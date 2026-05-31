Χρ. Τριαντόπουλος: Νέα χρηματοδότηση 700.000 ευρώ στο Νότιο Πήλιο για έργα αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές

Νέα χρηματοδότηση ύψους 700.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου για την αποκατάσταση υποδομών και δικτύων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Το ποσό εγκρίθηκε στο πλαίσιο συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και έρχεται να ενισχύσει το ευρύτερο πρόγραμμα αποκαταστάσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel».

Η νέα χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές σε περιοχές του Δήμου, μεταξύ των οποίων το Χόρτο, οι Αφέτες, η Άφησσος, η Μηλίνα, τα Καλά Νερά, η Κάτω Γατζέα, η Αγία Κυριακή και ο Πλατανιάς.

Σύμφωνα με τον κ. Τριαντόπουλο, η ενίσχυση αυτή προστίθεται στο συνολικό πρόγραμμα αποκατάστασης που υλοποιείται από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τις συνολικές χρηματοδοτήσεις να ξεπερνούν πλέον τα 15 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει ο βουλευτής Μαγνησίας: «Συνεχίζεται από την Κυβέρνηση η χρηματοδότηση του Δήμου Νοτίου Πηλίου για την αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν σε δίκτυα και υποδομές της περιοχής από προηγούμενες φυσικές καταστροφές. Και από την πλευρά μας, παρακολουθούμε την υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης τόσο από τον Δήμο, όσο και από την Περιφέρεια, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία. Μία συνεργασία που δεν αφορά μόνο έργα και παρεμβάσεις αποκατάστασης, αλλά και πρωτοβουλίες και έργα για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Και προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνέχεια της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με όλους τους αρμόδιους, θα έχουμε και άλλα νέα για το καλό του τόπου μας την επόμενη περίοδο».