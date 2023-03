Χρ. Δήμας: Στόχος η μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα από το MIT

Στο 25ο Global Startup Workshop, το συνέδριο που διοργανώνει το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) και φέρνει στην Ελλάδα την παγκοσμίου φήμης τεχνογνωσία στην τεχνολογία και την νεοφυή επιχειρηματικότητα, μίλησε σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας. Μια πολύ σημαντική ευκαιρία δικτύωσης και διασύνδεσης του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, και των νεοφυών επιχειρήσεων ειδικότερα, με το δίκτυο του MIT.

To συνέδριο συγκεντρώνει νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνοβλαστούς, εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, επιχειρηματίες, φοιτητές, επενδυτές, πρωταγωνιστές του οικοσυστήματος καινοτομίας και βασικούς ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο και φιλοδοξεί να επιταχύνει το επιχειρηματικό οικοσύστημα της Ελλάδας. Περιλαμβάνει προσαρμοσμένα εργαστήρια, πάνελ και ομιλίες. Το MIT GSW στοχεύει να μοιραστεί τις επιχειρηματικές πρακτικές και τεχνογνωσία που έχουν δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες εταιρείες να ξεκινήσουν από το MIT.

Ο κ. Δήμας κατά την τοποθέτηση του μίλησε για τις δομικές αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην χώρα, για την σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, τις υψηλές δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού, τις μεταρρυθμίσεις στο οικοσύστημα καινοτομίας, την πρόοδο της Elevate Greece Α.Ε και τις εγχώριες επενδυτικές ευκαιρίες στην Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D).

Τόνισε επίσης το γεγονός πως: η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση, κατέγραψε την μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στον Συνολικό Δείκτη Καινοτομίας μεταξύ 2015 – 2022 ανάμεσα στα 27 Κράτη-Μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση European Innovation Scoreboard (EIS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η αύξηση της τιμής του δείκτη καινοτομίας παρατηρείται με ιδιαίτερα έντονο ρυθμό κατά την τελευταία τετραετία, ενώ πολύ μεγάλη βελτίωση έχουν καταγράψει οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με καινοτομίες προϊόντος, οι καινοτόμες ΜμΕ που συνεργάζονται με άλλες, η απασχόληση σε καινοτόμες επιχειρήσεις, οι πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων, καθώς και οι ΜμΕ με καινοτομίες επιχειρησιακών διαδικασιών. Παρουσίασε επίσης τις ενδεικτικές δράσεις που προώθησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχουν συμβάλλει στην ταχεία βελτίωση της Ελλάδας στον χώρο Έρευνας και Καινοτομίας τα τελευταία χρόνια.

Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, όπως χαρακτηριστικά ο κ. Δήμας δήλωσε:

«επικυρώνουν τις πολιτικές μας για την καλύτερη αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται στην Ελλάδα και την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με αμείωτο ρυθμό προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.»

Όσον αφορά το συνέδριο, τόνισε πως αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να μελετήσουμε τις παγκόσμιες εξελίξεις στην τεχνολογία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες «να μάθουν από τους καλύτερους στην καινοτομία και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες.»

Οι Ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις «συναντιούνται» σε μια πρακτική εμπειρία με ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια στον κόσμο, μοιράζονται πληροφορίες και τεχνογνωσία σχετικά με τις πιο υποσχόμενες ευκαιρίες στην τεχνολογία και αναπτύσσουν ουσιαστικές σχέσεις με το δίκτυο της παγκόσμιας startup κοινότητας και με το MIT ευρύτερα.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων μίλησε επίσης για την διεξαγωγή Μεταφραστικής Έρευνας σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών που γίνεται σε συνεργασία με το Center for Bits and Atoms (CBA) του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology) (MIT) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος». Ένα διεπιστημονικό εργαστήριο με παγκόσμιο αποτύπωμα στην προώθηση μεθόδων ψηφιακών διεργασιών. Ο στόχος της δράσης είναι η μεταφορά στην Ελλάδα τεχνογνωσίας από το MIT CBA, η μεταφορά τεχνολογίας και η προώθηση προγραμμάτων προβολής. Το νεοσύστατο εργαστήριο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», θα αποτελέσει τον χώρο όπου θα υλοποιείται η εφαρμοσμένη έρευνα από νέους Έλληνες ερευνητές με την αξιοποίηση προηγμένου εξοπλισμού, αντίστοιχος του οποίου δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα.

Kατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί Startup Pitch Competition, όπου όλες οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα έχουν την ευκαιρία προβολής και θα διεκδικήσουν χρηματικά βραβεία και δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Tο MIT GSW 2023, τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Περιφέρειας Αττικής καθώς και του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Υποστηρίζεται από το Επιχειρηματικό Κέντρο Martin Trust, το Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Legatum και το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης της Επιχειρηματικότητας REAP. Στη διοργάνωση συμμετέχουν ο Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων του MIT και το Hellenic Innovation Network.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής:

«Το συνέδριο αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για τη νεοφυή επιχειρηματική κοινότητα παγκοσμίως. Μία σπουδαία ευκαιρία γνώσης, δικτύωσης και διασύνδεσης των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων με το δίκτυο του MIT. Είναι πολύ σημαντικό να χτίσουμε γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας, μεταξύ του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και με ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου. Παρέχουμε έτσι, ένα ακόμα απαραίτητο εργαλείο προκειμένου οι νέοι ταλαντούχοι Έλληνες επιστήμονες και επιχειρηματίες να έχουν τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο από στην χώρα μας. Συγχαρητήρια στην ομάδα του MIT Enterprise Forum στην Ελλάδα που το διοργάνωσε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα με τόσο μεγάλη επιτυχία.»