Χρ. Σταϊκούρας: Απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις και πόροι στις μεταφορές

Ησημασία της πολιτικής του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στην προώθηση της συνδεσιμότητας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των υποδομών στην Ευρώπη, εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, στο Διεθνές Συνέδριο «A New Era of European Transport – Challenges of the TEN-T Policy (Μια Νέα Εποχή των Ευρωπαϊκών Μεταφορών – Προκλήσεις της Πολιτικής του ΔΕΔ-Μ)», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (13/02), στο Λοτζ της Πολωνίας, στο πλαίσιο της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Σταϊκούρας συμμετείχε στην υψηλού επιπέδου συζήτηση για τις επενδυτικές ανάγκες στο πλαίσιο της ανανεωμένης πολιτικής του ΔΕΔ-Μ και των γεωπολιτικών προκλήσεων, μαζί με ομολόγους του από άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πάνελ, με συντονιστή τον καθηγητή Paweł Wojciechowski, υπεύθυνο για τον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Βόρειας Θάλασσας – Ρήνου – Μεσογείου, συμμετείχαν, επίσης, ο Υπουργός Υποδομών της Πολωνίας, Dariusz Klimczak, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, Αλέξης Βαφεάδης, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Λιθουανίας, Eugenius Sabutis, η Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Φινλανδίας, Lulu Ranne και ο Υπουργός Μεταφορών της Τσεχίας, Martin Kupka, η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών (DG Move), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Magda Kopczynska και ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, Dariusz Joński.

Επιπλέον, στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο κ. Σταϊκούρας πραγματοποίησε διαδοχικές διμερείς συναντήσεις με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας, Grozdan Karadzhov, τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Κοινοτήτων, Εδαφών και Υποδομών της Ουκρανίας, Serhii Derkach και τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER), Alberto Mazzola.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις, που θα συμβάλλουν στην επίτευξη ενός απρόσκοπτου δικτύου δρόμων, σιδηροδρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων, που θα συνδέουν κάθε γωνιά της Ευρώπης, προσφέροντας πιο πράσινες, ταχύτερες και αποτελεσματικότερες μεταφορές για επιβάτες και εμπορεύματα.

Ο κ. Σταϊκούρας πρότεινε, επίσης, να επενδυθούν πόροι για την προσαρμογή των υποδομών του ΔΕΔ-Μ στις κλιματικές συνθήκες του μέσου του αιώνα (2024-2075). Επιπρόσθετα, υπογράμμισε τα σημαντικά βήματα που συντελούνται με σκοπό την ενίσχυση του τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα.

Εν συνεχεία, απαντώντας σε ερώτηση για τον ρόλο του ΔΕΔ-Μ στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και τη θέση της Ελλάδας σε αυτές, αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο της χώρας, μέσα από την αξιοποίηση του Διαδρόμου Βαλτικής Θάλασσας – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου (BBA) και του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και των λιμανιών του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε την ανάγκη:

Ενίσχυσης της συνδεσιμότητας δίνοντας προτεραιότητα στην ενοποίηση των δικτύων μεταφορών με παγκόσμια ναυτιλιακά και εφοδιαστικά συστήματα.

Υιοθέτησης της βιωσιμότητας, επενδύοντας σε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα.

Επένδυσης στον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση των υποδομών, την ψηφιοποίηση και τη διαλειτουργικότητα.

Ενίσχυσης της Περιφερειακής Ολοκλήρωσης και Συνεργασίας για την ενδυνάμωση της περιφερειακής σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Σε ερώτηση σχετικά με τις καλές πρακτικές που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα στην υλοποίηση των έργων του ΔΕΔ-Μ, ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε:

Πρώτον, την προσαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού μέσω ενός συνεκτικού Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών, με την Ελλάδα να έχει αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική μεταφορών που εναρμονίζει τις εθνικές προτεραιότητες με τους στόχους του ΔΕΔ-Μ. Αυτό το σχέδιο προσδιορίζει βασικά έργα που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη, οδηγώντας σε δικαιολογημένες πολιτικές επιλογές και επενδύσεις.

Δεύτερον, τη σταδιακή υλοποίηση, την ιεράρχηση των έργων με βάση την ωριμότητα και τον αντίκτυπό τους, διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική κατανομή των πόρων, καθώς και την έγκαιρη ολοκλήρωσής τους.

«Κάνουμε σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη μεγάλων έργων μεταφορών και την ενίσχυση του τομέα των μεταφορών. Περιγράψαμε πολλές βασικές προτεραιότητες και έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της συνδεσιμότητας των μεταφορών και της ανθεκτικότητας των υποδομών, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 5,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2028 – 2034, που αφορούν τόσο διασυνοριακά όσο και εθνικά έργα. Ζητώ να εξεταστούν οι ανάγκες για ανθεκτικές υποδομές. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλύπτει αυξανόμενους κινδύνους, όπως καύσωνες, πλημμύρες και πυρκαγιές. Για την αντιμετώπιση αυτών των τρωτών σημείων, απαιτείται μια εκτιμώμενη επένδυση 71 δισ. ευρώ (σε τιμές 2023) για την προσαρμογή των υποδομών του ΔΕΔ-Μ στις κλιματικές συνθήκες του μέσου του αιώνα (2024 – 2075)», επεσήμανε ο κ. Σταϊκούρας.