Χρ. Ταραντίλης: Από το «τι αγοράζουμε» στο «τι παράγουμε» στον τομέα της Άμυνας

«Με την ίδρυση και τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στην Ελλάδα να δημιουργήσει ένα ισχυρό υπόβαθρο για την παραγωγή μιας πραγματικής βιομηχανικής πολιτικής στον χώρο της Άμυνας», ανέφερε ο Χρήστος Ταραντίλης, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εταίρος της EY (Ernst & Young), σε συνέδριο με θέμα την τεχνολογική καινοτομία στον τομέα της Άμυνας.

Ο κ. Ταραντίλης υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός ότι το ΕΛΚΑΚ δεν έχει ακόμη αναθέσει μεγάλες συμβάσεις παραγωγής αμυντικής τεχνολογίας, έχει, ήδη, είτε προκηρύξει είτε ανακοινώσει δημοσίως μια σειρά από σημαντικά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), στοχεύοντας όχι απλώς στην απορρόφηση χρημάτων, αλλά στη συστηματική καλλιέργεια εγχώριας τεχνογνωσίας και παραγωγικής ικανότητας, δείχνοντας ότι το αμυντικό δόγμα της χώρας κινείται προς την υιοθέτηση της τεχνολογίας ως βασικού πολλαπλασιαστή ισχύος.

Ακολούθως, ο κ. Ταραντίλης ανέφερε ότι, πέραν των έργων του ΕΛΚΑΚ, οι ελληνικές εταιρείες του τομέα της Άμυνας μπορούν είτε να συμμετέχουν σε έργα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως του European Defence Fund, είτε να συνεργαστούν με εδραιωμένες εταιρείες (prime contractors) του τομέα της Άμυνας, εστιάζοντας στην παραγωγή υψηλής ποιότητας και εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς των ψηφιακών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας, των επικοινωνιών, της μικροηλεκτρονικής, της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναδεικνύοντας την τεχνογνωσία τους διεθνώς.

Ως χαρακτηριστικές εφαρμογές ανέφερε την ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων (π.χ.: θαλασσίων σκαφών, αεροσκαφών), συστημάτων διοίκησης και ελέγχου ειδικών επιχειρήσεων, συστημάτων διαχείρισης μάχης, επιχειρησιακών κέντρων ασφάλειας και αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων, και συστημάτων θαλάσσιας επιτήρησης.

Στη συνέχεια, ο κ. Ταραντίλης μίλησε για τη σημασία να διαμορφωθεί στην Ελλάδα το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε να μπορέσουν οι καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις του τομέα της Άμυνας να κινηθούν γρήγορα από το στάδιο της ιδέας μέχρι την επιχειρησιακή εφαρμογή.

«Η γραφειοκρατία σκοτώνει την καινοτομία», είπε, υπογραμμίζοντας ότι, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με εκθετικούς ρυθμούς, μια λύση που είναι αιχμή του δόρατος σήμερα μπορεί, μετά από 1-2 χρόνια, να θεωρείται παρωχημένη. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα μια επιταχυνόμενη διαδικασία που να περιλαμβάνει την ταχεία αναγνώριση των τεχνολογικών αναγκών στον τομέα της Άμυνας, την άμεση χρηματοδότηση της ανάπτυξης τεχνολογικών προϊόντων, την ταχύτατη αξιολόγηση των προτάσεων και την ανάδειξη του αναδόχου στους δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς και την άμεση ενσωμάτωση και υιοθέτηση της τεχνολογίας που αναπτύσσεται στα υπάρχοντα επιχειρησιακά συστήματα.

Κλείνοντας, ο κ. Ταραντίλης επισήμανε ότι η βιομηχανική πολιτική για τον τομέα της Άμυνας είναι σημαντικό να πηγάζει από μια εθνική στρατηγική που δημιουργεί τους δικούς της βιομηχανικούς πρωταθλητές και τις δικές της εξαγωγικές δυνατότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία πρέπει ενεργά να υποστηρίξει την προώθηση στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς κολοσσούς του τομέα της Άμυνας και την ενθάρρυνση της τεχνολογικής καινοτομίας που θα καταστήσει τις ελληνικές εταιρείες ηγέτιδες σε εξειδικευμένους τομείς.

«Μόνο με τη δημιουργία Ελλήνων βιομηχανικών πρωταθλητών σε διεθνές επίπεδο θα προοδεύσει ολόκληρο το ελληνικό οικοσύστημα της Άμυνας, από τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους τεχνοβλαστούς, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα μέχρι τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις», τόνισε.