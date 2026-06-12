Χρ. Παπαστεργίου: Παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές η ψηφιοποίηση των αρχείων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του έργου «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Αρχείων Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου», με περισσότερες από 1,5 εκατ. ψηφιοποιημένες σελίδες αρχειακού υλικού, το οποίο υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» παρουσιάστηκαν απόψε στην Αίθουσα Τελετών της ΕΜΣ, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Παπαστεργίου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Παπαστεργίου ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του έργου, προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ, η οποία έρχεται να προστεθεί στην πρώτη φάση, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου στα 2,2 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Παπαστεργίου χαρακτήρισε την ψηφιοποίηση των αρχείων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ως μια ουσιαστική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ιστορικής γνώσης περνά πλέον μέσα από τις νέες τεχνολογίες.

«Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η πληροφορία που δεν έχει ψηφιοποιηθεί στην ουσία δεν υπάρχει για τις μηχανές αυτές. Θέλουμε πραγματικά αυτή η ιστορία να μείνει ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές», τόνισε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στο μέγεθος του έργου, σημείωσε ότι πρόκειται για έναν τεράστιο όγκο ιστορικού υλικού που πλέον καθίσταται προσβάσιμος σε ερευνητές και πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο. «Μιλάμε για εκατομμύρια σελίδες, για χιλιάδες φωτογραφίες και χάρτες, οι οποίοι πλέον γίνονται άμεσα προσβάσιμοι από οποιονδήποτε άνθρωπο, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη», ανέφερε.

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε, την οξυδέρκεια της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για το ρόλο και τη σημασία της ψηφιοποίησης των αρχείων της. «Ήταν εύκολη η μετάβαση στην ψηφιοποίηση, γιατί η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών είναι τόσο παλιά, όσο και σύγχρονη. Είδαμε ανθρώπους που είχαν αντιληφθεί την αξία και την επιτακτικότητα της ψηφιοποίησης πολύ περισσότερο από άλλους φορείς», είπε χαρακτηριστικά και δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΜΣ κατάφερε να υιοθετήσει σύγχρονες ψηφιακές πρακτικές, λέγοντας: «Θα περίμενε ίσως κάποιος από έναν τόσο παλιό φορέα να μην έχει αυτό το βλέμμα στο μέλλον. Οι άνθρωποι της Εταιρείας απέδειξαν ότι μπορούν να την οδηγήσουν στην επόμενη ημέρα με ψηφιακές διαδικασίες που θα ζήλευαν ακόμη και πολύ πιο σύγχρονοι οργανισμοί και φορείς».

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην αξιοποίηση των ψηφιοποιημένων αρχείων, επισημαίνοντας ότι η σύγχρονη ψηφιοποίηση δεν περιορίζεται στη σάρωση εγγράφων και πρόσθεσε :«Δεν σκανάρουμε απλώς έγγραφα. Έχουν αναπτυχθεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που διαβάζουν τα κείμενα, ώστε κάποιος να μπορεί όχι μόνο να τα δει αλλά και να πραγματοποιήσει έρευνα γρήγορα, από το πληκτρολόγιό του. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να γραφτεί η ιστορία με έναν πιο πλήρη τρόπο».

Το έργο περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση 1,5 εκατομμυρίου σελίδων αρχειακού υλικού, 4.000 φωτογραφιών, 1.000 έργων τέχνης και πινάκων, καθώς και 350 ιστορικών χαρτών. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η επιστημονική τεκμηρίωση της συλλογής του Κέντρου Αποδήμων Μακεδόνων και η καταγραφή του υπόλοιπου αρχειακού πλούτου της Εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Βασίλειος Πάππας χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως «δεύτερο μεγάλο σταθμό» στην ιστορία του φορέα, όπως ανέφερε, μετά την ίδρυση της Εταιρείας από εξέχουσες προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου, τόνισε, σηματοδοτεί τη μετάβασή της στη νέα ψηφιακή εποχή.

«Η Εταιρεία φεύγει από τον 20ό αιώνα και πηγαίνει στον 21ο αιώνα», δήλωσε ο κ. Πάππας, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι το υλικό να καταστεί προσβάσιμο στους Έλληνες, τον απόδημο ελληνισμό, τη νεολαία, τους ερευνητές και συνολικά την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Παράλληλα, ευχαρίστησε τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη στήριξη του έργου και εξέφρασε την ικανοποίηση του για την έγκριση της δεύτερης φάσης.

Στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης μέσω των νέων τεχνολογιών αναφέρθηκε και ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Όπως επισήμανε, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της Μακεδονίας, ο οποίος διαχρονικά συλλέγει, διαφυλάσσει και προβάλλει την ελληνική ιστορία.

«Αν δεν γνωρίζουμε το παρελθόν, δεν μπορούμε να πάμε στο μέλλον. Η ιστορία είναι κομμάτι της παιδείας», σημείωσε, ο κ. Παπαϊωάννου, προσθέτοντας ότι η ψηφιοποίηση εξασφαλίζει τη μακροχρόνια διατήρηση των ιστορικών τεκμηρίων και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά από τις νέες γενιές.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κεντρικής Μακεδονίας Νικόλαος Τζόλλας, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο «πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορία, τον πολιτισμό και τις επόμενες γενιές», επισήμανε ότι πλέον το αρχειακό υλικό καθίσταται προσβάσιμο σε μαθητές, φοιτητές και ερευνητές από κάθε γωνιά του κόσμου.

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν επίσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dotsoft Α.Ε. Αναστάσιος Μάνος και τα στελέχη της εταιρείας Μαρία Καλφόγλου και Κωνσταντίνος Παπανικολάου, οι οποίοι παρουσίασαν το έργο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας, και ο διοικητής της ΑΣΔΗΜ, αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, μέλη της ΕΜΣ, ακαδημαϊκοί και φοιτητές.

Το Ψηφιακό Μουσείο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών προσφέρει πλέον στο κοινό πρόσβαση σε σπάνιες ψηφιακές συλλογές, αρχειακό υλικό και διαδραστικές εφαρμογές, ενώ περιλαμβάνει και εικονική περιήγηση στην Πινακοθήκη της Εταιρείας.