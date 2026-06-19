Χρ. Δήμας: Τον Σεπτέμβριο το χρονοδιάγραμμα του διεθνούς διαδρόμου μεταφορών που θα συνδέει Αιγαίο – Μαύρη Θάλασσα – Βαλτική

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να παρουσιαστεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του διεθνούς διαδρόμου μεταφορών, που θα συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική, ενός έργου που χαρακτηρίζεται κομβικής σημασίας για τη συνδεσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γνωστοποίησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο πλαίσιο της 3ης Συνάντησης της Black Sea – Aegean Sea Corridor Platform (BACP).

Εξέφρασε, δε, την αισιοδοξία ότι Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσουν από κοινού στην υλοποίηση ενός έργου με ισχυρό γεωπολιτικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. «Έχουμε ήδη αρχίσει να συζητάμε για τα χρονοδιαγράμματα. Ο στόχος είναι τον Σεπτέμβριο να έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση όλου του έργου», δήλωσε ο κ. Δήμας μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων συνοδεύεται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και προθεσμίες.

Χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σημαντική τη σημερινή συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων Μεταφορών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, καθώς και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευρωπαϊκών θεσμών, ο κ. Δήμας εξήγησε πως «ο διάδρομος ξεκινά από τα ελληνικά λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, διασχίζει τη Βουλγαρία, μέσω κομβικών σημείων, όπως το Μπουργκάς, η Βάρνα και το Ρούσε και καταλήγει στη Ρουμανία, με επίκεντρο το λιμάνι της Κωνστάντζας, συνδέοντας τελικά το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική».

Σημείωσε, δε, πως η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ λιμένων, σιδηροδρομικών και οδικών δικτύων, δημιουργώντας έναν στρατηγικό άξονα μεταφορών με ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τις τρεις συμμετέχουσες χώρες, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. «Η συνδεσιμότητα μεταξύ των κρίσιμων υποδομών στις τρεις χώρες έχει τεράστια σημασία, όχι μόνο για τα κράτη μας αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, η διασύνδεση του ανατολικού τμήματος της Ευρώπης από τον Νότο έως τον Βορρά αποτελεί προτεραιότητα που ξεπερνά τα εθνικά συμφέροντα», υπογράμμισε.

Ο κ. Δήμας σημείωσε ότι κατά τις συνομιλίες με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Βούλγαρο ομόλογό του και τη ρουμανική αντιπροσωπεία επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για επιτάχυνση των διαδικασιών, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, αλλά και την τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα.

«Επιβεβαιώσαμε για ακόμη μία φορά ότι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Πρόκειται για ένα έργο που θα ενισχύσει τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα και θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη για όλες τις χώρες που συμμετέχουν», επισήμανε.

Ευχαριστώντας τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα για την, όπως είπε, ηγετική συμβολή του στην προώθηση του έργου, καθώς και τους εκπροσώπους της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ο κ. Δήμας τόνισε ότι η στενή συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του διαδρόμου.

ΕΤΕπ: Στήριξη ΕΤΕπ στον Διάδρομο

Τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον Διάδρομο Μαύρης Θάλασσας-Αιγαίου υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα σύνολο κρίσιμων έργων υποδομής που ενισχύουν την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της περιοχής. Όπως ανέφερε, η ΕΤΕπ συμμετέχει όχι μόνο με χρηματοδότηση, αλλά και με συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαθέτοντας εξειδικευμένους μηχανικούς για την ταχύτερη ωρίμανση των έργων και την επιτάχυνση της υλοποίησής τους.

Ο κ. Τσακίρης σημείωσε ότι μόνο το 2025 η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει με περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ οδικά έργα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα εξετάζει και νέα έργα. Για το 2026, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι στο υπό αξιολόγηση και έγκριση χαρτοφυλάκιο (pipeline) περιλαμβάνονται έργα ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ.

Χαρακτήρισε καθοριστική τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μέσω των διαδοχικών συναντήσεων και του μνημονίου συνεργασίας (MoU) και επισήμανε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με εμφανώς ταχύτερους ρυθμούς.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ τόνισε ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί σχέδιο «επί χάρτου», αλλά ένα έργο με απτό αναπτυξιακό αποτύπωμα, καθώς οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις στον κάθετο διάδρομο θα γίνουν ταχύτερες και αποτελεσματικότερες. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία τους για την οικονομία, αλλά και για τη στρατιωτική κινητικότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Σταθερή η στήριξη της Βουλγαρίας στον Διάδρομο

Τη σταθερή πολιτική δέσμευση της Βουλγαρίας για την υλοποίηση του Διαδρόμου Μαύρης Θάλασσας-Αιγαίου υπογράμμισε, στις δηλώσεις του, ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, Γκεόργκι Πέεφ, τονίζοντας τη σημασία του έργου για τη συνδεσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της περιοχής. «Θα ήθελα να επαναβεβαιώσω την πολιτική δέσμευση της Βουλγαρίας, για την πρακτική υλοποίηση αυτού του διαδρόμου. Η συνδεσιμότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, ενώ το έργο θα ενισχύσει επίσης την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βούλγαρος υπουργός ευχαρίστησε τον Έλληνα υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, για τη φιλοξενία της συνάντησης, υπογραμμίζοντας ότι οι εμπλεκόμενες τρεις χώρες, με το έργο θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά για την προώθηση του εγχειρήματος. Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κοινή προσπάθεια θα οδηγήσει στην επιτυχή πρόοδο και ολοκλήρωση του έργου, το οποίο θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη διασύνδεση της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση ο Διάδρομος

Το μήνυμα ότι ο Διάδρομος Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο περνά από τη φάση του σχεδιασμού στην υλοποίηση έστειλε η γενική πρόξενος της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη, Κορίνα Κρέτσου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

Τόνισε, δε, ότι η κοινή πρωτοβουλία των τριών χωρών εξελίσσεται σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα συνεργασίας, προετοιμασίας έργων και επενδύσεων, με στόχο την ενίσχυση των μεταφορών και της οικονομικής ανάπτυξης στη ΝΑ Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, οι συζητήσεις επιβεβαίωσαν τόσο την πολιτική βούληση, όσο και την πρακτική αποφασιστικότητα για την προώθηση του έργου, το οποίο μπορεί να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους μεταφορικούς και αναπτυξιακούς άξονες της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Μεταξύ άλλων, επισήμανε ακόμη την ανάγκη για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν κοινές οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Στρατηγικός κόμβος η περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας- Ρουμανίας

Τη γεωστρατηγική σημασία του Διαδρόμου Βαλτική Θάλασσα – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο ανέδειξε ο Ευρωπαίος Συντονιστής του έργου, Μάριο Μάουρο, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων στην Ευρώπη.

Όπως σημείωσε, η νέα στρατηγική των ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών και ειδικότερα ο διάδρομος Βαλτική – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο αναβαθμίζει τον ρόλο των εμπλεκόμενων χωρών με τον προαναφερόμενο διάδρομο, καθιστώντας την περιοχή μία από τις πλέον στρατηγικές για την ΕΕ.

«Η γεωπολιτική πραγματικότητα δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται πλέον για μια περιφερειακή περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για μια περιοχή που βρίσκεται στο κέντρο των διεθνών εξελίξεων», υπογράμμισε.

Ο κ. Μάουρο τόνισε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παραμένουν πλήρως προσηλωμένοι στην προώθηση του έργου, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις και τους εμπλεκόμενους φορείς των τριών χωρών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επίτευξη των στόχων του διαδρόμου προϋποθέτει κοινή προσπάθεια και στενή συνεργασία των κοινωνιών της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ