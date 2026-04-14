Χρ. Τριαντόπουλος: Προχωρά η διαδικασία έγκρισης του Masterplan για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του λιμανιού της Σκιάθου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία προώθησης του masterplan για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμενικών και χερσαίων υποδομών του λιμανιού της Σκιάθου. Το σχέδιο για το λιμάνι της Σκιάθος προωθείται από το Υπερταμείο, σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τον Δήμο Σκιάθου, και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις λιμενικές υποδομές αλλά και στη μαρίνα του νησιού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το masterplan έλαβε θετική γνωμοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και πλέον επιστρέφει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την επόμενη φάση αξιολόγησης από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, καθώς και για τη διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Όπως ενημερώθηκε ο βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ., κ. Τριαντόπουλος από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα αποτελέσει το εναρκτήριο σημείο για τη διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησης και αξιοποίησης της μαρίνας της Σκιάθου.

Σε επαφές που είχε με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ο βουλευτής υπογράμμισε τη σημασία της ταχείας ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις για έργα με αναπτυξιακό πρόσημο στη Μαγνησία και τις Σποράδες. Το masterplan της Σκιάθου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση των υποδομών του νησιού και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Μετά τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, η διαδικασία προχωρά στην ΕΣΑΛ και συνεχίζεται με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση και την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τριαντόπουλος.