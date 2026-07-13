Χρ. Γιαννούλης: Δεν θα είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ εάν γίνει αρχηγός ο Παύλος Πολάκης

Την ξεκάθαρη θέση ότι δεν θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που την ηγεσία του κόμματος αναλάβει ο Παύλος Πολάκης εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς αν θα εξακολουθούσε να βρίσκεται στον ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη, ο κ. Γιαννούλης απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι, όχι, δεν θα είμαι». Αντίθετα, στο ερώτημα για το ενδεχόμενο υποψηφιότητας ή ανάληψης ηγετικού ρόλου από τη Ρένα Δούρου, απέφυγε να τοποθετηθεί, σημειώνοντας: «Αυτή την κουβέντα δεν θέλω να την κάνω τώρα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα…».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γιαννούλης είχε προηγουμένως αναφερθεί σε περιστατικά κακοποίησης εντός της Κουμουνδούρου, αφήνοντας αιχμές που ερμηνεύτηκαν ως αναφορά στην πλευρά Πολάκη.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσων εξελίξεων στο εσωτερικό του κόμματος, τονίζοντας: «Τις επόμενες ώρες επείγει να εκλεγεί νέος πρόεδρος της ΚΟ. Αν κάποιος το θεωρήσει ως πρόκριμα υποψηφιότητας για προεδρία, απόφασή του».

Αναφερόμενος στην παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, ο Χρήστος Γιαννούλης εκτίμησε ότι αυτή περιείχε το στοιχείο της προσπάθειας αποφυγής ενός νέου κύκλου διχασμού και διάσπασης, παρά τα κενά που, όπως είπε, υπήρχαν στην απόφαση.

«Εγώ είχα πει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου είχε χρονικό ορίζοντα, για 31 Αυγούστου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο κ. Φάμελλος παραιτήθηκε ζητώντας να μην ανοίξει νέος κύκλος εσωστρέφειας, ωστόσο «σε 2 ώρες μπήκαμε σε αυτό για το αν θα γίνει Κεντρική Επιτροπή, το ένα, το άλλο».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν, όπως είπε, αναπόφευκτη την επόμενη πολιτική κίνηση, επισημαίνοντας: «Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, νομοτελειακά όταν λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κανενός, η κάθοδος είναι αναπόφευκτη».