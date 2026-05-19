Χρ. Τριαντόπουλος: Νέα ακτοπλοϊκή γραμμή θα συνδέει Πλατανιά, Σκιάθο, Σκόπελο και Βόλο

Νέα προοπτική για τη σύνδεση του Νοτίου Πηλίου με τις Βόρειες Σποράδες και τον Βόλο δημιουργεί η απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς – Σκιάθου – Γλώσσας Σκοπέλου – Βόλου με επιβατηγό πλοίο.

Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος είχε το προηγούμενο διάστημα επαφές με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τον γενικό γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, έπειτα και από σχετικό αίτημα του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Το ΣΑΣ συνεδρίασε στις 15 Μαΐου 2026 και ενέκρινε τη νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση, η οποία αξιοποιεί τη νέα λιμενική υποδομή στον Πλατανιάς, έργο που ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μέσω της νέας γραμμής, το Νότιο Πήλιο θα συνδέεται κατά τη θερινή περίοδο τόσο με τον Βόλος όσο και με τη Σκιάθος και τη Γλώσσα Σκοπέλου.

Παράλληλα, ο κ. Τριαντόπουλος επανέφερε προς το υπουργείο το αίτημα δημιουργίας Σταθμού του Λιμενικού Σώματος στον Πλατανιά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα λιμενική εγκατάσταση έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την κίνηση σκαφών στην περιοχή.

Όπως δήλωσε ο βουλευτής, η έγκριση της νέας γραμμής αποτελεί «μία θετική εξέλιξη» που αναδεικνύει τις δυνατότητες ανάπτυξης που δημιουργεί το νέο λιμάνι. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο μπορεί να ενισχύσει την αλιευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη του Πηλίου, ενώ αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά και για την τουριστική κίνηση προς τη Σκόπελο και ειδικότερα τη Γλώσσα.