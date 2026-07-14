Χρ. Γιαννούλης: «Κακομοιριά είναι να υποτιμάς την πιθανή συνυποψήφιά σου»

Απάντηση στις αναφορές περί «κακομοιριάς» έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Κακομοιριά είναι να προεξοφλείς ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος δεν είναι. Κακομοιριά είναι να είσαι μέσα στον πυρήνα όλων όσων προβλημάτων προκλήθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ανέφερε.

«Κακομοιριά είναι να συμμετέχεις σε ιερατεία με πρόσωπα, που στη συνέχεια τα καταγγέλλεις και ζητάς συγγνώμη για τη στήριξη και την ολόθερμη συμπαράστασή σου. Κακομοιριά είναι να υποτιμάς την πιθανή συνυποψήφιά σου», πρόσθεσε.

Ο κ. Γιαννούλης υπογράμμισε ότι «το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, στην προσπάθεια που ξεκινά μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, είναι να ανακτήσει τη σοβαρότητά του».

Όπως σημείωσε, αυτό μπορεί να γίνει «με κουβέντες που δεν υποτιμούν, δεν απαξιώνουν και δεν χρησιμοποιούν ευτελείς μεθόδους περιγραφής συντρόφων αλλά και πολιτικών αντιπάλων».

«Από το 2019 που εκλέχθηκα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν βρέθηκα στη δίνη κανενός είδους προβλήματος που ανέκοπτε την πορεία του κόμματός μου», κατέληξε.