καταναλωτή αποφασίζονται εδώ. Η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτες παρεμβάσεις για την απορρόφηση μέρους των αυξήσεων. Το ερώτημα όμως παραμένει: θα αντιμετωπίζουμε κάθε ενεργειακή αναταραχή εκ των υστέρων, με διαδοχικά προσωρινά μέτρα, ή θα αποκτήσουμε ένα προβλέψιμο πλαίσιο που θα ενεργοποιείται με σαφή κριτήρια;

Η πρόταση που παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Τρία εργαλεία είναι κρίσιμα:

1. Στοχευμένη και προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, για όσο διαρκεί η μεγάλη πίεση στις τιμές.

2. Συστηματικοί έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα της αγοράς, ώστε η φορολογική ελάφρυνση να περνά πραγματικά στον καταναλωτή και η κρίση να μην οδηγεί σε αδικαιολόγητες διευρύνσεις περιθωρίων κέρδους.

3. Προκαθορισμένος μηχανισμός φορολόγησης έκτακτων υπερκερδών, όταν οι αρμόδιες ανεξάρτητες Αρχές τεκμηριώνουν ότι συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Και υπάρχει ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα που αξίζει να εξετάσουμε σοβαρά. Στην Ιταλία λειτουργεί μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο, όταν η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου δημιουργεί πρόσθετα δημόσια έσοδα από ΦΠΑ, αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για προσωρινή μείωση των ειδικών φόρων στα καύσιμα. Ο μηχανισμός αυτός εφαρμόστηκε επανειλημμένα και μέσα στο 2026.

Άρα το ερώτημα «ποιος πληρώνει;» έχει απάντηση: χρειάζεται ένας μηχανισμός που δεν αφήνει το κράτος να αποκομίζει απλώς αυξημένα φορολογικά έσοδα από μια εξωγενή κρίση, αλλά επιστρέφει μέρος αυτών των εσόδων στην οικονομία και στους πολίτες.

Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και για το πετρέλαιο θέρμανσης στη Βόρεια Ελλάδα. Ο χειμώνας εδώ δεν είναι θεωρητική έννοια και η θέρμανση δεν είναι πολυτέλεια. Διότι, ναι μεν τις διεθνείς κρίσεις δεν μπορούμε να τις αποτρέψουμε, αλλά μπορούμε να έχουμε κανόνες πριν ξεσπάσουν, ώστε να μην αυτοσχεδιάζουμε όταν ο λογαριασμός έχει ήδη φτάσει στον πολίτη.

Αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο: πρόληψη αντί για διαχείριση της ζημιάς, κανόνες αντί για αποσπασματικές λύσεις και δίκαιη κατανομή του κόστους.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” στις 03/10/2026